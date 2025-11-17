Draguignan Gaming Festival 2025: la rivoluzione geek arriva nel Var

Dal 21 al 23 novembre 2025, il Complexe Saint-Exupéry di Draguignan ospiterà la quarta edizione del Draguignan Gaming Festival (DGF), unico evento del Var interamente dedicato al videogioco e alla cultura geek.

In tre edizioni ha già conquistato oltre 20.000 visitatori, diventando un appuntamento irrinunciabile per appassionati, famiglie e professionisti del settore.



L’edizione 2025 punta a un nuovo traguardo: trasformare il DGF in un polo di riferimento per l’esport e l’innovazione digitale nel Sud della Francia, nonché in una vetrina nazionale per la Dracénie.





Tra le novità più attese, l’arrivo di quattro grandi nomi del doppiaggio francese, in un’esclusiva nazionale che farà la gioia di cinefili e fan di animazione: Alexis Tomassian (voce di Eminem e Fry di Futurama), Jean-Philippe Puymartin (Tom Cruise, Woody in Toy Story), Kelly Marot (Jennifer Lawrence, Sansa Stark) e Lila Lacombe (Anya in Spy x Family, Demon Slayer).



Il programma 2025 sarà ricchissimo: tornei esport su titoli come Fortnite, Valorant, Rocket League, League of Legends, Call of Duty Black Ops 7, Tekken 8, Super Smash Bros Ultimate e FC26; il “Stars Challenge” di BrawlStars; aree dedicate a realtà virtuale, retrogaming e simulatori di guida.



Non mancheranno le tradizionali sfilate e concorsi cosplay (sabato e domenica), quiz a tema geek, tornei di carte TCG (Yu-Gi-Oh!, Magic, Lorcana), firmacopie, missioni interattive ispirate a One Piece e I Boss Leggendari e oltre 35 espositori di gadget, figurine e creazioni artigianali.



Accanto al divertimento, il DGF offrirà conferenze su temi come l’intelligenza artificiale nei videogiochi e la cultura cosplay, oltre a uno spazio professionale dedicato agli imprenditori locali e alle start-up del digitale.



Evento inclusivo e intergenerazionale, il festival propone tariffe agevolate per le famiglie e un “Pass Inclusif” dedicato alle persone con disabilità o in situazione di fragilità economica.



Con oltre 8.000 visitatori attesi, una copertura social di 3 milioni di persone e il supporto di NRJ Var come radio ufficiale, il DGF si conferma un motore di crescita per il territorio, capace di unire economia, cultura e innovazione.



Dove: Complexe Saint-Exupéry, Place de la Paix – Draguignan

Quando: 21, 22 e 23 novembre 2025, ore 10-18

Biglietti: da €7 in prevendita (gratuito per i minori di 10 anni)







