Che fare in Costa Azzurra?

Montecarlonews propone una rassegna di iniziative previste in Costa Azzurra e nel Principato di Monaco nei prossimi sette giorni

Carros

Carros

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.

ANTIBES
Appuntamenti imperdibili
Carte blanche – giovani talenti – 15 novembre – Conservatorio di Musica e Arte Drammatica, Antibes
In due serate speciali, il Conservatorio di Musica e Arte Drammatica e l’Ufficio del Turismo di Antibes presentano Carte Blanche Jeunes Talents, due concerti dedicati a giovani solisti di talento: 15 novembre: recital pianistico con Allan D’Orlan de Polignac

Diversi

  • Collecte de sang – Il 14 & 15 novembre - Centre Croix-Rouge - Antibes
  • 7e édition du salon du livre jeunesse - Il 15 & 16 novembre -Antipolis - Palais Des Congrès

Teatro
Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes – 260 avenue Jules Grec, Antibes

  • A love suprême - Il 14, 15 & 16 novembre
  • Peeping tom – chroniques - Il 14, 15 & 16 novembre
  • La compagnie de danse et de théâtre est réputée pour l’esthétique hyperréaliste de ses 
  • Grou - Il 19, 21 & 22 novembre

Théâtre Le Tribunal – 5 place Amiral Barnaud, Antibes

  • Patate - Il 13, 14 & 15 novembre

Antibéa Théâtre - 15 rue Georges Clémenceau - Antibes

  • Dom juan - Il 14, 15 & 16 novembre

Mostre – Esposizioni

  • Salute mentale e arte - Fino al 15 novembre - Médiathèque A. Camus – Antibes
  • La mer, la nuit – Fino al 29 novembre - Médiathèque A.Camus – Antibes
  • Passato - Presente, le mie improbabili foto - Fino al 19 dicembre - 12 rue Andreossy – Vecchia Antibes
  • Architetture - Fino al 3 gennaio 2026 - Médiathèque A. Camus – Antibes
  • Hommage à Arman - & Exposition de Bernar Venet – Fino al 4 gennaio 2026 - Musée Picasso – Antibes
  • Converto paginam – Fino al 10 gennaio 2026 - Expace les Arcades – Antibes
  • Homard et langouste - Fino al 31 gennaio 2026 - Musée de la Carte Postale – Antibes
  • Visite guidate
  • L’objet du moment : la tablette en plomb d'Antipolis – Fino al 1° marzo 2026 - Musée Archeologie – Antibes

Visite guidate

  • Vecchia Antibes in francese – Tutti i giovedì ore 10
  • Vecchia Antibes in inglese – A richiesta 
  • Antibes street art – Tutti i mercoledì di novembre (salvo il 12) ore 14h
  • Juan-les-Pins, de la belle époque aux années folles – Venerdì 28 novembre ore 10

BEAULIEU SUR MER
Concerto Omaggio ai Grandi Compositori Francesi
Sabato 15 novembre 2025 da 18:30.
Casino de Beaulieu
4 avenue Fernand Dunan

BREIL SUR MER
Workshop Bollywood
Sabato 15 novembre da 14:00 a 16:00
Gymnase

CAGNES SUR MER
Festa della castagna
Domenica 16 novembre 2025 dalle 10 alle 18.
Centre Ville de Cagnes-sur-Mer

CANNES
Les femmes à l'honneur
Visite pédestre
Giovedì 13 novembre 2025
Horaire(s) :
14h
Lieu de départ : devant le monument aux Morts / Hôtel de Ville - 1 Place Bernard Cornut-Gentille

Mey
Concert de jazz
Giovedì 13 novembre 2025
Horaire(s) :
21h
Studio 13 / C'Picaud
23 avenue du Docteur Picaud

Marionnette - Les sept dernières balades de Mémé Jeanine
Saison du Théâtre de la Licorne
Venerdì 14 novembre 2025
Horaire(s) :
19h30
Théâtre de la Licorne
25 avenue Francis Tonner

Musique - Lanes / Spiralpark / VANR
Concert de rock
Venerdì 14 novembre 2025
Horaire(s) :
21h
Où ?
Studio 13 / C'Picaud

Visite commentée - Quand le ciel nous tombe sur la tête !
Cannes face aux catastrophes naturelles du XVIIIe siècle à nos jours
Venerdì 14 novembre 2025
Horaire(s) :
15h
Espace Calmette - Archives
18 rue Docteur Calmette

Spectacle - Bérengère Krief - Sexe
Sabato 15 novembre 2025
Horaire(s) :
20:30
Théâtre Croisette - JW Marriott Cannes
50 boulevard de la Croisette
1-3 Rue Frédéric Amouretti

Visite guidée - The Last Dance
Sabato 15 novembre 2025
Horaire(s) :
14h
Suquet des Artistes
7 rue Saint-Dizier

Concert - François Arnaud et les Cordes latines
Sabato 15 novembre 2025
Horaire(s) :
20h30
Espace Miramar
35 rue Pasteur

Visite guidée - Poussière d'étoiles
Sabato 15 novembre 2025
Horaire(s) :
16h
Centre d'art contemporain
47 boulevard de la Croisette

Show hommage aux chanteurs poètes français
Da sabato 15 novembre 2025
A domenica 16 novembre 2025
Horaire(s) :
19h
Théâtre Alexandre III
19 boulevard Alexandre III

Salon et congrèsTout public
Salon international des minéraux
Da sabato 15 novembre 2025
A domenica 16 novembre 2025
Horaire(s) :
De 10h à 18h
Gare maritime
Boulevard de la Croise

ConcertMusiqueTout public
Vincent Dedienne - Un lendemain soir de Gala
Domenica 16 novembre 2025
Horaire(s) :
19h00
Théâtre de la Licorne
25 avenue Francis Tonner

Atelier - Donat-Joseph Méro, Maire de Cannes (1815-1874)
Ateliers Histoire régionale - En partenariat avec Cannes Université
Lunedì 17 novembre 2025
Horaire(s) :
10h30
Espace Calmette - Archives contemporaines
18 rue Docteur Calmette

Exposition - Nuit polaire
Giulia Vetri
Fino a  sabato  29 novembre 2025
Horaire(s) :
Mar, Mer, Jeu et Sam : 10h - 18h
Ven : 10h - 19h
Fermé les jours fériés
Médiathèque Ranguin

Exposition - Jean-Michel Othoniel - Poussière d'étoiles
Fino a domenica 4 gennaio 2026
Horaire(s) :
Du mardi au Domenica : de 10h ore 13h et de 14h ore 18h
Juillet et agosto : tous les jours de 10h ore 19h
La Malmaison
47 boulevard de la Croisette

Exposition - Corine Borgnet - The Last Dance
Fino a domenica 4 gennaio 2026
Suquet des Artistes
7 rue Saint-Dizier

Exposition - Jean-Michel Othoniel - Poussière d'étoiles
Fino a lunedì 5 gennaio 2026
La Malmaison
47 boulevard de la Croisette

Exposition  - Aux origines de Cannes - Pêche et autres trésors de la mer
Fino a domenica 26 aprile 2026 
Musée du Masque de fer et du Fort Royal
Île Sainte-Marguerite

Exposition - Quand le ciel nous tombe sur la tête !
Cannes face aux catastrophes naturelles du XVIIIe siècle ore nos jours
Fino al 5 giugno 2026
Horaire(s) :
Lun - Ven : 13h30 - 17h
Fermé les jours fériés
Espace Calmette - Archives contemporaines
18 rue Docteur Calmette

Exposition - Quand le ciel nous tombe sur la tête !
Cannes face aux catastrophes naturelles du XVIIIe siècle ore nos jours
Fino a venerdì 6 giugno 2026
Horaire(s) :
Lun - Ven : 13h30 - 17h
Fermé les jours fériés
Espace Calmette - Archives contemporaines
18 rue Docteur Calmette

CAP D’AIL
C’est pas Classique
Giovedì 13 novembre 2025 dalle 20 alle 21:15.
Théâtre Les Funambules
5 rue du Docteur Lyons - Maison des Arts

CARROS
Sous la surface - Teatro
Venerdì 14 novembre 2025 da 20.
Salle Juliette Gréco
5 boulevard de la Colle Belle

CASTELLAR
Galerie d'Art La Renaissance: mostra collettiva di artisti
Fino al 31 dicembre
Galerie d'Art La Renaissance, 9 place Clemenceau

LEVENS
Exposition « Voir et apprendre ore voir ensemble »
Fino al 31 Dicembre 2025
La Galerie du Portal
Place Victor Masseglia - Maison du Portal

MENTON
Bohemia | Spectacle Gipsy
Mercoledì 19 novembre da 20:00 a 21:30
Danza
Salle Saint Exupéry, 8 rue de la République

Visita guidata del Grand Hôtel National
Giovedì 13 novembre da 10:00 a 10:45 
Grand Hôtel National, 7 chemin des terres chaudes, Allée des Acacias

Visita guidata: la Chapelle des Pénitents Noirs (Cappella dei Penitenti Neri)
Venerdì 14 novembre da 14:30 a 15:15 / ...
Chapelle de la miséricorde (pénitents noirs), Rue du Général Gallieni

Visita guidata: Mentone Art Déco
Mercoledì 19 novembre da 10:00 a 10:45 
Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer

Exposition Cocteau - Le Château des merveilles
Fino al 17 novembre
Musée Jean Cocteau - Le Bastion, Quai Napoléon III

Mostre - Esposizioni 
Mostra: un omaggio all'ex equipaggio di Calypso
Fino al 30 dicembre 2025
Musée de Préhistoire régionale, 
place Lorédan Larchey

Mostra "I colori del fogliame"
Fino al 31 marzo 2026
Avenue Saint Jacques

Visita guidata del Val Rahmeh con giardiniere
Tutto l'anno il giovedì alle 10,15
Fiori/piante
Jardin du Val Rahmeh, 
Avenue Saint Jacques

Visita guidata di Le Bastion, Museo Jean Cocteau
Tutto l'anno il lunedì e il sabato alle 14,30
Musée du Bastion Jean Cocteau, Quai Napoléon III, 

Visite guidée : Le jardin Serre de la Madone
Tutto l’anno
Martedì, giovedì e sabato dalle 15 alle 16,30
Jardin Serre de la Madone, 74 route du Val de Gorbio

Visita alla tradizionale fabbrica di marmellata
Tutto l'anno
Prodotti locali
Maison Herbin 
2 rue du Vieux Collège 

Visita e degustazione di birre artigianali Mentonnaise
Tutto l'anno
La Mentounasc - Brasserie Artisanale 13 Route de Sospel

Visita Guidata del Limone di Mentone
Tutto l'anno dal martedì al sabato
10:00 - 12:00 14:00 - 17:00
Maison Gannac 2970 Route de Super Garavan 

Visita guidata e pasto in stile rustico presso La Ferme des Citrons
Tutto l’anno – Dal lunedì al sabato ore 9,50 - 15
66 avenue des Alliés

MONACO
La fidélité
Il 13 novembre 2025
Orario di inizio dell'evento
19h00
12 Av. d'Ostende

Grains of Salt

Da 13 A 16 novembre 2025
Orario di inizio dell'evento
20h00
45A Bd du Jardin Exotique

DON'T MISS " BURN HER ! " - The new play by the CIE LES FARFADETS - NOVEMBER 14th AT THÉÂTRE DES VARIÉTÉS MONACO
Date dell'evento
Il 14 novembre 2025
Orario di inizio dell'evento
20h30
1 Bd Albert 1er

Prêts, partez, donnez : la No Finish Line Monaco revient du 15 au 23 novembre!
Da 15 A 23 novembre 2025
Orario di inizio dell'evento
14h00
5 Av. des Ligures

The Fairy Harp
Il 15 novembre 2025
Orario di inizio dell'evento
19h00
7, rue Louis Notari

MONTE-CARLO FILM FESTIVAL
Fino al 15 novembre 2025
10 Av. Princesse Grâce,

Aida de Giuseppe Verdi
Da 16 A 22 novembre 2025
10 Av. Princesse Grâce

THE CRAZY ADVENTURES OF LILI CHARDON
Fino al 16 novembre 2025
Orario di inizio dell'evento
15h00
45A Bd du Jardin Exotique, 98000 Monaco

Conférence du Prix de la Principauté 2025
Il 17 novembre 2025
Orario di inizio dell'evento
19h00
1 Bd Albert 1er

" All We Imagine As Light " de Payal Kapadia
Il 18 novembre 2025
Orario di inizio dell'evento
19h00
1 Bd Albert 1er

OPERA DE MONTE-CARLO
Da 19 A 21 novembre 2025
10 Av. Princesse Grâce

Monaco National Day - "Fête du Prince"
Il 19 novembre 2025
Place du Palais

Saison 2025/2026 du Théâtre Princesse Grace
Fino al 13 maggio 2026
Orario di inizio dell'evento
20h00
Théâtre Princesse Grace
12 Av. d'Ostende

Saison 2025/2026 de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo
Fino al 26 giugno 2026
Orario di inizio dell'evento
18h00
Bd Louis II, 98000 Monaco
Event - "34th Monaco Yacht Show"
Dal 24 al 27 settembre 2025
Salons / Foires

Exposition - "L’Effet Papillon"
Fino a lunedì 1° dicembre 2025, dalle 9h alle 18h
Museo di Antropologia preistorica
56 bis, boulevard du Jardin Exotique

Exhibition - "The Butterfly Effect" - eSPOSIZIONE
Funo a lunedì 1° dicembre 2025, dalle 9h alle 18h
Museo di Antropologia preistorica
56 bis, boulevard du Jardin Exotique

Exhibition - "Mediterranean 2050"
Fino a mercoledì 31 dicembre 2025
Museo oceanografico di Monaco
Avenue Saint-Martin

Exposition - Cactus
Fino al 11 gennaio 2026
17, avenue Princesse Grace 

Exhibition - "CINÉAM, the Monaco independent film-makers club"
Fino a venerdì 30 gennaio 2026, dalle 9.30 alle 17.30
Istituto audiovisivo di Monaco
L'Engelin, 83-85, boulevard du Jardin Exotique

NIZZA
Le mariage forcé - Teatro
Dal giovedì 13 a sabato 15 novembre 2025 il giovedì e venerdì da 20. Il sabato da 15.
Théâtre National de Nice - Salle de La Cuisine
155 Boulevard du Mercantour

ZEFESTIVAL
Giovedì 13 novembre 2025 alle 19.
Giovedì 20 novembre 2025 alle 18.
Venerdì 21 novembre 2025 alle 20:30.
Sabato 22 novembre 2025 alle 19.
Domenica 23 novembre 2025.
Mercoledì 26 novembre 2025.
Giovedì 27 novembre 2025 alle 19.
Venerdì 28 novembre 2025 alle 20:30.
Sabato 29 novembre 2025.
Domenica 30 novembre 2025 alle 18.
Lunedì 1° dicembre 2025 alle 20.
Per il 18° anno consecutivo, Polychromes è orgogliosa di presentare ZeFestival, un festival cinematografico LGBTQIA+ che celebra la diversità e la ricchezza delle nostre culture. Il programma è forte e militante, polifonico e gioioso.
Cinéma Le Rialto / Cinéma Pathé Gare du Sud / Cinéma J.P Belmondo / Cinéma Les Variétés / Librairie Vigna / Maison des Associations / Le Croque Bedaine / Le Bistrot poète / RamDam Bar / Centre LGBTQIA+ / Théâtre de l'Impasse

Mon frère chasse les dinosaures
Giovedì 13 novembre 2025 il giovedì da 14.
Venerdì 14 novembre 2025 il venerdì da 20.
Théâtre Francis-Gag
4 rue de la Croix

Par le bout du nez - Teatro
Giovedì 13 novembre 2025 alle 19.
Giovedì 11 dicembre 2025 alle 19.
Théâtre Bellecour
14 rue Trachel
Bat. B
Naruto Shippuden Symphonic Experience - Concerto
Venerdì 14 novembre 2025 alle 20.
Palais Nikaïa
163 boulevard du Mercantour

Kap Bambino - Concerto
Venerdì 14 novembre 2025 alle 20.
Le 109
89 Route de Turin

Theodort - Concerto
Venerdì 14 novembre 2025 alle 20.
Théâtre Lino Ventura
168 bd de l'Ariane

Fantasme(s) - Teatro
Dal venerdì 14 a sabato 15 novembre 2025 alle 21.
Théâtre l'Alphabet
19 rue Delille

Kaamelott - Teatro
Venerdì 14 novembre 2025 alle 20.
Sabato 15 novembre 2025 alle 20.
Venerdì 21 novembre 2025 alle 20.
Sabato 22 novembre 2025 alle 20.
Domenica 23 novembre 2025 alle 15.
Théâtre de La Semeuse
2 montée Auguste Kerl
Rue du Château

Frànçois & The Atlas Mountains - Concerto
Venerdì 14 novembre 2025 alle 19.
STOCKFISH
5 avenue François Mitterran

Un dîner d’adieu - Teatro
Venerdì 14 novembre 2025 alle 20.
Théâtre de La Tour
63 bd Gorbella

Jules et Marcel / Raimu – Pagnol une éternelle amitié - Teatro
Venerdì 14 novembre 2025 alle 20:30.
Domenica 16 novembre 2025 alle 15.
Théâtre de la Cité
3 rue Paganini

L’homme affable - Teatro
Venerdì 14 novembre 2025 alle 20:30.
Théâtre l'Impertinent
7 rue Tonduti de l'Escarène

Bienvenue au Médiocristan – Arnaud Rimbaud
One man Show / One woman show
Venerdì 14 novembre 2025 alle 21.
Sabato 15 novembre 2025 alle 21.
Café-Théâtre Le Bouff'Scène
2 rue Caissotti

Auto-psy (de petits crimes innocents) - Teatro
Sabato 15 novembre 2025 alle 20:30.
Domenica 16 novembre 2025 alle 20:30.
Lunedì 17 novembre 2025 alle 16.
Théâtre l'Impertinent
7 rue Tonduti de l'Escarène

Cyrano de Bergerac - Commedia musicale
Sabato 15 novembre 2025 alle 20.
Palais Nikaïa
163 boulevard du Mercantour

Lofti Abdelli – Je suis bien chez vous
One man Show / One woman show
Sabato 15 novembre 2025 alle 20:30.
Théâtre de la Cité
3 rue Paganini

The Sons Of Guns - Concerto
Salle Black Box
2 Pont René Coty
Centre AnimaNice Bon Voyag

Le bonheur au travail - Teatro
Sabato 15 novembre 2025 alle 19.
Théâtre de La Tour
63 bd Gorbella

Cantates à Saint-Paul - Concerto
Domenica 16 novembre 2025 da 15:30.
Eglise Saint-Paul
28 avenue de Pessicar

Dixit impro - Teatro
Domenica 16 novembre 2025 alle 16:30.
Théâtre l'Alphab
19 rue Delille

Poucette - Spettacolo
Martedì 18 novembre 2025 alle 19.
Mercoledì 19 novembre 2025 alle 18.
Opéra Nice Côte d'Azur
4/6 rue Saint-François de Paul

Le Lac des Cygnes – Tchaïkovski - Spettacolo
Martedì 18 novembre 2025 alle 20.
Palais Nikaïa
163 boulevard du Mercantour

Toc Toc - Teatro
Venerdì 14 novembre 2025 alle 21:30.
Venerdì 28 novembre 2025 alle 21:30.
Venerdì 5 dicembre 2025 alle 21:30.
Sabato 6 dicembre 2025 alle 20:30.
Venerdì 12 dicembre 2025 alle 21:30.
Venerdì 19 dicembre 2025 alle 21:30.
Sabato 20 dicembre 2025 alle 20:30.
Mercoledì 31 dicembre 2025 alle 22:30.
Théâtre Bellecour
14 rue Trachel
Bat. B

Magic Night - Spettacolo
Sabato 15 novembre 2025 alle 19:45.
Sabato 22 novembre 2025 alle 19:45.
Sabato 29 novembre 2025 alle 19:45.
Casino Barrière Le Ruhl Nice
1, Promenade des Anglais

Je préfère qu’on reste amis - Teatro
Sabato 15 novembre 2025 alle 18.
Sabato 29 novembre 2025 alle 18.
Domenica 7 dicembre 2025 alle 18.
Sabato 13 dicembre 2025 alle 18.
Domenica 21 dicembre 2025 alle 18.
Mercoledì 31 dicembre 2025 alle 20:30.
Théâtre Bellecour
14 rue Trachel

Les retrouvailles à New-York - Teatro
Domenica 16 novembre 2025 da 16.
Domenica 14 dicembre 2025 alle 16.
Théâtre l'Impertinent
7 rue Tonduti de l'Escarèn

L’Impasse Comedy Club
Fino al 31 dicembre 2025 - Tutti i mercoledì alle 20:30.
Théâtre de l'Impasse

Mostre - esposizioni
Mostra “Azione! – Lo sport nel cinema
Fino al 16 Novembre 2025
Musée National du Sport
6 allée Camille Muffat - Stade Allianz Riviera

Lucy’s Handbag
Esposizione
Fino al 22 Novembre 2025
Le 109
89 Route de Turin

Fetish Unlimited – Ex Mago Drawing - Esposizione
Fino al 16 Novembre 2025
Centre LGBTQIA+ Côte d'Azur
Rue Cathy Richeux

Exposition “Dali, Divines créatures”
Fino al 23 Novembre 2025
Espace culturel Lympia
2 quai Entrecasteaux

Carte blanche à Jérémy Giffaud - Esposizione
Fino al 29 Novembre 2025
Espace à vendre
10 rue Assalit

Anne-Laure Wuillai – Îlots - Esposizione
Fino al 29 Novembre 2025
Galerie Eva Vautier
2 rue Vernier
Quartier Libération

Sèves – Jérémy Griffaud - Esposizione
Espace à vendre
10 rue Assalit

115°5, la Baie des Anges ou l’évolution du paysage
Fino al 30 Novembre 2025
Centre du Patrimoine De Nice
Le Sénat
14 rue Jules Gilly

Nissa Briqua - Esposizione
Fino al 30 Novembre 2025
Crypte archéologique - Tour Bellanda

Les Orients perdus
Esposizione
Fino al 12 Gennaio 2026
Palais Lascaris
15 rue Droite

Henri Matisse – Chemin de Croix
Esposizione
Fino al 19 Gennaio 2026
Musée Matisse
164 avenue des Arènes de Cimiez

Henri Matisse – Chemin de Croix
Fino al 19 Gennaio 2026
Musée Matisse
164 avenue des Arènes de Cimiez

Constellation – Michael Kenna - Exposition
Fino al 25 gennaio 2026
Musée de la Photographie Charles Nègre
1 place Pierre Gautier

Mostra SUM? – Equilibrio assoluto
Fino al 01 Febbraio 2026
Musée des Arts asiatiques
405 Promenade des Anglais
Arénas

Claude Gilli – Clins d’oeil à l’école de Nice - Esposizione
Fino al 14 Febbraio 2026
l'Artistique, Centre d'arts et de Culture
27 bd Dubouchage

Nice, son passé ore de l’avenir - Exposition
Fino al 01 marzo 2026
Musée Masséna
Palais Masséna
65 rue de France

Mondes parallèles - Esposizione
Fino al 31 Marzo 2026
Musée International d'Art Naïf Anatole Jakovsky
Château Sainte-Hélène
Avenue de Fabron

Maurice Denis, années 1920. L’éclat du Midi - Esposizione
Fino all’8 Marzo 2026
Musée des Beaux-Arts Jules Chéret
33 avenue des Baumettes
06000 Nice

ROQUEBILLIERE
Visite guidée du vieux village de Roquebrune Cap Martin (sur demande)
Tutto l'anno 2025 - Aperto tutti i giorni
Avenue Raymond Poincaré

SAINT MARTIN VESUBIE
Spectacle musical – Femmes, le temps d’un chant
Domenica 16 novembre 2025 dalle 15 alle 16:30.
Espace Jean Grinda
Place de la Gare routière

TENDE
Art, Exposition de peinture, J-G Inca, "fenêtre sur toile"
Fino al 31 dicembre
Art, Exposition de peinture, J-G Inca, "fenêtre sur toile"
Galerie J.-G. Inca, Place Ponte

Percorsi d'arte nella Valle della Roya, "Prospettive
Tutto l’anno e tutti i giorni
Hôtel-restaurant Le Prieuré, Rue Jean Médecin, Saint Dalmas de Tende

VILLEFRANCHE-SUR-MER
Exposition de l’été
Fino al 23 Novembre 2025
Citadelle et Chapelle Saint Elme
Place Emmanuel Philibert

Concerti al Trinquette Jazz Club
Fino al 21 dicembre 2025
Concerto domenica alle 20:00.
La Trinquette Jazz Club
30 avenue Général de Gaulle
Port 

Beppe Tassone

