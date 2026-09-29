EuGnos Edizioni debutta con “Omnichannel Marketing” di Marco Bacini

EuGnos Edizioni inaugura il proprio catalogo con “Omnichannel Marketing. Dal canale all’orchestrazione intelligente”, il nuovo libro di Marco Bacini dedicato all’evoluzione della relazione tra imprese e clienti in un ambiente nel quale punto vendita, e-commerce, social media, customer service, dati e intelligenza artificiale fanno ormai parte dello stesso sistema.

Il libro segue il passaggio dal single channel al multichannel e quindi all’omnicanalità, fino al momento in cui touchpoint, dati, processi e decisioni devono essere coordinati lungo l’intero customer journey. Customer experience, brand, creator e influencer marketing, CRM, marketing automation, retail, fulfillment, realtà aumentata, intelligenza artificiale, misurazione, privacy e governance vengono affrontati come parti collegate della stessa gestione.

Bacini insiste su un passaggio preciso. L’omnicanalità smette di coincidere con la presenza su più canali e diventa una capacità dell’organizzazione. Osservare, ricordare, interpretare, decidere, agire e apprendere sono le funzioni che permettono di utilizzare i dati come memoria della relazione e l’intelligenza artificiale come supporto alla previsione, alla personalizzazione e alla decisione.

«Il numero dei canali racconta ormai soltanto una parte del problema», spiega Marco Bacini. «La trasformazione più interessante riguarda la capacità dell’organizzazione di riconoscere il cliente attraverso ambienti differenti, conservare memoria delle interazioni, leggere i segnali disponibili e scegliere l’azione più appropriata nel momento giusto. È qui che l’omnicanalità evolve verso l’orchestrazione».

Il volume dedica ampio spazio anche all’esecuzione. Inventory visibility, stock accuracy, logistica, customer service, pagamenti, resi e unified commerce incidono direttamente sulla qualità dell’esperienza. La promessa costruita sul front-end acquista valore quando trova continuità nei processi che la sostengono.

La parte finale affronta misurazione, data governance, privacy, AI governance e rapporto Human + AI, fino ai sistemi agentici e a un modello di maturità dell’orchestrazione intelligente. Il marketing viene così letto come disciplina della scelta, chiamata a collegare conoscenza del cliente, tecnologia, organizzazione e responsabilità decisionale.

“Omnichannel Marketing” si rivolge a studenti, manager, professionisti del marketing e della comunicazione, responsabili digital, imprenditori e studiosi interessati a capire come cambia la gestione della relazione con il cliente nell’epoca dell’intelligenza artificiale.

Il volume è disponibile su Amazon in edizione cartacea e Kindle: https://www.amazon.it/dp/B0HL96C2H7

Marco Bacini

Marco Bacini è Professore di Omnichannel and Digital Marketing presso il Dipartimento di Management, Finanza e Tecnologia dell’Università LUM, dove dirige con il Gen. Nicolò Pollari il Master specialistico “Intelligence per la Sicurezza Nazionale e Internazionale”. È Presidente del Comitato Tecnico Scientifico per la Trasformazione Digitale di Regione Lombardia; Founding Member del Cybersecurity & AI Focus Group della Research Unit RULES – Law and Economic Studies, Baffi Centre on Economics and Finance dell’Università Bocconi; Chair del Cybersecurity Strategic Committee – STEPPO EU Law dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca; Advisory Board Member dell’Osservatorio sulla Cybersecurity dell’Università Pegaso. La sua attività di ricerca, formazione e consulenza riguarda trasformazione digitale, marketing omnicanale, intelligenza artificiale, cybersecurity e intelligence. Dal 2005 è CEO di MB 4.0.

EuGnos Edizioni

EuGnos Edizioni è una casa editrice indipendente avviata nel 2026. Il catalogo si sviluppa tra cultura, impresa, tecnologia, società, intelligence e sicurezza, con una particolare attenzione a ricerca, esperienza e qualità della scrittura.