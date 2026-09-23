Monaco a Expo 2027 Belgrado: Mireille Martini nominata Commissario Generale del Padiglione

Il Principato di Monaco sarà presente all’Esposizione Specializzata 2027 di Belgrado, in programma dal 15 maggio al 15 agosto 2027, con un proprio Padiglione.

Nell’ambito della partecipazione monegasca, S.E. Mireille Martini è stata nominata Commissario Generale del Padiglione di Monaco e rappresenterà il Principato durante l’Esposizione.

L’Expo 2027 Belgrado si svolgerà nell’arco di 93 giorni nella capitale serba e avrà come tema «Play for Humanity: Sport and Music for All». Sono attesi oltre quattro milioni di visitatori.

La partecipazione internazionale all’Expo è in costante crescita. Al 30 giugno 2026, 140 partecipanti internazionali avevano già confermato ufficialmente la propria presenza, tra cui il Principato di Monaco.