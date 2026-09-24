Cannes, La Bocca cambia volto: nuova piazza, mercato e un grande giardino

La Bocca cambia passo. Il quartiere occidentale di Cannes è al centro di una delle più importanti operazioni di riqualificazione urbana realizzate negli ultimi anni dalla città.

Un intervento avviato nel 2018 e destinato a ridisegnare progressivamente il cuore di Bocca-centre, con nuovi spazi pubblici, più verde, maggiore disponibilità di parcheggi e una concentrazione di servizi a disposizione dei residenti.



Il punto sullo stato dei lavori è stato fatto sabato 19 settembre dal sindaco David Lisnard, mentre è appena entrata in funzione la nuova grande halle del mercato di place Roubaud. Gli interventi della seconda fase, avviata nel 2023, interessano la parte nord della piazza e le strade circostanti.

Il mercato è operativo dall’11 settembre e riunisce attualmente 15 ambulanti, oltre a un macellaio, un pescivendolo e un commerciante di formaggi. La struttura potrà arrivare a ospitare fino a 25 operatori. Il mercato alimentare si svolge dal martedì alla domenica, mentre quello non alimentare è previsto il mercoledì e il sabato.



A pochi passi c’è il nuovo parcheggio sotterraneo Roubaud, aperto completamente dal maggio scorso. Quattro piani, 374 posti, ascensori, stalli per la ricarica delle auto elettriche e spazi riservati ai commercianti.

La formula punta soprattutto a favorire la frequentazione del quartiere: due ore gratuite ogni giorno feriale, tre ore il sabato, la domenica e nei festivi. Per i residenti è previsto un abbonamento mensile di 60 euro, mentre il forfait serale del fine settimana non supera i 3 euro.





Il nuovo edificio multifunzionale ospita già La Poste, trasferita nei nuovi locali ad agosto. Entro l’autunno saranno progressivamente attivati anche la mairie annexe, una grande sala per i matrimoni, la polizia municipale e nazionale e l’ufficio del turismo. La brasserie dovrebbe aprire entro la fine di settembre.



Ma il progetto guarda soprattutto al verde. La prossima tappa sarà infatti la realizzazione di un grande giardino pubblico di circa 4.000 metri quadrati, con un’area alberata, uno spazio giochi per bambini e 15 campi di pétanque.

L’area giochi è prevista per ottobre 2026, mentre il completamento del settore alberato è programmato per la primavera 2027. Il progetto prevede inoltre un nuovo spazio pavimentato di circa 1.800 metri quadrati destinato anche ad ampliare la superficie disponibile per il mercato.





La trasformazione coinvolgerà infine le strade circostanti, con interventi progressivi su rue du Dr Baloux e, dal 2027, su altre arterie del quartiere.

Complessivamente, secondo i dati comunali, al termine della riqualificazione Bocca-centre disporrà di oltre 1.400 posti auto, con un incremento rispetto alla situazione precedente, e di 54 nuove telecamere di videosorveglianza.



Il progetto, articolato in due fasi, comporta un investimento complessivo indicato dal Comune in 82,5 milioni di euro.

L’obiettivo dichiarato è trasformare Bocca-centre in un polo più accessibile e funzionale, senza cancellarne l’identità di quartiere. Un cantiere ancora aperto, dunque, ma con una parte significativa del nuovo volto di La Bocca già visibile.



