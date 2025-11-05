Yes Women Monaco: un nuovo movimento di solidarietà al femminile nasce nel Principato (FOTO)

La solidarietà femminile trova una nuova voce con la nascita di Yes Women Monaco, un movimento ideato per valorizzare e sostenere le donne impegnate in iniziative caritatevoli, spesso poco conosciute ma di grande valore sociale.

Il progetto intende accompagnare queste donne nella comunicazione delle loro cause e promuovere un modello innovativo di raccolta fondi basato su un principio semplice e potente: una donna, un euro. Un piccolo contributo, moltiplicato all’infinito grazie alla condivisione sui social network, per creare una catena di sorellanza e un effetto virale positivo.

Il movimento si fonda su tre pilastri:

una serata di gala annuale, durante la quale due donne fondatrici di associazioni – una monegasca e una straniera – saranno premiate per il loro impegno;

una campagna di comunicazione continua, attraverso conferenze stampa e iniziative sui social media dedicate ai loro progetti;

una raccolta fondi partecipativa, destinata ogni anno a una causa diversa.

Per il suo primo anno, Yes Women Monaco sosterrà la lotta contro l’AIDS, malattia che nel 2025 colpisce in modo particolare ragazze e donne.

Saranno onorate due figure emblematiche:

S.A.S. la Principessa Stéphanie di Monaco, fondatrice dell’associazione Fight Aids Monaco, attiva da oltre vent’anni a sostegno delle persone che vivono con l’HIV; e Christien Roos, creatrice dell’associazione Penduka in Namibia, che promuove l’autonomia economica delle donne attraverso l’imprenditoria.

All’origine del progetto vi sono due donne: Nicole Dionne, moglie del dottor Gervais Dionne, co-scopritore della triterapia contro l’AIDS, e Sophie Girone, fondatrice dell’agenzia monegasca di relazioni stampa e pubbliche Le Boudoir d’Highlights.

Dalla loro collaborazione nasce l’idea di unire esperienza, comunicazione e solidarietà per dare visibilità a chi cambia il mondo silenziosamente.

La prima serata di gala Yes Women Monaco si terrà il 1° dicembre 2025 presso La Môme Monte-Carlo, in occasione della Giornata Mondiale contro l’AIDS.

L’evento segnerà l’avvio della campagna digitale #YesWomenMonaco e della raccolta fondi “1 donna: 1 euro”, inaugurando un anno di solidarietà spontanea, azioni concrete e messaggi positivi.

Yes Women Monaco: perché insieme, le donne possono moltiplicare il bene.

https://www.instagram.com/yeswomenmonaco/





