Shopping, lifestyle e nuove aperture: novembre scintilla a CAP3000

CAP3000, il gigante dello shopping di Saint-Laurent-du-Var, inaugura novembre con un’agenda fittissima di eventi, intrattenimento e nuovi store da scoprire.
Tra giornate dedicate al lusso, appuntamenti beauty, anteprime gaming e animazioni per famiglie, il centro commerciale si conferma un punto di riferimento per chi ama moda, tendenze e svago.
Eventi clou del mese
Una giornata per vendere il proprio lusso
27 novembre – dalle 10 alle 17 – Corso Collector (1° piano)
Corso Collector organizza una nuova giornata d’acquisto dedicata alle boutique del lusso: in appuntamenti da 15 minuti un esperto valuterà borse, orologi e accessori, offrendo anche un acquisto immediato degli articoli stimati.
Beauty night con Codage
13 novembre – 18/20 – livello 1
Una serata esclusiva per scoprire i trattamenti del brand parisiano, degustare delizie e incontrare l’influencer @sarriette_et_ciboulette.
Call of Duty arriva da Micromania
14 novembre – 10/20 – piano terra
I gamer potranno mettere le mani sul nuovo capitolo dell’iconico videogioco in occasione del giorno di uscita ufficiale.
Isola 2000 porta l’inverno al centro commerciale
15 e 16 novembre – 10/20 – piazza centrale
Simulatore di sci, photocall e attività per i più piccoli: un assaggio di montagna a due passi dal mare.
Serate e divertimento
It Villaggio – tra salsa, quiz e anni ’80 - Tutti i martedì e giovedì (dal 6 al 27 novembre – livello 2)
Musica dal vivo, eventi a tema e socialità: tra gli appuntamenti, Salsa Night (6/11), serate anni ’80 e Blind Test.
Yamas – atmosfera greca e DJ set - Tutti i weekend e alcuni giovedì (livello 1)
Live music, serate Greek Party e revival anni ’90-2000 con DJ ospiti come Renaud Truchi e Fred Rebuffo.
Shopping: le ultime novità e le boutique in arrivo
Negli ultimi mesi CAP3000 sta ampliando ulteriormente la sua offerta con brand internazionali e originali concept food.
Aperte di recente
- Korean Street Market – street food coreano (livello 1 – esterno)
- Anouk – moda femminile contemporanea e accessibile (livello 1)
- IZIPIZI – occhiali trendy per tutti (livello 1 – Corso)
- Zara Home – arredamento e design Inditex (livello 1 – Corso)
In arrivo
- K-Way – lifestyle urbano, vicino a Zara Home
- Nocibé – profumeria e beauty nel piano terra
- Game Cash – videogiochi e accessori (livello 2)
- Cultura alla Librairie du Cap: incontri con gli autori
La libreria interna propone un novembre ricco di presentazioni e firme:
- 8/11 – Sophie Doudet (letteratura young adult)
- 15/11 – Gabrielle de Tournemire, premiata per Des enfants uniques
- 18/11 – Rémi Reverchon (fuori sede – Azur Arena, Antibes), volto di beIN Sports
- 29/11 – Martine Regert, sul progetto di ricostruzione di Notre-Dame
Un novembre da vivere
Tra shopping natalizio anticipato, serate tematiche e novità gastronomiche, per i visitatori non mancheranno occasioni di svago. CAP3000 conferma la propria vocazione: non solo centro commerciale, ma luogo d’esperienze sempre in evoluzione.