L'Alliance Française di Guanajuato espone le opere di Houda Bakkali durante Ottobre Rosa

In questa mostra, arte e tecnologia si fondono per mettere in risalto la comunicazione sanitaria nella lotta contro il cancro al seno. Bakkali presenta così la sua visione creativa, in cui l'opera diventa la prima interfaccia di conoscenza medica per promuovere la prevenzione e la sensibilizzazione, mentre la tecnologia agisce come motore per diffondere tale conoscenza, superando le barriere spaziali e temporali e permettendo all'opera di circolare tra pubblici e spazi diversi.

Nella sede dell'Alliance Française di Guanajuato, il pubblico potrà vedere le due versioni dell'opera "Arte per la Salute" di Bakkali. La versione del 2024, premiata con l'American Illustration a New York, e la versione del 2025, esposta in diverse mostre e laboratori divulgativi presso varie Alliance Française, tra cui quelle di Auckland (Nuova Zelanda), Newcastle (Australia), Valdivia (Cile), Piura e Trujillo (Perù), Bogotá (Colombia), Cochabamba (Bolivia), tra le altre.

Un elemento distintivo che porta l'arte oltre la dimensione estetica e la tecnologia oltre il suo impiego per creare spazi ludici, offrendo un'utilità sociale e aprendo spazi di dibattito e apprendimento di nuovi modelli per la comunicazione sanitaria, ambito in cui Houda Bakkali lavora dal 2009.

"In questa mostra invito il pubblico a vivere un'esperienza immersiva e interattiva accessibile, facile da comprendere e da condividere, concentrandomi sull'utilità concreta che il binomio arte e tecnologia può offrire oltre le mode e gli slogan, con l'attenzione rivolta alla comunicazione sanitaria, al valore e all'impatto che può avere sulla società e alla diffusione di un metodo che favorisca la condivisione e la partecipazione su temi di interesse per tutti. Il pubblico non riceve un opuscolo sulla salute, non è spettatore passivo di un quadro o di una performance astratta su contenuti medici: lo invito invece a scoprire i livelli informativi dell'opera, a interagire con essi e a conoscere i vantaggi che proposte di questo tipo possono offrire alla divulgazione della conoscenza medica e scientifica, alla sensibilizzazione e alla creazione di un'esperienza empatica, riflessiva e utile, valutando le sfide e le opportunità oltre l'impatto visivo. Una tecnologia usata con criterio può contribuire alla più umana di tutte le scienze: la Medicina. Affrontiamone l'uso con una prospettiva creativa, realistica e prudente", commenta Bakkali.

Oltre a questa proposta innovativa che unisce arte immersiva e interattiva e salute pubblica, la mostra presenterà diverse opere di Bakkali, tra cui la sua nuova serie "Passion Bleue, Passion Rouge". Comprenderà inoltre risorse divulgative, una galleria virtuale e un laboratorio organizzato dall'Alliance Française di Guanajuato nel quale Bakkali analizzerà i processi creativi e gli strumenti dell'arte immersiva oltre l'ambito culturale, affrontando le sfide e le opportunità per artisti e istituzioni in settori come quello educativo, turistico e medico.

"Ringrazio tutto il magnifico team dell'Alliance Française di Guanajuato per avermi coinvolta nel suo programma culturale e per aver presentato con tanto affetto la mia visione creativa alla sua comunità. È un'eccellente opportunità per continuare ad aprire dibattiti sull'arte e sulla tecnologia come elementi di unione", commenta Houda.

Luogo della mostra: Alliance Française di Guanajuato Terremoto 1, Zona Centro, 36000 Guanajuato, Gto., Messico.

Date: dal 3 ottobre al 18 dicembre.

Ingresso gratuito durante gli orari di apertura del centro.

HOUDA BAKKALI

La pratica artistica di Houda Bakkali esplora la fusione tra arte, tecnologia e comunicazione attraverso mezzi immersivi, multimediali e fisici. Il suo lavoro analizza come le narrazioni visive possano trasformare informazioni complesse in esperienze accessibili e partecipative.

Dal 2009 ha sviluppato un'ampia attività dedicata alla comunicazione sanitaria, oltre a progetti multidisciplinari all'incrocio tra pratica artistica, innovazione tecnologica, educazione e comunicazione pubblica.

Il suo lavoro artistico comprende mostre immersive pionieristiche presentate negli aeroporti, oltre a collaborazioni con istituzioni culturali, piattaforme educative, centri civici e programmi culturali internazionali.

La sua carriera artistica è strettamente legata alla Francia: fu a Cannes che iniziò la sua affermazione internazionale dopo aver vinto il Prix du Nouveau Talent al Festival Internazionale Artistes du Monde nel 2018. In quell'occasione fu l'unica artista a esporre un'opera interamente digitale in questo spazio tradizionalmente dedicato all'arte contemporanea, con la figura della donna araba come protagonista della mostra, in omaggio a sua madre. Ha esposto a Montecarlo, Monaco, diventando la prima artista a presentare una tela fisica accompagnata da una versione in realtà aumentata alla prima fiera internazionale d'arte tenutasi nel Principato dopo il confinamento causato dalla COVID-19 nel 2020.

Nel 2021, la rivista TIME la selezionò per il primo progetto Web3 di questa pubblicazione iconica. Il suo percorso comprende anche mostre immersive e fisiche in luoghi emblematici di Parigi e Biarritz. Ha ricevuto due Menzioni d'Onore ai Paris Design Awards, tra cui un riconoscimento nel 2026 per la sua opera «Breast Cancer Awareness», in cui arte e tecnologia si uniscono per sensibilizzare sul cancro al seno, oltre a cinque American Illustration Awards e quattro Graphis Silver Awards a New York, tra gli altri riconoscimenti.