Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.

ANTIBES

Appuntamenti imperdibili

Carte blanche – giovani talenti – 15 novembre – Conservatorio di Musica e Arte Drammatica, Antibes

In due serate speciali, il Conservatorio di Musica e Arte Drammatica e l’Ufficio del Turismo di Antibes presentano Carte Blanche Jeunes Talents, due concerti dedicati a giovani solisti di talento: 15 novembre: recital pianistico con Allan D’Orlan de Polignac



Diversi

Collecte de sang – Il 14 & 15 novembre - Centre Croix-Rouge - Antibes

7e édition du salon du livre jeunesse - Il 15 & 16 novembre -Antipolis - Palais Des Congrès

Teatro

Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes – 260 avenue Jules Grec, Antibes

A love suprême - Il 14, 15 & 16 novembre

Peeping tom – chroniques - Il 14, 15 & 16 novembre

La compagnie de danse et de théâtre est réputée pour l’esthétique hyperréaliste de ses

Grou - Il 19, 21 & 22 novembre

Théâtre Le Tribunal – 5 place Amiral Barnaud, Antibes

Patate - Il 13, 14 & 15 novembre

Antibéa Théâtre - 15 rue Georges Clémenceau - Antibes

Dom juan - Il 14, 15 & 16 novembre

Mostre – Esposizioni

Salute mentale e arte - Fino al 15 novembre - Médiathèque A. Camus – Antibes

La mer, la nuit – Fino al 29 novembre - Médiathèque A.Camus – Antibes

Passato - Presente, le mie improbabili foto - Fino al 19 dicembre - 12 rue Andreossy – Vecchia Antibes

Architetture - Fino al 3 gennaio 2026 - Médiathèque A. Camus – Antibes

Hommage à Arman - & Exposition de Bernar Venet – Fino al 4 gennaio 2026 - Musée Picasso – Antibes

Converto paginam – Fino al 10 gennaio 2026 - Expace les Arcades – Antibes

Homard et langouste - Fino al 31 gennaio 2026 - Musée de la Carte Postale – Antibes

Visite guidate

L’objet du moment : la tablette en plomb d'Antipolis – Fino al 1° marzo 2026 - Musée Archeologie – Antibes

Visite guidate

Vecchia Antibes in francese – Tutti i giovedì ore 10

Vecchia Antibes in inglese – A richiesta

Antibes street art – Tutti i mercoledì di novembre (salvo il 12) ore 14h

Juan-les-Pins, de la belle époque aux années folles – Venerdì 28 novembre ore 10