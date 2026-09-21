Giornate Europee del Patrimonio, il 4 ottobre visite guidate al Museo Oceanografico di Monaco

Domenica 4 ottobre il Museo Oceanografico di Monaco parteciperà alla 31ª edizione delle Giornate Europee del Patrimonio, coordinata nel Principato dalla Direzione degli Affari Culturali del Governo del Principe. Il tema scelto per l’edizione 2026 è “Patrimoine en péril : raviver, résister, réinventer”.

Per l’occasione, il Museo Oceanografico proporrà al pubblico un percorso dedicato all’Oceano, considerato un patrimonio prezioso e fragile. I visitatori potranno partecipare a visite guidate appositamente pensate per la giornata, con un approfondimento sulle minacce che interessano oggi gli ecosistemi marini e sulle soluzioni messe in campo per proteggerli.

Il percorso permetterà inoltre di conoscere le azioni promosse dal Principato di Monaco e di approfondire i comportamenti che ciascuno può adottare, nel proprio ambito, per contribuire alla tutela dell’Oceano.

Situato ai piedi della Rocca di Monaco e affacciato sul Mediterraneo, il Museo Oceanografico opera da oltre un secolo con l’obiettivo di “far conoscere, amare e proteggere l’Oceano”. Inaugurato nel 1910 dal principe Alberto I, fondatore e pioniere dell’oceanografia, il museo è stato concepito come luogo di conoscenza, trasmissione e impegno, riunendo arte e scienza al servizio della conoscenza e della protezione dell’ambiente marino.

Oggi il Museo Oceanografico accoglie oltre 650.000 visitatori ogni anno, che possono scoprire la sua architettura, l’acquario e le esposizioni. Attraverso i diversi spazi e strumenti di mediazione, il museo propone approfondimenti sulla ricchezza del mondo marino, sulle pressioni che lo interessano e sulle soluzioni per preservare questo patrimonio naturale per le generazioni future.

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, il Museo invita quindi a scoprire un patrimonio vivente che non deve essere soltanto osservato, ma anche conosciuto e protetto.

Per la giornata del 4 ottobre sono previste tariffe d’ingresso eccezionalmente ridotte: 9 euro per gli adulti, anziché 20,50 euro; 6 euro per i bambini dai 4 ai 17 anni, anziché 13 euro; 6 euro per gli studenti, anziché 13 euro; e 6 euro per le persone con disabilità.

Le visite guidate sono gratuite, esclusivamente su prenotazione presso le casse del Museo, con un massimo di 10 persone per sessione. Gli appuntamenti sono previsti alle 10.30, alle 13.30, alle 15 e alle 16.30. La durata di ciascuna visita è di un’ora e 15 minuti.

Il Museo Oceanografico di Monaco, in Avenue Saint Martin, sarà aperto dalle 10 alle 18. In occasione della giornata, il parcheggio des Pêcheurs proporrà una tariffa ridotta di 9 euro dalle 6 alle 18. È inoltre prevista la gratuità eccezionale degli autobus di Monaco.

Maggiori informazioni sulla 31ª Giornata Europea del Patrimonio a Monaco sono disponibili sul sito ufficiale dedicato all’iniziativa: https://www.oceano.org/.

Per acquistare i biglietti e consultare le tariffe:

https://billetterie-oceano.tickeasy.com/fr-FR/accueil.