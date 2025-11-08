Monte-Carlo Jazz Festival 2025: dieci giorni di pura magia all’Opéra Garnier

Tutti i sentieri portano al jazz!

Il Monte-Carlo Jazz Festival festeggia quest’anno la sua diciannovesima edizione, confermandosi come uno degli appuntamenti musicali più prestigiosi della scena internazionale.

Dal 20 al 29 novembre 2025, la splendida Opéra Garnier Monte-Carlo si trasformerà in un vero e proprio tempio delle note blu, ospitando dieci serate dedicate alla grande musica, alla creatività e all’eleganza.

Un festival tra tradizione e innovazione

Nato nel 2006, il Monte-Carlo Jazz Festival celebra ogni anno l’essenza stessa del jazz, aprendosi alle sue infinite sfumature: dal soul al funk, dal blues alla world music.

Sul palco della Salle Garnier si alterneranno artisti di fama mondiale come Mario Biondi, Deluxe, Morcheeba, e molti altri protagonisti della cosiddetta Great Black Music.

Un cartellone che abbraccia il passato e il presente del genere, offrendo al pubblico un’esperienza sonora di straordinaria varietà.

L’eleganza della Salle Garnier

Poche sale al mondo possono vantare un’atmosfera così suggestiva come quella dell’Opéra Garnier Monte-Carlo. Situata nel cuore del quartiere di Monte-Carlo, affacciata sulla celebre Place du Casino, questa cornice d’eccezione unisce raffinatezza architettonica e acustica perfetta, rendendo ogni concerto un momento unico.

Durante il festival, la Salle Garnier sarà allestita per accogliere performance live intense e coinvolgenti, accompagnate da momenti Before e After al Café de la Rotonde del Casino de Monte-Carlo — spazi conviviali dove la musica continua a vivere anche fuori dal palco.

I grandi nomi della storia del festival

Nel corso delle sue edizioni, il Monte-Carlo Jazz Festival ha ospitato leggende come Herbie Hancock, Chick Corea, Al Jarreau, Diana Krall, Gregory Porter, Melody Gardot, Manu Katché, Avishai Cohen, e naturalmente Marcus Miller, fedele ambasciatore del festival che registrò proprio qui uno dei suoi live più celebri.

Accanto ai giganti del jazz, la manifestazione ha sempre accolto artisti provenienti da altri orizzonti musicali, come Paolo Conte, Christophe, Selah Sue, Angélique Kidjo o Texas, dimostrando una visione aperta e inclusiva della musica contemporanea.

Monte-Carlo, capitale del jazz d’autunno

Tra i festival della Riviera, quello di Monte-Carlo occupa un posto speciale: si svolge in autunno, prolungando la stagione dei grandi eventi musicali della Costa Azzurra.

Durante questi dieci giorni, l’intero Principato vibra al ritmo del jazz, grazie alla collaborazione della Monte-Carlo Société des Bains de Mer, che anima i suoi hotel, ristoranti e club con serate dedicate, before party e after show esclusivi.

Dall’Hôtel de Paris Monte-Carlo al Casino de Monte-Carlo, fino ai Thermes Marins, ogni angolo della città diventa parte di un’esperienza immersiva e raffinata.

Un appuntamento da non perdere

Il Monte-Carlo Jazz Festival 2025 promette ancora una volta dieci giorni di emozioni pure, tra grandi nomi, atmosfere intime e vibrazioni mediterranee.

Un invito a scoprire — o riscoprire — il jazz in tutte le sue forme, nella cornice più elegante del Principato.

Dal 20 al 29 novembre 2025

Opéra Garnier Monte-Carlo – Place du Casino, Monaco.

Prenotazioni e informazioni sul sito ufficiale- Monte-Carlo Société des Bains de Mer:

https://www.montecarlosbm.com/en





