Da Cuneo la panchina che ricarica lo smartphone: Tecno World presenta la Smart Bench Technic

Ci si siede, si aspetta, si guarda il telefono. Potrebbe sembrare una semplice panchina ma dentro c’è tanta tecnologia in un design semplice , lineare e adatto a tutti i contesti. Da questo concept di qualità nasce la Smart Bench Technic, la panchina intelligente progettata e prodotta a Cuneo da Tecno World Group: alla linee pulite, con un cuore interno tecnologico e adattabile a tante integrazioni ma soprattutto utile a chi si siede.

Al centro della seduta c'è una piastra di ricarica wireless: si appoggia lo smartphone e si carica, senza cavi. In una gamba, dietro sportelli protetti dalle intemperie, ci sono due prese USB-C e due prese da 230 volt per e-bike e monopattini elettrici. L'elettronica è chiusa in un vano sotto la seduta con grado di protezione IP54. Una serie di elementi sia in dotazione che accessori completano il prodotto come la luce LED sotto la seduta, il Wi-Fi e il router 4G; abbinata al Palo Smart Technic, la panchina diventa una vera isola tecnologica con illuminazione, videosorveglianza, display informativi e sensori ambientali.

Dotata di due prese USB-C e due prese 230 V per e-bike e monopattini

La struttura è in acciaio inox AISI 304 verniciato, la seduta in WPC, un composito di legno e polimero che non si scheggia e non richiede manutenzione. La panchina è lunga 154 centimetri, pesa una cinquantina di chili, si fissa a terra come una panchina tradizionale ed è alimentata dalla rete a 230 volt, così le prese funzionano di giorno e di notte, in ogni stagione. I colori a catalogo vanno dal marrone al grigio antracite, dal verde salvia al bianco, al rosso e al blu; per progetti specifici è disponibile qualsiasi colorazione RAL.

La Smart Bench Technic è progettata per versione indoor e outdoor con molti colori a disposizione

Il disegno porta la firma di Alberto Mandrile, fondatore e amministratore di Tecno World Group: «L'arredo urbano è spesso freddo e tradizionale , mentre tutto il resto della città è smart e connesso. Con la Smart Bench abbiamo voluto dare a una panchina un compito in più: essere utile a chi si siede. Ricaricare il telefono, la bici elettrica, avere luce la sera. Senza che nessuno debba accorgersi della tecnologia che c'è dentro».

Tra le installazioni recenti, la più importante è quella del maggio 2026 ai Parchi Archeologici di Paestum e Velia, sito UNESCO, dove panchine e pali intelligenti sono stati inseriti tra i templi per offrire servizi digitali ai visitatori senza toccare il paesaggio. Un banco di prova severo, che ha dimostrato che la Smart Bench può stare anche dove l'estetica conta più di tutto.

Smart Bench e Smart Pole ai Parchi Archeologici di Paestum e Velia, sito UNESCO

Ora l'obiettivo sono le piazze, i parchi e i percorsi ciclabili dei Comuni, ma anche hotel, residence, campus , ville , centri commerciali , centro polifunzionali e impianti sportivi. La Smart Bench si inserisce nei progetti con colori e configurazioni su misura: tutti i dettagli, i colori disponibili e il modulo per informazioni sulla pagina dedicata alla Smart Bench Technic.