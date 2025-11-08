Emozione e solidarietà a Breil-sur-Roya: il Coro della Bévéra ha incantato il pubblico con un concerto di canti sacri a Piène Haute

La chiesa di Piène Haute, pittoresca frazione del comune di Breil-sur-Roya, ha accolto questo pomeriggio, alle ore 16:00, il Coro della Bévéra per un suggestivo concerto di canti sacri che ha unito arte, emozione e solidarietà.

Davanti a un pubblico numeroso, il coro ha proposto un repertorio ricco e toccante di musiche corali sacre, interpretate con grande sensibilità e precisione. Le voci armoniose dei coristi hanno riempito la chiesa di Piène Haute, creando un’atmosfera di profonda spiritualità e raccoglimento.

L’iniziativa, ad ingresso libero, è stata accompagnata da un gesto di generosità: le offerte raccolte durante il concerto saranno devolute alla Ligue contre le Cancer, contribuendo al sostegno della ricerca e dell’assistenza ai malati.

L’evento ha riscosso un vivo apprezzamento da parte del pubblico, che ha salutato il Coro della Bévéra con lunghi applausi, riconoscendo la qualità musicale e il valore umano del progetto.

Un pomeriggio che ha dimostrato come la musica possa essere un ponte tra bellezza e solidarietà, capace di unire la comunità della Valle della Roya in un’unica voce di speranza e condivisione.

