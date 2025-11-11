Monaco lancia la campagna “Mese Senza Tabacco” per proteggere i giovani e ridurre il fumo passivo

In occasione del “Mese Senza Tabacco”, il Governo del Principato di Monaco avvia una campagna di informazione e prevenzione volta a proteggere i minori e a ridurre l’esposizione al fumo passivo. L’iniziativa si basa su una comunicazione chiara sui rischi del tabacco e sulla presentazione dei numerosi strumenti disponibili per chi desidera smettere di fumare, in linea con la recente riforma anti-tabacco approvata nell’estate 2025.

Il tabacco resta una delle principali cause di tumori, malattie cardiovascolari e respiratorie. Non esiste un livello di esposizione “sicuro”, nemmeno per il fumo passivo, mentre l’iniziazione al fumo si concentra prevalentemente tra i 15 e i 25 anni. Intervenire precocemente è quindi fondamentale. Per chi fuma, smettere comporta benefici rapidi sulla respirazione e sui sensi del gusto e dell’olfatto, riducendo già nel primo anno il rischio di eventi cardiovascolari. Tuttavia, la prevenzione migliore rimane non iniziare mai.

A Monaco, numerosi servizi sono già disponibili e accessibili al pubblico. Il CSAPAM (Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie, +377 98 98 27 97) offre supporto gratuito e riservato dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17, per chi desidera smettere di fumare. Ogni mercoledì è aperta una Consultazione per Giovani Consumatori (15-25 anni), senza necessità di appuntamento. Il CSAPAM fornisce valutazioni, accompagnamento, orientamento e trattamenti, inclusi sostituti nicotinici. Un tabacologo offre inoltre consulenze gratuite tutto l’anno, con supporto medico, dietetico e psicologico. Anche medici, farmacisti e psicologi privati possono accompagnare il percorso di disassuefazione. Anche un semplice consiglio professionale aumenta significativamente le possibilità di successo.

Il 15 maggio 2025, il Principato ha compiuto un passo importante approvando una riforma della legislazione anti-tabacco, rafforzando la protezione della popolazione, in particolare dei minori. Tra le principali novità: innalzamento dell’età minima a 18 anni per tutti i prodotti del tabacco; estensione dei luoghi senza fumo; regolamentazione dei prodotti correlati e dei dispositivi elettronici; divieto totale dei dispositivi elettronici usa e getta (“puff”) per la loro attrattiva sui giovani e l’impatto ambientale.

Durante tutto il “Mese Senza Tabacco”, la campagna prevede interventi mirati, comunicazioni e segnaletica rafforzata nei luoghi interessati. Questa azione continuerà anche dopo il mese di sensibilizzazione, con un approccio di prevenzione sostenibile al servizio della popolazione e, in particolare, dei giovani.



