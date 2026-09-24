Turismo d'affari sulla Costa Azzurra: cosa c'è dietro i numeri del settore congressi

Nel racconto abituale del Principato e della Costa Azzurra dominano il Gran Premio, il Festival di Cannes, gli yacht e le grandi serate di gala. Sotto quella superficie lavora un'industria molto meno fotografata e più regolare: il turismo d'affari, cioè l'insieme di congressi, convention, meeting aziendali e viaggi premio che occupa i calendari nei mesi in cui i turisti non ci sono.

È un settore che vale una quota significativa dell'economia ricettiva del territorio e che segue regole diverse da quelle del turismo tradizionale.

Perché la Costa Azzurra funziona per questo mercato

La concentrazione di eventi aziendali tra Monaco, Nizza, Cannes e Antibes non dipende solo dal clima.

Il primo fattore è infrastrutturale. La presenza di un aeroporto internazionale con collegamenti diretti verso la maggior parte delle capitali europee, unita a distanze brevi tra scalo, sedi congressuali e alberghi, riduce drasticamente il tempo di trasferimento dei partecipanti. Per un organizzatore che deve muovere trecento persone da otto paesi diversi, il tempo di trasferimento è una voce di costo e di rischio prima ancora che di comfort.

Il secondo è la densità ricettiva di fascia alta. Un evento aziendale richiede un numero elevato di camere di livello omogeneo nello stesso raggio, condizione che poche destinazioni europee soddisfano.

Il terzo è la disponibilità di spazi congressuali dimensionati per eventi internazionali, dal Grimaldi Forum a Monaco, che ha recentemente superato i venticinque anni di attività e ha avviato un ampliamento degli spazi, al Palais des Festivals di Cannes e al centro congressi di Nizza.

Il calendario rovesciato

L'aspetto più interessante di questo mercato, e quello meno compreso fuori dal settore, riguarda la stagionalità.

Il turismo d'affari si concentra da settembre a novembre e da marzo a giugno, con preferenza per i giorni infrasettimanali. È l'esatto complemento del turismo balneare, che occupa luglio e agosto e i fine settimana.

Questo ha una conseguenza economica precisa: permette alle strutture di avvicinarsi a un'occupazione distribuita sull'anno, condizione che cambia radicalmente la sostenibilità di un albergo rispetto a un modello puramente stagionale.

È la ragione per cui le destinazioni mediterranee che hanno sviluppato il segmento congressuale hanno una struttura occupazionale più stabile, con meno lavoro stagionale e più contratti a tempo indeterminato.

I segmenti, che non sono la stessa cosa

Sotto l'etichetta turismo d'affari convivono attività con logiche molto diverse, e confonderle porta a valutazioni sbagliate.

Il congresso associativo o scientifico ha cicli di programmazione lunghi, anche di tre o quattro anni, sedi che ruotano tra paesi e numeri di partecipanti elevati. La decisione è collegiale e passa da comitati.

La convention aziendale ha tempi di decisione molto più brevi, numeri variabili e una sensibilità al contesto e all'immagine della destinazione molto maggiore.

I viaggi incentive , cioè i viaggi premio che le aziende organizzano per collaboratori, reti di vendita o partner che hanno raggiunto obiettivi definiti, rappresentano il segmento con la spesa media per partecipante più alta. Qui l'azienda non compra una sala ma un'esperienza memorabile, e questo sposta il budget dalla logistica alle attività.

Il meeting di piccole dimensioni è il segmento più numeroso e meno visibile: poche decine di persone, uno o due giorni, spesso in albergo.

Cosa decide la scelta di una destinazione

Gli studi di settore e la pratica degli organizzatori convergono su un insieme di criteri abbastanza stabile.

Accessibilità aerea e tempi di trasferimento vengono per primi. Segue la capacità ricettiva coerente per categoria. Poi la disponibilità di spazi adeguati nelle date richieste, che nelle destinazioni molto richieste è un vincolo reale.

Contano poi elementi meno tecnici: la sicurezza percepita, la qualità della ristorazione, la disponibilità di attività collaterali e, sempre di più, le credenziali ambientali della destinazione e delle strutture.

Quest'ultimo punto è cambiato rapidamente. Molte aziende inseriscono oggi criteri di sostenibilità nei propri capitolati, e le sedi che non possono documentare consumi, gestione dei rifiuti e mobilità dei partecipanti vengono escluse in fase di selezione.

Le criticità del modello

Il quadro non è privo di tensioni, e vale la pena nominarle. La prima è il costo. La Costa Azzurra e il Principato sono destinazioni care, e in fasi di contrazione dei budget aziendali questo sposta domanda verso alternative mediterranee meno costose.

La seconda è la concorrenza. Barcellona, Lisbona, Valencia e diverse destinazioni adriatiche hanno investito in modo aggressivo sul segmento congressuale con politiche di incentivo esplicite.

La terza riguarda la pressione sul territorio. Un evento da duemila persone in un'area densamente costruita genera impatti su mobilità e servizi che le amministrazioni devono gestire, e la convivenza con la popolazione residente non è sempre semplice.

Un'industria che si vede poco

Il turismo d'affari non produce immagini iconiche e raramente finisce nelle cronache, se non quando un evento è così grande da modificare la viabilità.

Rappresenta però una parte consistente di quello che tiene aperti alberghi, ristoranti e servizi nei mesi in cui la Promenade è vuota. In una regione la cui economia dipende in misura rilevante dall'accoglienza, è probabilmente la componente più strategica e la meno raccontata.





Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.