Benetti presenta il nuovo yacht ibrido M/Y Dagger: visita del Principe Alberto II di Monaco al Monaco Yacht Show

La certificazione testimonia la collaborazione avviata tra Benetti e lo Yacht Club de Monaco a favore di uno yachting più sostenibile e responsabile. Rappresenta inoltre la volontà del costruttore italiano di integrare soluzioni concrete volte a ridurre l’impatto ambientale degli yacht, preservandone al tempo stesso i livelli di prestazioni e comfort.

Il SEA Index®, uno standard in continua evoluzione

Sviluppato dallo Yacht Club de Monaco, il SEA Index® è uno standard ambientale indipendente che consente di valutare e confrontare le emissioni di CO₂ degli yacht.

Certificato da Lloyd’s Register e basato su dati misurabili, offre agli armatori e ai professionisti del settore uno strumento volto a favorire il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali della flotta mondiale.

Oggi sono più di 130 le unità di oltre 24 metri certificate. Dall’inizio della stagione 2026, la certificazione è stata inoltre estesa alle imbarcazioni a partire da 10 metri, ampliando così il proprio ambito a una parte molto più significativa della flotta mondiale, mantenendo al contempo una metodologia indipendente e rigorosa. Questa evoluzione segna una nuova tappa per il SEA Index®, con l’obiettivo di accompagnare un numero crescente di operatori dello yachting nella misurazione e nel miglioramento delle proprie prestazioni ambientali.

Oltre alla componente legata alle emissioni di carbonio, nel 2026 il sistema si è arricchito di una certificazione dedicata alla qualità dell’aria, sviluppata in collaborazione con AtmoSud, che riguarda in particolare gli ossidi di azoto (NOx) e le particelle fini. Una prossima evoluzione potrebbe consentire di integrare anche la misurazione del rumore irradiato sott’acqua, ampliando ulteriormente la valutazione dell’impatto ambientale degli yacht sull’ambiente circostante.

Dopo il M/Y Kasper 7, primo yacht Benetti di 67 metri a ottenere la certificazione SEA Index®, anche il M/Y Dagger entra a far parte di questo percorso. La nuova certificazione rafforza così la presenza del costruttore all’interno della comunità degli yacht impegnati in un approccio più responsabile alla navigazione.

M/Y Dagger, un’architettura ibrida pensata per l’efficienza

Con il M/Y Dagger (FB288), Benetti propone un’architettura ibrida che combina propulsione convenzionale, tecnologie elettriche e batterie al sale di ultima generazione. Questa configurazione modulare consente di adattare il funzionamento dello yacht ai diversi scenari di navigazione e di privilegiare, quando le condizioni lo permettono, un utilizzo più efficiente dell’energia.

Questa tecnologia contribuisce inoltre a ridurre la rumorosità e le vibrazioni, migliorando al contempo il comfort a bordo. Il progetto rappresenta quindi la ricerca di un equilibrio tra efficienza energetica, prestazioni e qualità della vita.

Attraverso questa nuova certificazione SEA Index®, Benetti prosegue il proprio impegno al fianco dello Yacht Club de Monaco per accompagnare l’evoluzione dello yachting verso pratiche più responsabili, facendo dell’innovazione e della misurazione delle prestazioni ambientali strumenti concreti di progresso.