Shrek The Musical arriva al Grimaldi Forum Monaco: quattro rappresentazioni dall’11 al 13 dicembre

L’universo di Shrek arriva sul palco del Grimaldi Forum Monaco con Shrek The Musical, in programma dall’11 al 13 dicembre nella Salle des Princes. Lo spettacolo, ispirato al film di successo, porterà in scena i personaggi della storia, le canzoni e l’umorismo che hanno reso celebre il racconto.

Il programma prevede quattro rappresentazioni: venerdì 11 dicembre alle 19.30, sabato 12 dicembre alle 14.30 e alle 19.30 e domenica 13 dicembre alle 14.30. Lo spettacolo sarà proposto in lingua inglese con sottotitoli in francese. La durata prevista è di due ore, compreso un intervallo di 20 minuti.

Ispirato al film originale, Shrek The Musical porta sul palcoscenico la storia dell’orco Shrek e dei suoi celebri compagni di avventura, in una produzione pensata per il pubblico di tutte le età. Il Grimaldi Forum presenta lo spettacolo come un grande show di Broadway, con i personaggi e le canzoni della storia originale.

Il Grimaldi Forum mette inoltre a disposizione un parcheggio in loco, con tariffa notturna dalle 20 alle 8 pari a 0,20 euro ogni 15 minuti.

Per le prenotazioni dei posti accessibili alle persone in sedia a rotelle è possibile contattare l’accoglienza del Grimaldi Forum al numero +377 99 99 30 00. È inoltre prevista una riduzione del 20% sulle tariffe individuali.

Il nuovo video di presentazione dello spettacolo è disponibile online sul sito del Grimaldi Forum, in vista delle quattro rappresentazioni in programma a dicembre.

Per acquistare i biglietti online è possibile effettuare la prenotazione attraverso il sito ufficiale del Grimaldi Forum.