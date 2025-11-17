Esposizione "Monaco e l’Automobile, dal 1893 ai giorni nostri

Dal 1° luglio al 6 settembre 2026, il Grimaldi Forum di Monaco ospiterà un’esposizione unica dedicata alle leggende automobilistiche del Principato.

Il Grimaldi Forum di Monaco annuncia l’apertura delle prevendite il 1° dicembre 2025 per l’esposizione “Monaco et l’Automobile, de 1893 à nos jours”, che si terrà dal 1° luglio al 6 settembre 2026. L’evento offrirà una panoramica senza precedenti su oltre 130 anni di storia automobilistica nel Principato.

L’esposizione, curata da Rodolphe Rapetti, Conservatore generale del Patrimonio, e realizzata con il pieno sostegno dell’Automobile Club di Monaco, riunirà più di cinquanta veicoli iconici e pezzi rari su una superficie di 4.000 m². Dai concorsi d’eleganza ai bolidi da corsa, fino alle leggendarie vetture del Rally di Monte-Carlo e del Gran Premio di Monaco, i visitatori potranno immergersi nella passione monacense per l’automobile, condivisa da sempre dalla Famiglia Reale.

Mai prima d’ora un’esposizione aveva offerto una visione così completa e dettagliata del legame unico tra Monaco e il mondo dell’automobile. Attraverso archivi inediti, eleganza, sport e storie di leggende meccaniche, la mostra promette un’esperienza affascinante per appassionati e curiosi.

Informazioni pratiche:

Date: 1° luglio – 6 settembre 2026

Prevendite: a partire dal 1° dicembre 2025

Ulteriori informazioni e dettagli su biglietti: www.grimaldiforum.com