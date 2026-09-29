Il presidente Mattarella a Monaco per la visita di Stato: due giorni tra Palazzo dei Principi, cultura, musica e ambiente marino

Sarà una visita di Stato di due giorni quella che porterà il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella nel Principato di Monaco venerdì 2 e sabato 3 ottobre. Il programma prevede una serie di appuntamenti istituzionali e culturali che vedranno il Capo dello Stato italiano impegnato accanto alle LL.AA.SS. il Principe e la Principessa di Monaco. La prima giornata si aprirà al Palais Princier, dove è previsto l'arrivo del Presidente alle 11.30, accolto dai principi e, quindi, si svolgerà la cerimonia militare, alla presenza dei media accreditati.

Alle 11.45 è prevista la conferenza stampa al Palazzo dei Principi, con la partecipazione di un pool di giornalisti e operatori designato dal servizio Comunicazione. Seguiranno, alle 12.15, lo scambio dei doni e, alle 12.20, le fotografie ufficiali. Alle 12.25 sarà quindi il momento dello scambio delle decorazioni, altro passaggio ufficiale della visita di Stato. Una mattinata dunque interamente dedicata agli appuntamenti istituzionali, nel cuore del Principato, che sanciranno l'accoglienza ufficiale del Presidente della Repubblica Italiana.

La giornata proseguirà in serata all'Opéra de Monte-Carlo, dove alle 18.30 è in programma il concerto di Cecilia Bartoli. L'appuntamento musicale sarà seguito da un pool individuato dai servizi di comunicazione. La soprano italiana, tra le più celebri interpreti della scena internazionale, accompagnerà così uno dei momenti culturali della visita presidenziale. Il programma prevede quindi un nuovo trasferimento alla serata ufficiale, con l'arrivo alla Cour d'Honneur previsto alle 20.45. Qui si svolgerà il diner d'Etat, al quale potranno accedere i media accreditati dal servizio Comunicazione del Palais Princier.

La visita proseguirà sabato 3 ottobre con un appuntamento dedicato alla cultura scientifica e alla tutela dell'ambiente marino. Alle 10.35 Sergio Mattarella visiterà infatti il Museo Oceanografico di Monaco, uno dei luoghi simbolo del Principato, accompagnato dal Sovrano. Anche in questo caso la copertura dell'appuntamento sarà affidata a un pool designato dal servizio Comunicazione del Palazzo dei Principi. La visita rappresenterà l'ultimo appuntamento del programma ufficiale prima del momento conclusivo previsto davanti ai media.

Alle 11.35, infatti, il Sovrano e il Presidente della Repubblica pronunceranno alcune parole davanti ai giornalisti, in un appuntamento aperto a tutti i media. Sarà questo il momento finale della visita di Stato di Sergio Mattarella nel Principato, dopo le due giornate scandite da incontri istituzionali, cerimonie, cultura e attenzione ai temi legati al mare. Al termine delle dichiarazioni è prevista la fine della visita, con la conclusione del programma ufficiale del Presidente della Repubblica Italiana a Monaco.