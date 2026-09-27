Monte-Carlo Photo Contest 2026, aperte le iscrizioni al concorso internazionale di fotografia a Monaco

Il Monte-Carlo Photo Contest 2026 è il concorso fotografico internazionale annuale organizzato nel Principato di Monaco e aperto a fotografi di qualsiasi nazionalità, sia dilettanti sia professionisti. La competizione è patrocinata dalla Fédération Internationale de l’Art Photographique (FIAP) e dall’Académie de l’Art Photographique de Monte-Carlo (AAPMC), con un regolamento conforme al documento FIAP 048/2025 E.

L’edizione 2026 è articolata in quattro temi: Glamour & Beauty, World in Focus, Paesaggio e Tema libero. La sezione World in Focus comprende, tra gli altri, fotografia di strada, viaggio, architettura, cultura, eventi, ritratto e cibo, con l’obiettivo di rappresentare lo spirito di un’epoca o l’essenza di un luogo o di una cultura.

Per ciascun tema sono previste una medaglia d’oro FIAP per il primo classificato, una medaglia d’argento per il secondo e una medaglia di bronzo per il terzo. Dal quarto al decimo posto sarà assegnato un diploma FIAP Honourable Mention, mentre dall’undicesimo al trentesimo posto sarà attribuito un diploma di Menzione Speciale della Giuria. È inoltre previsto un “Light Blue Pin FIAP” per il migliore autore assoluto del concorso.

Ai premi si aggiungono i riconoscimenti messi a disposizione da Retouch4me. I primi tre classificati di ciascun tema riceveranno due plugin di editing AI a scelta, con licenza perpetua e 1.000 ritocchi cloud ciascuno. Per tutti i partecipanti ammessi sono invece previsti 20 ritocchi cloud gratuiti e uno sconto del 20% sull’acquisto di qualsiasi plugin. Complessivamente saranno assegnati più di 370 premi.

Ogni partecipante può presentare un massimo di quattro fotografie per tema, per un totale massimo di 16 immagini. Le fotografie devono essere state realizzate dall’autore e non possono essere state presentate nelle precedenti edizioni. Il regolamento non ammette immagini create, totalmente o parzialmente, mediante intelligenza artificiale.

Le iscrizioni sono aperte dal 15 giugno e il termine ultimo per l’invio del modulo di partecipazione e delle fotografie digitali è fissato al 4 ottobre 2026. La votazione della giuria è prevista per il 18 ottobre, mentre i risultati saranno annunciati il 25 ottobre. La cerimonia di premiazione si terrà il 4 dicembre 2026 nel Principato di Monaco.

Il regolamento completo, le modalità di partecipazione e le quote di iscrizione sono disponibili sul sito ufficiale del Monte-Carlo Photo Contest, dove è possibile consultare tutte le informazioni relative al concorso.