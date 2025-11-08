L’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo presenta due appuntamenti di prestigio nel mese di novembre

L’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo invita il pubblico a vivere un mese di novembre ricco di emozioni musicali, con due appuntamenti da non perdere che coniugano talento, eleganza e passione per la grande musica.

Un récital d’eccezione con Fatma Saïd e Malcolm Martineau

Domenica 9 novembre, ore 15:00 – Salle Garnier

Il pubblico è atteso nella splendida Salle Garnier per un affascinante viaggio musicale insieme al soprano Fatma Saïd e al pianista Malcolm Martineau.

Il programma proporrà un raffinato repertorio di lieder di Schumann, Schubert e Brahms, arricchito da mélodies di Ravel e Bizet, e da un tocco di colori iberici con le canzoni popolari spagnole di Manuel de Falla e Fernando Obradors, fino a un evocativo omaggio all’Oriente con Najib Hankash.

La serata sarà completata da un estratto del Quatuor à cordes n°1 di Brahms, eseguito dai musicisti dell’OPMC.

Su Radio Classique: rivivi le emozioni del concerto Ravel / De Falla

Sabato 8 novembre, ore 20:00

Radio Classique riproporrà il concerto del 5 ottobre scorso, diretto da Alondra de la Parra con la partecipazione del mezzosoprano Gaëlle Arquez: un programma Ravel / De Falla di grande intensità e fascino, da ascoltare e riascoltare.

Per chi desidera rivivere le magiche atmosfere della serata, è possibile riascoltare l’evento in streaming direttamente su Radio Classique:

https://www.radioclassique.fr/replay-concerts/

Informazioni e prenotazioni

Biglietteria: Atrium du Casino – Casino de Monte-Carlo, Place du Casino.

Orari: da martedì a sabato, 10:00–17:30 / domeniche di concerto, 10:00–16:00.

Telefono: +377 92 00 13 70.

Email: atrium@opmc.mc

Online: https://opmc.mc/

Vendita sul posto: un’ora prima del concerto (salvo disponibilità dei posti).

https://opmc.mc/



