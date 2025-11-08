Da Nizza a Cannes: la magia della Riviera corre sulla maratona

Sarà un risveglio all’insegna dell’adrenalina, quello di domenica 9 novembre 2025 sulla Promenade des Anglais di Nizza.



Alle 8 in punto scatterà infatti la 17ª edizione del Marathon des Alpes-Maritimes Nice-Cannes, la competizione podistica più importante di Francia dopo Parigi.



Una sfida lunga 42,195 km che, chilometro dopo chilometro, porterà i partecipanti a correre accanto al mare e sotto il sole autunnale della Costa Azzurra, attraversando alcuni tra i luoghi più iconici della Riviera: Saint Laurent-du-Var, Cagnes-sur-Mer, Villeneuve-Loubet, Antibes Juan-les-Pins e Vallauris Golfe-Juan.



Il percorso, interamente affacciato sul mare, promette panorami da cartolina fino all’arrivo trionfale sul Boulevard de la Croisette, nel cuore di Cannes. Una cornice d’eccezione per professionisti e appassionati, tutti accomunati dalla voglia di superare se stessi.





Un weekend dedicato allo sport

La maratona non sarà l’unica gara in programma. Ritorna infatti anche la 20 km Nizza–Villeneuve-Loubet, con arrivo davanti alla Marina e vista sulle montagne, mentre gli sportivi meno esperti potranno optare per la staffetta, componendo squadre da 3 a 6 runner per condividere fatica ed emozioni.



«Questo evento fa brillare il nostro territorio, riunendo campioni e semplici amatori in un unico entusiasmo sportivo», afferma Pascal Thiriot, presidente di Azur Sport Organisation, organizzatore della manifestazione. «Che sia un giorno di sfida, di condivisione e di piacere di correre. Buona gara a tutti!».



Marathon Expo e premiazioni

Il lungo weekend sportivo inizierà già da giovedì 6 novembre con l’apertura della Marathon Expo al Centre des Congrés OcéaNice presso il Porto di Nizza, dove i partecipanti potranno ritirare il pettorale e seguire sessioni di allenamento e attività collaterali, tra cui yoga e riscaldamento collettivo prima della gara.



Le premiazioni della 20 km si svolgeranno a Villeneuve-Loubet alle 9.30, mentre quelle delle altre categorie sono fissate alle 10.45 a Cannes, dopo l’arrivo dei primi atleti.





Una corsa entrata nel mito

Da 18 anni il Marathon des Alpes-Maritimes richiama migliaia di runner da tutto il mondo, attratti da un percorso unico nel panorama internazionale.

L’obiettivo dei professionisti sarà migliorare il record stabilito nel 2018 (2h07’25”), mentre per tanti altri la vittoria sarà semplicemente tagliare il traguardo, che sia in tre, quattro o cinque ore.



Lo ricorda anche Christian Estrosi, sindaco di Nizza: «Ognuno ha il proprio traguardo, il proprio motivo per correre. L’importante è provarci e superare i propri limiti».



INFO UTILI

• Data: domenica 9 novembre 2025

• Partenza: ore 8.00, Promenade des Anglais – Nizza

• Arrivo: Boulevard de la Croisette – Cannes

• Gare: Maratona 42,195 km / 20 km / Staffetta



