Mentone celebra San Michele: il 26 e 27 settembre un fine settimana di tradizioni e festa

Mentone si prepara a celebrare il suo santo patrono, San Michele, con due giornate dedicate alle tradizioni mentonnesi, al mondo agricolo e alla convivialità. L’appuntamento è per sabato 26 e domenica 27 settembre 2026, con un programma che alternerà animazioni per il pubblico, iniziative dedicate al territorio e le tradizionali celebrazioni della festa patronale.

Il programma prenderà il via sabato 26 settembre, dalle 10 alle 18, sull’Esplanade Francis-Palmero, dove sarà allestito il Villaggio della Saint-Michel. Per l’occasione, il lungomare assumerà un’atmosfera legata al mondo rurale, con la presenza di animali della fattoria, tra cui mucche, maiali e asini, un mercato di produttori locali con prodotti del territorio e laboratori gratuiti per bambini dedicati all’agricoltura e agli antichi mestieri.

La giornata proseguirà in serata con la Guinguette de la Saint-Michel, in programma dalle 18 alle 22. Sono previsti un ballo popolare, animazione musicale e food truck, per prolungare i festeggiamenti in un’atmosfera conviviale.

La domenica sarà invece dedicata alle celebrazioni tradizionali della Saint-Michel. Alle 10, sul sagrato della Basilica di Saint-Michel-Archange, sono previste le cerimonie di intronizzazione delle confraternite. La Confrérie des Magistrats du Citron de Mentone procederà all’intronizzazione della sindaca di Mentone e di quattro sindaci della Communauté de la Riviera Française. È inoltre prevista un’intronizzazione da parte della Confrérie de l’Étiquette.

Alle 11 è in programma la Messa di San Michele nella Basilica di Saint-Michel-Archange. Al termine della celebrazione religiosa, la tradizionale processione raggiungerà l’Esplanade Francis-Palmero partendo dalla basilica.

Il momento conviviale della giornata è previsto alle 13 con il Grand Déjeuner de la Saint-Michel, organizzato sull’Esplanade Francis-Palmero. Il pranzo prevede il tradizionale maiale allo spiedo accompagnato da verdure, con dessert e posate inclusi, mentre le bevande non sono comprese. Il costo indicato dalla Ville de Menton è di 18 euro a persona. Il pranzo ufficiale risulta già al completo.

Anche domenica, dalle 10 alle 18, sarà presente il Villaggio della Saint-Michel con il mercato dei produttori locali, gli animali e le attività legate alle tradizioni agricole. La partecipazione alle iniziative della festa è gratuita, ad eccezione del pranzo ufficiale.

Per l’edizione 2026, la Ville de Menton ha inoltre indicato come dress code i colori bianco e blu. La manifestazione si inserisce nel tradizionale appuntamento dell’ultimo fine settimana di settembre, quando Mentone rende omaggio a San Michele, patrono della città.