 / Altre notizie

Altre notizie | 27 settembre 2026, 10:00

Quando una vignetta vale come mille editoriali

Morbillo senza confini

Quando una vignetta vale come mille editoriali

Il nostro collaboratore Danilo Paparelli, noto vignettista e autore anche di alcuni carri del Carnevale di Nizza, dedica questa sua nuova e ironica vignetta alla recrudescenza dei casi di morbillo, tornati a crescere in Francia e in Italia anche nel contesto di una riduzione della copertura vaccinale.

Una vignetta che, con poche linee e un pizzico di ironia, riesce a raccontare un fenomeno che meriterebbe ben più di mille parole.

Francia e Italia si trovano infatti accomunate da un'escalation dei contagi che non rappresenta certo un primato di cui andare fieri. Il morbillo è una malattia altamente contagiosa che, oltre a provocare complicazioni anche importanti, può avere conseguenze particolarmente gravi soprattutto nei soggetti più vulnerabili.

E così, ancora una volta, una vignetta può diventare uno strumento immediato per invitare a riflettere su un tema di salute pubblica che continua a non poter essere ignorato.



Beppe Tassone

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium