Escape game “Seuls” alla Médiathèque de La Turbie: un pomeriggio tra gioco e lettura

L’appuntamento è in programma venerdì 2 ottobre, dalle 16.30 alle 20, con diverse attività gratuite rivolte in particolare alle famiglie e ai bambini.

Il momento centrale del programma sarà l’escape game “Seuls – Les pies de Jézabel”, previsto alle 17.30. L’attività, indicata a partire dai 9 anni dalla programmazione della Médiathèque, è proposta su iscrizione ed è gratuita.

Il gioco è ispirato all’universo della serie a fumetti “Seuls”, realizzata da Bruno Gazzotti e Fabien Vehlmann. Nell’escape game, cinque bambini si trovano nel mondo dei Limbes e chiedono aiuto ai partecipanti: nove gazze sono fuggite verso il mondo dei Viventi e la loro amica Jézabel è scomparsa. La missione consiste nel ritrovare e riunire le nove gazze e aiutare a salvare Jézabel.

L’escape game è stato creato da Le Lapin Blanc per Rue de Sèvres. La versione proposta nell’ambito di “Biblis en folie” si inserisce quindi in un’attività ludica legata direttamente al mondo della bande dessinée e alla lettura.

Il programma della giornata inizierà alle 16.30 con l’accoglienza dei partecipanti e una merenda. L’inizio dell’escape game è fissato alle 17.30, mentre alle 19 è previsto l’“apéro de la rentrée littéraire”, dedicato a scoperte, scambi e momenti conviviali con qualcosa da mangiare.

L’iniziativa “Bibliothèques en folie” è un appuntamento nazionale che mette in evidenza il ruolo di biblioteche e mediateche attraverso diverse attività gratuite e conviviali, con l’obiettivo di far conoscere al pubblico gli spazi, i servizi e le proposte delle strutture partecipanti. A La Turbie, la manifestazione assume la forma di un pomeriggio dedicato al gioco, con giochi da tavolo, tavoli da gioco e uno spazio limonata/snack.

L’appuntamento si terrà presso la Médiathèque Intercommunale du Four Banal André Franco, 4 rue Empereur Auguste, 06320 La Turbie.

L’ingresso è gratuito e l’iscrizione all’escape game è consigliata. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare la mediateca al numero 04 93 35 41 45.