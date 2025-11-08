Immergiti nell’universo vibrante di Monte-Carlo

Monte-Carlo si conferma ancora una volta la meta ideale per un city break raffinato, dove glamour, gastronomia e relax si fondono sotto la dolcezza del sole mediterraneo.

Dal 1º ottobre 2025 al 31 marzo 2026, la Monte-Carlo Société des Bains de Mer invita gli ospiti a vivere un’esperienza indimenticabile grazie a un’offerta esclusiva che combina ospitalità d’eccellenza, comfort moderno e vantaggi su misura.

Un pacchetto d’eccellenza per un soggiorno indimenticabile

A partire da 395 €, l’offerta comprende colazione e credito giornaliero da utilizzare nei ristoranti, bar e spa del resort.

Il soggiorno include:

Alloggio di prestigio in una delle strutture iconiche del gruppo;

Colazione gourmet inclusa;

Credito giornaliero fino a 200 € in suite e 125 € in camera per gli ospiti dell’Hôtel de Paris Monte-Carlo;

Credito fino a 125 € in suite e 75 € in camera presso l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo;

Credito fino a 100 € in suite e 50 € in camera al Monte-Carlo Bay Hotel & Resort.

Inoltre, sono previsti arrivo anticipato e partenza posticipata, soggetti a disponibilità, per permettere agli ospiti di godere al massimo ogni istante del loro soggiorno.

Un resort, infinite esperienze

Cuore pulsante del Principato, la Monte-Carlo Société des Bains de Mer rappresenta un universo unico dove ogni desiderio trova la sua forma.

Dalle esperienze culinarie firmate da chef stellati alle serate animate nei lounge bar più esclusivi, passando per momenti di puro benessere nelle spa panoramiche, ogni dettaglio è pensato per offrire un’esperienza su misura, sofisticata e rilassante.

Gli ospiti che fanno parte del programma di fidelizzazione My Monte-Carlo potranno usufruire, inoltre, di upgrade gratuiti al momento dell’arrivo, in base alla disponibilità.

Per chi non è ancora membro, iscriversi è semplice e consente di accedere subito a vantaggi esclusivi.

Una destinazione tra mare, cultura e raffinatezza

Facilmente raggiungibile, Monaco è la destinazione perfetta per chi desidera vivere una fuga tra cultura e dolce vita mediterranea.

Eventi artistici, mostre, concerti, ma anche shopping di alta gamma, passeggiate sul mare e serate al Casinò: Monte-Carlo promette un soggiorno fatto di eleganza, emozioni e piaceri da gustare lentamente.

Termini e condizioni

Offerta valida per soggiorni dal 1º ottobre 2025 al 31 marzo 2026, soggetta a disponibilità.

È richiesto il prepagamento e la tariffa include Wi-Fi ad alta velocità.



Iscriviti al programma fedeltà My Monte-Carlo per usufruire di vantaggi esclusivi: https://www.montecarlosbm.com/fr/programme-de-fidelite



