I Laboratori della JCEM a Monaco: il lavoro dipendente come leva strategica per crescita e performance

I Laboratori della Jeune Chambre Économique di Monaco tornano con un nuovo ciclo di incontri dedicato a un tema essenziale per i dirigenti: "Il lavoro dipendente come leva strategica per la performance e la crescita".

Il ciclo, composto da tre incontri gratuiti, sarà condotto da Romain Lazzarini, PhD, titolare di The Strategists Consulting, e permetterà di guardare al capitale umano da una nuova prospettiva, attraverso strumenti concreti per valorizzarlo e metterlo al servizio dell’impresa.

Programma completo:

Mercoledì 7 ottobre: Comprendere il proprio capitale umano.

Con Romain LAZZARINI, PhD, titolare di THE STRATEGISTS CONSULTING.

Un primo incontro per analizzare le proprie risorse interne e comprendere se sono realmente allineate con gli obiettivi della propria azienda. Iscrizione.

Martedì 20 ottobre: Come assicurarsi che le persone giuste siano nei ruoli giusti all’interno della propria azienda?

Con Romain LAZZARINI, PhD, titolare di THE STRATEGISTS CONSULTING.

Un incontro per prendere le distanze dalla propria organizzazione interna, distribuire meglio i ruoli e valorizzare le competenze chiave del proprio team. Iscrizione.

Martedì 3 novembre: Gestire i propri dipendenti come un investimento.

Con Romain LAZZARINI, PhD, titolare di THE STRATEGISTS CONSULTING.

Un incontro per misurare il reale ROI delle proprie assunzioni e gestire i propri team come un investimento strategico. Iscrizione.

Gli incontri si svolgeranno presso la sede della JCEM, allo Stadio Louis II, ingresso H, 4° piano, 1 avenue des Castelans, 98000 Monaco.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. È possibile iscriversi agli incontri attraverso gli appositi moduli di iscrizione.