Intervento cataratta: dai primi segnali ai nuovi standard di cura, come affrontare il percorso con serenità

Molte persone iniziano a notare che le luci serali creano fastidiosi bagliori durante la guida, i colori appaiono meno vivi e la lettura richiede sempre più luce e tendono ad attribuire questi disturbi alla semplice stanchezza o a un cambio di diottrie. Spesso, invece, la causa è un processo biologico ben preciso: la formazione della cataratta.

Comprendere cosa accade all'interno dell'occhio e conoscere le soluzioni offerte dalla microchirurgia moderna permette di affrontare questa fase della vita senza ansia, trasformando l'operazione in un'opportunità di rinnovato benessere.

Riconoscere i primi segnali della cataratta

La cataratta consiste nella progressiva opacizzazione del cristallino, la lente naturale trasparente che ha il compito di mettere a fuoco le immagini sulla retina. Con il passare degli anni, le proteine che compongono il cristallino vanno incontro a un naturale decadimento, riducendone la trasparenza.

Il disturbo si manifesta in modo graduale attraverso alcuni sintomi caratteristici:

Visione annebbiata o sfocata: le immagini perdono nitidezza, come se si guardasse attraverso un vetro smerigliato o un velo di nebbia costante.

le immagini perdono nitidezza, come se si guardasse attraverso un vetro smerigliato o un velo di nebbia costante. Sensibilità alla luce e abbagliamento: i fari delle automobili o le lampade artificiali generano aloni fastidiosi, rendendo complicata soprattutto la guida notturna.

i fari delle automobili o le lampade artificiali generano aloni fastidiosi, rendendo complicata soprattutto la guida notturna. Alterazione dei colori: le tonalità cromatiche appaiono sbiadite, ingiallite o meno contrastate rispetto al passato.

le tonalità cromatiche appaiono sbiadite, ingiallite o meno contrastate rispetto al passato. Cambi frequenti degli occhiali: la vista varia con frequenza, costringendo a modificare spesso la prescrizione delle lenti senza ottenere comunque un beneficio appagante.

Come si svolge l'intervento: dalla tecnica tradizionale alle lenti premium

La chirurgia della cataratta ha vissuto un'evoluzione straordinaria: se un tempo si attendeva che il difetto diventasse "maturo" richiedendo ricoveri e lunghe convalescenze, oggi si interviene, invece, precocemente con procedure mininvasive.

La tecnica d'elezione è la facoemulsificazione. Attraverso un'incisione microscopica inferiore ai due millimetri, il chirurgo introduce una sottile sonda a ultrasuoni che frammenta e aspira il cristallino opacizzato, senza bisogno di applicare punti di sutura. In casi selezionati, l'intervento può essere guidato anche dal Laser a Femtosecondi (tecnica FLACS), che automatizza le prime fasi della procedura con massima precisione geometrica.

Il passaggio chiave del trattamento risiede nella sostituzione del vecchio cristallino con una lente intraoculare artificiale (IOL). Le moderne lenti premium multifocali o a profondità di campo estesa (EDOF) non si limitano a restituire la trasparenza visiva perduta, ma consentono di correggere contemporaneamente i preesistenti difetti di rifrazione come miopia, ipermetropia, astigmatismo e presbiopia. Questo permette a molti pazienti di eliminare l'uso degli occhiali sia per guardare da lontano sia per la lettura da vicino.

L'esperienza del paziente nel percorso con il Gruppo Refrattivo Italiano

Affrontare un intervento cataratta richiede la certezza di essere guidati da una struttura organizzata attorno alle esigenze umane e cliniche della persona.

Presso il Gruppo Refrattivo Italiano, l'intero iter è studiato per azzerare lo stress psicologico e garantire la massima precisione. La procedura viene eseguita in regime ambulatoriale, dura mediamente tra i 10 e i 15 minuti ed è del tutto indolore grazie all'anestesia locale somministrata tramite semplici gocce di collirio.

A fare la differenza in questi centri di eccellenza oftalmica è la continuità dell'approccio: ogni paziente viene seguito da medici specializzati che eseguono una diagnosi approfondita per scegliere il tipo di lente intraoculare più adatto all'anatomia dell'occhio e alle abitudini quotidiane della persona. I tempi di recupero sono estremamente rapidi, permettono il rientro a casa subito dopo la procedura e assicurano un netto miglioramento della vista già dai giorni immediatamente successivi, per un ritorno rapido e sicuro alle proprie attività.











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