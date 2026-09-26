Cannes, il civismo diventa una responsabilità collettiva

A Cannes il civismo si traduce in cinque verbi: proteggere, rispettare, impegnarsi, includere e aiutare.

Sono le parole chiave della nuova campagna di sensibilizzazione lanciata dal Comune con lo slogan «Le civisme, tous concernés», il civismo riguarda tutti.

L’iniziativa, avviata il 23 settembre, punta a valorizzare i comportamenti positivi della vita quotidiana, spostando l’attenzione dal divieto alle responsabilità individuali.





I cinque soggetti della campagna, realizzati internamente dall’amministrazione comunale, rappresentano situazioni concrete nelle quali ciascuno può contribuire al bene comune.

Il messaggio è semplice: rispettare gli altri, prendersi cura degli spazi condivisi, aiutare chi ne ha bisogno e partecipare alla vita collettiva sono azioni capaci di migliorare la qualità della vita in città.



La campagna sarà diffusa attraverso i pannelli pubblicitari JCDecaux, in formato digitale e cartaceo, i social network e i diversi strumenti di comunicazione municipale, tra cui il periodico Cannes Soleil e il sito istituzionale cannes.com.





Una battaglia iniziata nel 2014

L’iniziativa si inserisce nella strategia avviata nel 2014 dall’amministrazione guidata dal sindaco David Lisnard, che ha fatto della lotta all’inciviltà una delle priorità del mandato.

Nel corso degli anni, le campagne comunali hanno affrontato temi come i mozziconi abbandonati, le discariche abusive, le mascherine lasciate per strada e le salviette gettate nei servizi igienici.



La linea adottata dal Comune combina sensibilizzazione, prevenzione e sanzioni, partendo dall’idea che anche un gesto apparentemente irrilevante possa produrre conseguenze sull’ambiente urbano e sulla convivenza civile.





Dal 2014, secondo i dati diffusi dall’amministrazione, gli agenti della Polizia municipale hanno elevato oltre 376.000 verbali per comportamenti incivili, esclusi quelli relativi alla sosta.

Le contestazioni riguardano, tra l’altro, il mancato raccoglimento delle deiezioni canine, l’abbandono di mozziconi e rifiuti, le discariche abusive e i rumori eccessivi.





Il Comune precisa inoltre che gli introiti delle sanzioni vengono interamente versati allo Stato e non confluiscono nelle casse municipali.

Con la nuova campagna, Cannes sceglie ora di affiancare alla repressione un invito alla partecipazione, ricordando che il rispetto della città non dipende soltanto dalle regole, ma anche dalle scelte di ogni giorno.



