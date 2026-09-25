Thursday Live Sessions, otto appuntamenti all’Espace Indigo del Grimaldi Forum Monaco da ottobre 2026 a giugno 2027

Friedberg: Anna Friedberg alla voce, chitarra, composizione, cowbells e percussioni, Emily Linden alla chitarra e voce, Cheryl Pinero al basso e voce e Fifi Dewey alla batteria.

Da ottobre 2026 a giugno 2027 tornano all’Espace Indigo del Grimaldi Forum Monaco le Thursday Live Sessions, appuntamento dedicato alla musica dal vivo che propone otto serate con artisti e formazioni appartenenti a differenti universi musicali.

Nate nel 2015, le Thursday Live Sessions si svolgono un giovedì al mese all’Espace Indigo e propongono un formato caratterizzato da un’atmosfera intima e da una programmazione aperta a diversi generi, dall’elettronica al pop, dal rock all’hip-hop e all’indie. Il programma prevede un Apéromix dalle 18.30, seguito dal concerto live alle 20.30. L’ingresso è gratuito e il Grimaldi Forum indica una capienza limitata a 200 persone, con prenotazione consigliata.

Il calendario della stagione 2026-2027 comprende:

15 ottobre 2026 – Friedberg

La nuova stagione si apre con Friedberg, formazione nata nel 2019 attorno ad Anna Friedberg, autrice, cantante e chitarrista, affiancata da Emily Linden alla chitarra e voce, Cheryl Pinero al basso e voce e Fifi Dewey alla batteria.

Il gruppo propone un mix di post-punk, alt-rock e pop. Il singolo “Go Wild” è stato inserito nella colonna sonora di FIFA 2020 e nella serie BBC “Normal People”. Friedberg si è inoltre esibito in diversi festival europei, tra cui Eurosonic, Open Air St. Gallen, Popfest Vienna e Haldern Pop, oltre ad aver effettuato una tournée negli Stati Uniti e a essersi esibito alla Brixton Academy con gli Hot Chip e in concerti con Placebo, Giant Rooks e Big Special.

5 novembre 2026 – Jimmy Gnecco - Ours

La seconda serata vedrà protagonista Jimmy Gnecco, voce e anima del gruppo OURS, con un appuntamento tra alternative rock e dark pop.

Il Grimaldi Forum descrive Gnecco come un artista dalla voce riconoscibile e dalla forte intensità emotiva. Con OURS ha pubblicato diversi album, tra cui “Distorted Lullabies”, “Precious”, “Mercy”, “Ballet The Boxer”, “New Age Heroine” e “Rocket’s Red Glare”. Parallelamente al progetto OURS, nel 2010 ha pubblicato l’album solista “The Heart”.

Nel corso della sua carriera ha collaborato in studio o condiviso il palco con artisti e produttori come Rick Rubin, Steve Lillywhite, Ethan Johns, Tim Palmer, Stone Temple Pilots, A-Ha, Slash e Velvet Revolver.

17 dicembre 2026 – Dirty Deep

Il terzo appuntamento sarà dedicato ai Dirty Deep, formazione di heavy blues guidata da Victor Sbrovazzo, affiancato da Geoffroy Sourp alla batteria e Adam Lanfrey al basso.

Il progetto nasce da un blues diretto e istintivo e si è sviluppato fino alla formazione del trio. Nel 2020 il gruppo ha pubblicato l’album acustico “Foreshots”, accolto da festival come Nancy Jazz Pulsations e Wolfi Jazz. Dopo l’uscita di “Trompe l’oeil” nel 2023, Dirty Deep ha proseguito il proprio percorso con “Upstream Shake”.

14 gennaio 2027 – The Spitfires

Il nuovo anno inizierà con The Spitfires, formazione di rock inglese caratterizzata da un sound energico e profondamente legato alla tradizione delle grandi band britanniche.

25 marzo 2027 – Elephanz

Il 25 marzo sarà la volta degli Elephanz, con un universo musicale tra electro-pop e pop, costruito attorno a una scrittura sensibile e a melodie riconoscibili.

8 aprile 2027 – Komodor

L’8 aprile sarà protagonista Komodor, formazione associata all’high-energy rock. Il gruppo porta all’Espace Indigo un rock descritto come potente, libero e generoso, dopo diverse tournée in Francia e in Europa.

17 giugno 2027 – Voilaaa Sound System

A chiudere la stagione sarà Voilaaa Sound System, con un appuntamento previsto il 17 giugno 2027 e caratterizzato da sonorità electro, funk e groove. La formazione è indicata dal Grimaldi Forum come protagonista della serata conclusiva della stagione, pensata su una nota festiva.

INFORMAZIONI PRATICHE

Tutti gli appuntamenti si svolgeranno all’Espace Indigo del Grimaldi Forum Monaco.

18.30: Apéromix

20.30: concerto live

L’ingresso è gratuito. Il Grimaldi Forum raccomanda la prenotazione e mette a disposizione il numero +377 99 99 30 00 per la prenotazione dei tavoli. È inoltre disponibile il parcheggio sul posto, con tariffa notturna di 0,20 euro ogni 15 minuti dalle 20.00 alle 8.00.

Le Thursday Live Sessions fanno parte della programmazione culturale del Grimaldi Forum Monaco e, dal loro debutto nel 2015, hanno ospitato quasi 70 concerti, mantenendo una formula dedicata all’incontro diretto tra pubblico e artisti in uno spazio raccolto come l’Espace Indigo.

Per presentare la nuova stagione è inoltre disponibile il video dedicato alle Thursday Live Sessions, indicato dal Grimaldi Forum nella presentazione ufficiale del programma.