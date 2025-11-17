Ciné-club “Out of Africa”: serata cinematografica e dibattito a Monaco

Ciné-club “Un film pour en parler”, dedicata al capolavoro del 1985 “Out of Africa” di Sidney Pollack, con Meryl Streep, Robert Redford, Klaus Maria Brandauer e Michael Kitchen.

Martedì 25 novembre 2025, il Diocesi di Monaco organizza una nuova serata del Ciné-club “Un film pour en parler”, dedicata al capolavoro del 1985 “Out of Africa” di Sidney Pollack, con Meryl Streep, Robert Redford, Klaus Maria Brandauer e Michael Kitchen. L’evento si svolgerà presso l’AGORA - Maison diocésaine, dalle 19:00 alle 22:30.

La serata inizia alle 19:00 con un pasto condiviso, dove ciascun partecipante porta qualcosa da condividere: tutto viene messo in comune per creare un momento conviviale e un pasto abbondante, all’insegna della semplicità e dell’amicizia.

Alle 20:00 avrà luogo la proiezione del film, che racconta la storia di Karen Christence Dinesen (Meryl Streep), giovane aristocratica danese che nel 1913 si trasferisce in Kenya. Lì scopre un amore profondo per l’Africa, mentre l’Europa è travolta dalla Prima Guerra Mondiale. Lasciata dal marito infedele, Karen si innamora del cacciatore avventuroso Denys Finch Hatton (Robert Redford), ma la loro storia viene segnata da eventi imprevedibili che sottolineano la forza e la fragilità dei legami umani.

Al termine della proiezione è previsto un breve dibattito, durante il quale i partecipanti possono confrontarsi sui temi del film e condividere riflessioni, rendendo la serata non solo un’esperienza cinematografica, ma anche un momento di dialogo e approfondimento culturale.

L’iniziativa fa parte del programma Ciné-club 2025-2026 e rappresenta un’occasione per trascorrere una serata piacevole tra amici, unendo cinema, convivialità e discussione.

Per consultare il sinossi dei film della stagione 2025-2026, è possibile cliccare sul link dedicato disponibile sul sito della Diocesi di Monaco.