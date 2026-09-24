Milano, successo per la seconda edizione degli Assoprom Award: premiate innovazione, creatività e visione del settore promozionale

Milano ha ospitato, lo scorso 16 settembre, la seconda edizione degli Assoprom Award, il riconoscimento che celebra le eccellenze del settore promozionale italiano. L’evento, organizzato da ASSOPROM, ha riunito istituzioni, manager, imprenditori e personalità del mondo della comunicazione, confermandosi come appuntamento di riferimento per un comparto in forte evoluzione.

Norqain, BIC e Langhe My Food: il podio dell’edizione 2026

A conquistare la vetta, il Golden Award, è stata Norqain Italy, premiata anche nella categoria Design-Oriented Advertising Article. L’azienda svizzera, tra le realtà indipendenti più dinamiche dell’orologeria contemporanea, ha convinto la giuria grazie a un progetto che integra design, innovazione e costruzione del brand. In otto anni ha raggiunto 61 Paesi e oltre 400 punti vendita, consolidando una comunicazione capace di unire contenuto tecnico ed emozionale.

Secondo posto assoluto per BIC, che si è aggiudicata anche il premio Made in Italy & History. Da oltre trent’anni attiva nel mercato promozionale europeo, sapendo mantenere saldi i propri valori fondanti, trasformandoli in capacità di innovazione e adattamento e, sicuramente, è un’azienda che non si limita a custodire la propria tradizione, l’azienda ha presentato la linea BIC Partner, tre quaderni certificati FSC e prodotti in Italia, con copertine realizzate in Melavir di FruitCover, materiale ottenuto con il 39% di scarti di mela. Un esempio di come tradizione e sostenibilità possano convivere in prodotti innovativi e di come il Made in Italy possa tradursi in una gamma di prodotti concreta e certificata

Sul terzo gradino del podio Langhe My Food, premiata anche nella categoria Innovation. La piattaforma digitale con sede ad Alba porta nelle case italiane ed europee le eccellenze enogastronomiche delle Langhe, del Roero e del Monferrato, affiancando all’e-commerce esperienze sul territorio: caccia al tartufo, degustazioni in vigna, visite nelle cantine storiche.

La serata: networking e visione strategica

La cerimonia si è svolta, a pochi passi dal Castello Sforzesco, nella sede milanese di Carter & Benson, nota società di consulenza milanese specializzata nella ricerca e selezione di personale qualificato (head hunting), in particolare per figure dirigenziali e di middle management. Un contesto scelto per rappresentare la vocazione innovativa dell’evento, che si è concluso con un cocktail dinatoire dedicato al networking.

Patrizia Merlino, presidente di ASSOPROM, ha spiegato le ragioni ispiratrici di questo evento, fortemente voluto per perseguire l’intento di rafforzare e amplificare la comunicazione delle attività dei produttori e dei distributori di articoli pubblicitari e promozionali, diffondendone, così, le loro best practices a macchia d’olio. “Questi Awards raccolgono consensi sempre crescenti perché per i nostri associati e per gli operatori del comparto, rappresentano un’occasione unica per fare networking e sviluppare nuove strategie commerciali” ha affermato, sottolineando anche come l’evento “abbia rafforzato la brand reputation dell’associazione e il senso di appartenenza dei suoi membri”. Premi di categoria e riconoscimenti speciali

Tra le candidature più rilevanti, sono stati premiati:

Laboratorio Alpeko Srl (Ecology)

Golden Snow Srl (Technology)

B2Scout Srl (More Technological Advertising Article)

Grey Cat Consulting (Promozione nello sport)

Riconoscimenti speciali sono stati assegnati a figure di rilievo:

SPECIAL AWARD a Elisabetta Dami, creatrice di Geronimo Stilton, celebrata per il contributo educativo e sociale (un esempio è la realizzazione di vari progetti rivolti ai giovani nel Comune di Sanremo), e per le recenti onorificenze ricevute dalla Repubblica Italiana.

ETHIC AWARD alla Cooperativa Il Granello – Don Luigi Monza, premiata con per l’impegno nel sostegno alle persone con disabilità, occupandosi anche di formazione e socializzazione.

EVENT AWARD Andrea Baccuini, imprenditore e destination designer, noto per format di intrattenimento come il Super G – Italian Mountain Club e il Meraviglioso.

POP AWARD Enrico Dicò – The Fire Artist, artista internazionale che fonde Pop Art e combustione.

La giuria: competenza e imparzialità

A valutare le candidature un comitato presieduto da Paolo Colombo , noto giornalista televisivo e corrispondente del Tg La7, nonché volto di riferimento per le trasmissioni sportive e di cronaca, e coordinato da Chiara Osnago Gadda, event manager dell’evento e giornalista specializzata in management. Tra i giurati: imprenditori, creativi, manager e giornalisti, tra cui William Griffini (Carter & Benson), Enrico Anghilante (MoreNews), Francesco d’Agostino e Luca d’Agostino(FD Media Group) e Christian D’Antonio (The Way Magazine). Le valutazioni si sono basate su criteri quali crescita del brand, innovazione, valorizzazione dei talenti, tecnologia e visione strategica.

Nel suo intervento conclusivo, Patrizia Merlino ha evidenziato le quattro direttrici che stanno ridefinendo il comparto: Ecologia, Tecnologia, Sport e Moda. “Abbiamo premiato imprese che trasformano un oggetto in un’esperienza, un gadget in un linguaggio, un materiale in un valore”, ha dichiarato.

La Presidente ha inoltre richiamato l’attenzione sulle criticità normative che frenano la competitività del settore, ribadendo la necessità di aggiornare la soglia di modico valore da 50 a 150 euro e di intervenire sull’incidenza dell’equo compenso per copia privata sulle chiavette USB. Questi argomenti sono stati oggetto della conferenza stampa avvenuta lo scorso 20 maggio presso il Senato della Repubblica

Un settore che cresce, sostenuto anche dalle istituzioni

Messaggi di sostegno sono arrivati dal Sen. Gianni Berrino, dall’On. Luca Squeri e dall’On. Alberto Pandolfo in presenza sono intervenuti la dr.ssa Lucia Scopelliti in rappresentanza del Comune di Milano e la dr.ssa Enza Dedali per il Comune di Sanremo, il presidente Giorfio Felici per Confartigianato a conferma dell’interesse crescente verso un comparto che contribuisce in modo significativo all’economia nazionale.