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Business | 25 settembre 2026, 13:00

Benetti presenta il nuovo yacht ibrido M/Y Dagger: visita del Principe Alberto II di Monaco al Monaco Yacht Show

In occasione della 35ª edizione del Monaco Yacht Show, S.A.S. il Principe Alberto II di Monaco, Presidente dello Yacht Club de Monaco, ha scoperto il Benetti B.Now M/Y Dagger, yacht ibrido di 67 metri costruito dal cantiere navale italiano, che entra ora nella flotta degli yacht certificati SEA Index®.

Foto: ©MichaelAlesi - Palais Princier_BD

Foto: ©MichaelAlesi - Palais Princier_BD

La certificazione testimonia la collaborazione avviata tra Benetti e lo Yacht Club de Monaco a favore di uno yachting più sostenibile e responsabile. Rappresenta inoltre la volontà del costruttore italiano di integrare soluzioni concrete volte a ridurre l’impatto ambientale degli yacht, preservandone al tempo stesso i livelli di prestazioni e comfort.

Il SEA Index®, uno standard in continua evoluzione

Sviluppato dallo Yacht Club de Monaco, il SEA Index® è uno standard ambientale indipendente che consente di valutare e confrontare le emissioni di CO₂ degli yacht.

Certificato da Lloyd’s Register e basato su dati misurabili, offre agli armatori e ai professionisti del settore uno strumento volto a favorire il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali della flotta mondiale.

Oggi sono più di 130 le unità di oltre 24 metri certificate. Dall’inizio della stagione 2026, la certificazione è stata inoltre estesa alle imbarcazioni a partire da 10 metri, ampliando così il proprio ambito a una parte molto più significativa della flotta mondiale, mantenendo al contempo una metodologia indipendente e rigorosa. Questa evoluzione segna una nuova tappa per il SEA Index®, con l’obiettivo di accompagnare un numero crescente di operatori dello yachting nella misurazione e nel miglioramento delle proprie prestazioni ambientali.

Oltre alla componente legata alle emissioni di carbonio, nel 2026 il sistema si è arricchito di una certificazione dedicata alla qualità dell’aria, sviluppata in collaborazione con AtmoSud, che riguarda in particolare gli ossidi di azoto (NOx) e le particelle fini. Una prossima evoluzione potrebbe consentire di integrare anche la misurazione del rumore irradiato sott’acqua, ampliando ulteriormente la valutazione dell’impatto ambientale degli yacht sull’ambiente circostante.

Dopo il M/Y Kasper 7, primo yacht Benetti di 67 metri a ottenere la certificazione SEA Index®, anche il M/Y Dagger entra a far parte di questo percorso. La nuova certificazione rafforza così la presenza del costruttore all’interno della comunità degli yacht impegnati in un approccio più responsabile alla navigazione.

M/Y Dagger, un’architettura ibrida pensata per l’efficienza

Con il M/Y Dagger (FB288), Benetti propone un’architettura ibrida che combina propulsione convenzionale, tecnologie elettriche e batterie al sale di ultima generazione. Questa configurazione modulare consente di adattare il funzionamento dello yacht ai diversi scenari di navigazione e di privilegiare, quando le condizioni lo permettono, un utilizzo più efficiente dell’energia.

Questa tecnologia contribuisce inoltre a ridurre la rumorosità e le vibrazioni, migliorando al contempo il comfort a bordo. Il progetto rappresenta quindi la ricerca di un equilibrio tra efficienza energetica, prestazioni e qualità della vita.

Attraverso questa nuova certificazione SEA Index®, Benetti prosegue il proprio impegno al fianco dello Yacht Club de Monaco per accompagnare l’evoluzione dello yachting verso pratiche più responsabili, facendo dell’innovazione e della misurazione delle prestazioni ambientali strumenti concreti di progresso.

Redazione

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