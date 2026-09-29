21Art Montecarlo presenta “Pier Paolo Calzolari: Selected Works”

21Art Montecarlo prosegue il proprio programma espositivo con “Pier Paolo Calzolari: Selected Works”, mostra personale dedicata a Pier Paolo Calzolari (Bologna, 1943) e curata da Sergio Risaliti.

L’esposizione sarà aperta al pubblico dal 1° ottobre 2026 al 9 gennaio 2027 negli spazi di 21Art Montecarlo, al 22 Quai du Petit Portier, all’interno del nuovo eco-quartiere Mareterra progettato da Renzo Piano. La preview dedicata alla stampa è in programma martedì 29 settembre alle ore 11.

La mostra presenta una selezione di opere realizzate prevalentemente nel 2025, affiancate da alcune opere del recente passato, con l’obiettivo di restituire la continuità della ricerca di Calzolari, sviluppata nell’arco di oltre cinquant’anni e caratterizzata da una particolare attenzione ai processi della percezione.

Pier Paolo Calzolari è considerato una delle figure di riferimento dell’Arte Povera, movimento nel quale ha sviluppato una ricerca autonoma, contraddistinta da una forte tensione poetica e da una particolare attenzione alla dimensione letteraria dell’opera. La sua pratica artistica utilizza materiali e processi elementari, sottraendoli alla loro funzione ordinaria per inserirli in una dimensione percettiva e simbolica.

Aria, fuoco, terra e acqua costituiscono alcuni dei riferimenti principali della sua ricerca. Nelle opere presentate a Monaco, materiali eterogenei vengono accostati e messi in relazione: elementi artificiali legati alla dimensione urbana e semi-industriale, come rottami, oggetti d’uso quotidiano e tubi al neon, dialogano con pigmenti, sale, cotone, metallo, fuoco e altri materiali naturali. Conchiglie, piume e petali disseccati introducono inoltre una componente organica, contribuendo alla dimensione contemplativa delle opere e, in alcuni casi, a suggestioni di matrice orientale.

Secondo il curatore Sergio Risaliti, nella mostra di Monaco la superficie della rappresentazione assume una dimensione materica e alchemica, mentre gli oggetti inseriti nello spazio espositivo contribuiscono a trasformare la percezione dell’opera e del luogo. La concezione di Calzolari attribuisce allo spazio un ruolo attivo, l’opera non si limita a occuparlo, ma ne registra e attiva le presenze, trasformandolo in un luogo di passaggio e sedimentazione di odori, segni, tracce, pensieri e desideri.

L’apertura della sede di Montecarlo rappresenta la prima presenza internazionale di 21Art e segna un nuovo passo nel percorso di crescita della galleria.

La mostra è visitabile da martedì a domenica, dalle 10 alle 19. L’ingresso è gratuito. La galleria resterà chiusa per le festività dal 24 al 28 dicembre 2026 compresi.

La personale di Pier Paolo Calzolari segue la mostra inaugurale dedicata a Jan Fabre e costituisce il nuovo appuntamento del programma espositivo di 21Art Montecarlo.

La fonte principale per tutte le informazioni sulla mostra è la pagina ufficiale di 21Art dedicata all’esposizione.