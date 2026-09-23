RivierALP inaugura il suo Cammino transfrontaliero: dalle Alpi al Mediterraneo, il trekking senza confini

Dal 1° settembre 2026 il Cammino RivierALP è ufficialmente accessibile agli escursionisti. Dal Piemonte alla Liguria fino al territorio francese di Mentone, Riviera & Merveilles, il nuovo itinerario transfrontaliero collega le Alpi al Mediterraneo attraverso un unico filo conduttore: camminare, prendersi il tempo necessario e scoprire territori che, al di là dei confini, condividono storia, paesaggi e cultura.

Dopo diversi mesi di progettazione, collaborazione tra partner francesi e italiani e attività sul territorio, RivierALP entra ora in una nuova fase: quella dell'esperienza diretta dei viaggiatori. Sentieri, borghi, aree naturali, strutture ricettive, guide, produttori, ristoratori e operatori locali fanno parte di una nuova destinazione outdoor comune, pensata per trasformare l'escursionismo in un viaggio tra montagne e mare.

Dal progetto al Cammino: RivierALP prende vita sul territorio

Solo pochi mesi fa RivierALP aveva presentato i contorni della nuova destinazione outdoor al Salon du Randonneur di Lione. Dal 1° settembre il progetto è entrato in una nuova fase e prende concretamente vita sul territorio. Il Cammino RivierALP è aperto e i suoi itinerari permettono di attraversare Francia e Italia, dai rilievi alpini fino alle coste di Mentone, Sanremo e Imperia, con diverse possibilità di accesso e di percorso.

Il sito ufficiale di RivierALP propone 9 itinerari escursionistici articolati in 30 tappe, che permettono sia di programmare una lunga traversata sia di scegliere percorsi più brevi. La destinazione outdoor comprende inoltre 7 itinerari ciclabili, tra strada, mountain bike, gravel ed e-bike, per oltre 430 chilometri complessivi tra Alpi e Mediterraneo.

Lungo il percorso cambiano progressivamente anche gli ambienti: creste e alpeggi, boschi, vallate, borghi arroccati, fino alla luce e alla vegetazione mediterranea. Un viaggio nel quale il confine lascia spazio all'esperienza del territorio.

Un filo tra le Alpi e il mare

Più che una semplice successione di tappe, il Cammino RivierALP è stato concepito come un percorso capace di collegare le Alpi al Mediterraneo. Come avviene nei grandi cammini escursionistici, tra cui quello di Santiago de Compostela, l'obiettivo è fare del viaggio stesso un'esperienza, attraversando i paesaggi, incontrando le comunità locali e scoprendo le diverse identità dei territori.

RivierALP segue quindi una filosofia fondata sul viaggio lento e sul ritmo della camminata, attribuendo importanza non solo alla destinazione finale, ma anche agli incontri e ai territori attraversati. Un'itineranza nella quale cammino e destinazione diventano parte della stessa esperienza.

Gli strumenti per vivere il Cammino

Per accompagnare i viaggiatori prima e durante il percorso sono stati predisposti diversi strumenti. Nel corso del mese di settembre, alla mappa del Cammino RivierALP si aggiungerà un topoguida dedicato alle tappe, ai territori attraversati, al patrimonio naturale e culturale, alla gastronomia, ai servizi e alle informazioni pratiche.

Gli itinerari sono inoltre disponibili sul sito internet RivierALP e sulla piattaforma Komoot, per facilitare la preparazione del viaggio e la consultazione delle diverse tappe durante l'escursione.

Segnaletica, mappa, topoguida, sito internet, Komoot e Passaporto costituiscono così un sistema di strumenti complementari per rendere più semplice la preparazione del percorso e più completa l'esperienza sul territorio.

Il Passaporto RivierALP, un carnet di viaggio dalle Alpi al Mediterraneo

Con l'apertura del Cammino entra pienamente in funzione anche il Passaporto RivierALP. Distribuito gratuitamente presso gli Uffici del Turismo e diversi punti partner in Francia e Italia, accompagna gli escursionisti durante il loro viaggio.

A ogni tappa è possibile apporre un timbro RivierALP presso i punti indicati, tra cui Uffici del Turismo, strutture partner e professionisti aderenti al Club RivierALP Outdoor. Il Passaporto è inoltre pensato come un vero e proprio carnet personale, nel quale annotare date, tappe percorse, impressioni e ricordi del viaggio.

Il Club RivierALP Outdoor: una rete di accoglienza lungo il Cammino

Un grande itinerario non vive soltanto grazie al suo tracciato, ma anche grazie alle persone che accolgono i viaggiatori. Strutture ricettive, ristoranti, guide, operatori outdoor, produttori, attività commerciali, strutture turistiche e altri attori locali rappresentano una componente essenziale di RivierALP.

Riuniti nel Club RivierALP Outdoor, questi professionisti stanno progressivamente formando la rete di accoglienza del Cammino: luoghi dove pernottare, mangiare, praticare attività, trovare servizi e ricevere consigli, oltre che occasioni per incontrare le persone che contribuiscono alla vita dei territori attraversati.