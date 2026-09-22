 / FACEBOOK

FACEBOOK | 22 settembre 2026, 07:42

Ristoranti vietati ai bambini, una tendenza che dilaga, voi che ne pensate?

Un fenomeno che arriva dagli Usa e ha contagiato anche il nostro Paese, scatenando polemiche

Ristoranti vietati ai bambini, una tendenza che dilaga, voi che ne pensate?

Negli ultimi tempi si sente parlare sempre più spesso di ristoranti childfree, locali in cui l'ingresso ai minori non è consentito. La tendenza a inaugurare questo tipo di locali è nata in America e si è allargata a macchia d'olio.

Da una parte c'è chi rivendica il diritto di cenare senza urla, passeggini parcheggiati tra i tavoli e bambini che fanno slalom tra i camerieri. Dall'altra i genitori che si chiedono perché mai la presenza di un bambino debba essere considerata incompatibile con una cena fuori. In mezzo ci sono i ristoratori.

Alcuni accolgono volentieri famiglie e bambini, altri semplicemente non sono attrezzati per farlo e altri ancora scelgono apertamente di rivolgersi ad una clientela adulta. C'è poi una terza possibilità: forse il problema non è tanto bambini sì/bambini no, quanto il comportamento. Perché esistono bambini che cenano tranquillamente per 2 ore e adulti che, dopo la terza birra, riescono a produrre più decibel di una festa di 5ª elementare.

Infine c'è chi sostiene che un ristoratore debba essere libero di stabilire a quale pubblico rivolgersi, purché lo dica chiaramente prima della prenotazione. In Italia per legge non si può vietare ai bambini di entrare in un ristorante con cartelli e indicazioni, senza incorrere in sanzioni amministrative.  È vero, però, che alcuni locali sono poco adatti ai bambini per atmosfera, menu e spazi.

La questione, insomma, è molto meno semplice di "i bambini disturbano" contro "i bambini hanno diritto di andare ovunque". Quindi la giriamo a voi: ristoranti childfree sì o no? Il dibattito è apertissimo.

Silvia Gullino

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium