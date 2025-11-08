Shopping, lifestyle e nuove aperture: novembre scintilla a CAP3000

CAP3000, il gigante dello shopping di Saint-Laurent-du-Var, inaugura novembre con un’agenda fittissima di eventi, intrattenimento e nuovi store da scoprire.



Tra giornate dedicate al lusso, appuntamenti beauty, anteprime gaming e animazioni per famiglie, il centro commerciale si conferma un punto di riferimento per chi ama moda, tendenze e svago.



Eventi clou del mese

Una giornata per vendere il proprio lusso

27 novembre – dalle 10 alle 17 – Corso Collector (1° piano)

Corso Collector organizza una nuova giornata d’acquisto dedicata alle boutique del lusso: in appuntamenti da 15 minuti un esperto valuterà borse, orologi e accessori, offrendo anche un acquisto immediato degli articoli stimati.



Beauty night con Codage

13 novembre – 18/20 – livello 1

Una serata esclusiva per scoprire i trattamenti del brand parisiano, degustare delizie e incontrare l’influencer @sarriette_et_ciboulette.



Call of Duty arriva da Micromania

14 novembre – 10/20 – piano terra

I gamer potranno mettere le mani sul nuovo capitolo dell’iconico videogioco in occasione del giorno di uscita ufficiale.



Isola 2000 porta l’inverno al centro commerciale

15 e 16 novembre – 10/20 – piazza centrale

Simulatore di sci, photocall e attività per i più piccoli: un assaggio di montagna a due passi dal mare.





Serate e divertimento

It Villaggio – tra salsa, quiz e anni ’80 - Tutti i martedì e giovedì (dal 6 al 27 novembre – livello 2)

Musica dal vivo, eventi a tema e socialità: tra gli appuntamenti, Salsa Night (6/11), serate anni ’80 e Blind Test.



Yamas – atmosfera greca e DJ set - Tutti i weekend e alcuni giovedì (livello 1)

Live music, serate Greek Party e revival anni ’90-2000 con DJ ospiti come Renaud Truchi e Fred Rebuffo.



Shopping: le ultime novità e le boutique in arrivo

Negli ultimi mesi CAP3000 sta ampliando ulteriormente la sua offerta con brand internazionali e originali concept food.



Aperte di recente

Korean Street Market – street food coreano (livello 1 – esterno)

Anouk – moda femminile contemporanea e accessibile (livello 1)

IZIPIZI – occhiali trendy per tutti (livello 1 – Corso)

Zara Home – arredamento e design Inditex (livello 1 – Corso)



In arrivo

K-Way – lifestyle urbano, vicino a Zara Home

Nocibé – profumeria e beauty nel piano terra

Game Cash – videogiochi e accessori (livello 2)

Cultura alla Librairie du Cap: incontri con gli autori

La libreria interna propone un novembre ricco di presentazioni e firme:

8/11 – Sophie Doudet (letteratura young adult)

15/11 – Gabrielle de Tournemire, premiata per Des enfants uniques

18/11 – Rémi Reverchon (fuori sede – Azur Arena, Antibes), volto di beIN Sports

29/11 – Martine Regert, sul progetto di ricostruzione di Notre-Dame

Un novembre da vivere

Tra shopping natalizio anticipato, serate tematiche e novità gastronomiche, per i visitatori non mancheranno occasioni di svago. CAP3000 conferma la propria vocazione: non solo centro commerciale, ma luogo d’esperienze sempre in evoluzione.





