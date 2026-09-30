10ª edizione del Défi Rose a Mentone, il 18 ottobre 5 km per la prevenzione del tumore al seno

In occasione di Octobre Rose, la Città di Mentone e il Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) organizzano la decima edizione del Défi Rose, in programma domenica 18 ottobre all’Esplanade des Sablettes. L’iniziativa, sportiva e solidale, è organizzata a favore della Ligue contre le cancer des Alpes-Maritimes e punta a sensibilizzare sulla prevenzione e sullo screening del tumore al seno.

Il programma prevede un percorso di 5 chilometri, accessibile sia a chi desidera correre sia a chi preferisce camminare. Le partenze saranno scaglionate tra le 9 e le 9.30, permettendo a ciascun partecipante di affrontare il percorso al proprio ritmo.

Parallelamente, il Village Rose offrirà uno spazio dedicato all’informazione e alla prevenzione, con la presenza di professionisti e stand attraverso i quali sarà possibile informarsi, confrontarsi e conoscere meglio i dispositivi esistenti.

La mattinata sarà inoltre accompagnata da diverse attività, tra cui un riscaldamento collettivo, una flashmob e una Zumba Party.

La quota di iscrizione è fissata a 10 euro e sarà interamente devoluta alla Ligue contre le cancer 06. Attraverso la partecipazione al Défi Rose, ogni iscritto contribuirà quindi a sostenere le attività dell’associazione e a promuovere la prevenzione e lo screening.

L’appuntamento è per domenica 18 ottobre all’Esplanade des Sablettes di Mentone, con partenze previste tra le 9 e le 9.30.