A Monaco una nuova esperienza per bambini e ragazzi al Museo dei Francobolli e delle Monete

Il Museo dei Francobolli e delle Monete di Monaco propone una nuova esperienza dedicata al pubblico più giovane, pensata per scoprire il patrimonio monegasco attraverso l’osservazione, la comprensione e il gioco.

L’iniziativa si basa su un libretto di enigmi ludico e pedagogico che permette ai giovani visitatori dagli 8 ai 15 anni di esplorare le collezioni del museo in autonomia. A partire dai 6 anni, il percorso può essere svolto accompagnati da un adulto.

Durante la visita, i bambini diventano veri e propri esploratori: osservano, cercano, decifrano e affrontano diverse sfide per scoprire i segreti del museo e del patrimonio che custodisce. Giochi di osservazione, missioni e aneddoti accompagnano il percorso, offrendo un’esperienza interattiva, educativa e divertente.

Attraverso le pagine del libretto, i giovani visitatori scoprono la storia dei francobolli e delle monete, i segreti della loro fabbricazione, i personaggi che hanno segnato la storia di Monaco e i tesori conservati nelle collezioni del museo.

Al termine del percorso è prevista una sorpresa per i giovani visitatori.

Per permettere alle famiglie di condividere questa nuova esperienza culturale, fino al 2 novembre 2026 incluso, per ogni acquisto di un libretto per giovani visitatori, al prezzo di 5 euro, viene offerto un ingresso per un adulto.

Il museo è aperto dal lunedì alla domenica, dalle 9.30 alle 17.00.

Il prezzo dell’attività è di 5 euro. L’ingresso per un adulto costa 3 euro al di fuori del periodo indicato.

Per ulteriori informazioni:

Telefono: +377 98 98 41 44

Email: mtm@gouv.mc.