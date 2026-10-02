Antibes, la città da scoprire a piedi: tra street art, storia e natura

Ottobre porta ad Antibes un calendario di visite guidate che propone diversi modi di leggere la città. Il percorso più tradizionale attraversa il Vieil Antibes, tra le mura sul mare, il mercato provenzale, il porto Vauban e il quartiere del Safranier. Le visite sono in programma tutti i venerdì del mese, escluso il 30 ottobre, alle 14, con partenza dall’Ufficio del Turismo di rue Fontvieille.



A Juan-les-Pins il viaggio nella storia conduce invece dalla Belle Époque agli anni Venti del Novecento. Le visite del 5, 12 e 19 ottobre, alle 10, raccontano la trasformazione della stazione balneare attraverso ville, giardini, alberghi e locali frequentati da artisti e personaggi dello spettacolo.

Un itinerario che arriva fino alla Pinède Gould, luogo simbolo del jazz sulla Costa Azzurra, e ricorda anche il legame della località con figure come Maupassant e Monet.



Il capitolo più contemporaneo è quello dedicato alla street art. In occasione del festival Coul’Heures d’Automne, il centro di Antibes diventa una galleria a cielo aperto.

Street Art Antibes

Le visite del 15, 22, 27 e 29 ottobre, alle 14.30, permettono di osservare opere di artisti come Monkeybird, Olivia Paroldi, Isaac Cordal, Lex Looz, Kalouf e Alberto Ruce. Nelle date del 22, 27 e 29 ottobre il percorso sarà accompagnato anche da performance dal vivo, offrendo la possibilità di assistere alla nascita di nuove opere.



Per chi preferisce la natura, il 6 ottobre alle 9.30 è previsto un itinerario sul sentiero del litorale di Tire-Poil, con partenza dalla spiaggia della Garoupe. Il percorso, lungo circa 5 chilometri e caratterizzato da tratti scoscesi, permette di conoscere la vegetazione e le specie protette del Cap d’Antibes.



Il programma comprende inoltre itinerari dedicati ai mestieri d’arte, alla Route des Peintres, che ripercorre i luoghi dipinti dagli artisti affascinati dalla luce della Costa Azzurra, e una visita gastronomica alla scoperta delle specialità locali.



Per tutte le visite è consigliata la prenotazione. Per le visite Street Art la tariffa è di 9 euro, con riduzioni e gratuità previste per alcune categorie. Le informazioni e le prenotazioni sono disponibili presso gli Uffici del Turismo di Antibes e Juan-les-Pins.



