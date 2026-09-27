Quando una vignetta vale come mille editoriali

Il nostro collaboratore Danilo Paparelli, noto vignettista e autore anche di alcuni carri del Carnevale di Nizza, dedica questa sua nuova e ironica vignetta alla recrudescenza dei casi di morbillo, tornati a crescere in Francia e in Italia anche nel contesto di una riduzione della copertura vaccinale.



Una vignetta che, con poche linee e un pizzico di ironia, riesce a raccontare un fenomeno che meriterebbe ben più di mille parole.



Francia e Italia si trovano infatti accomunate da un'escalation dei contagi che non rappresenta certo un primato di cui andare fieri. Il morbillo è una malattia altamente contagiosa che, oltre a provocare complicazioni anche importanti, può avere conseguenze particolarmente gravi soprattutto nei soggetti più vulnerabili.



E così, ancora una volta, una vignetta può diventare uno strumento immediato per invitare a riflettere su un tema di salute pubblica che continua a non poter essere ignorato.







