Paris Art Prize, successo a Parigi per l’evento curato da Salvo Nugnes

Un pomeriggio dedicato all’arte, alla cultura e alle relazioni internazionali ha animato il cuore di Parigi sabato 26 settembre, in occasione del Paris Art Prize, ospitato nella prestigiosa Artgallery Pont Neuf.

L’evento è stato curato da Salvo Nugnes, giornalista e curatore d’arte, che ha promosso un appuntamento pensato per mettere in dialogo artisti, giornalisti e personalità del mondo della cultura, dello spettacolo e della musica. Gli spazi della galleria si sono trasformati così in un luogo di incontro e confronto, in un’atmosfera partecipata e conviviale.

Al centro della manifestazione le opere e la pluralità delle espressioni artistiche contemporanee, con percorsi legati alla pittura, alla scultura, alla fotografia, alla poesia, all’editoria e alle arti visive. Linguaggi e sensibilità differenti si sono incontrati nella capitale francese, dando vita a un progetto caratterizzato dall’eterogeneità delle proposte artistiche.

Numerosi gli ospiti presenti. Tra i protagonisti figurano il gallerista Mario Rizzardo, Maurizio Ferrini, attore e noto volto della televisione italiana, Sara Guglielmi, manager di personalità, ed Elisa Fossati, curatrice d’arte e giornalista. Dalla Francia è intervenuto François Pohu Lefèvre, artista e direttore della Galleria Peugeot legata all’omonima famiglia.

La musica ha accompagnato l’appuntamento con la partecipazione della cantante Alexandra Yamuna, del pianista Angelo Verdi e del cantante Patrick Pradies, contribuendo all’atmosfera della manifestazione.

Il Paris Art Prize ha rappresentato così un momento di incontro e scambio, andando oltre la dimensione espositiva per riunire arte, informazione, musica e spettacolo. Al centro dell’appuntamento anche le relazioni umane, le nuove conoscenze e il dialogo tra culture.