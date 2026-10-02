Il Principe Alberto II a Strasburgo per la sessione dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa

In occasione della sessione dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa (APCE), svoltasi a Strasburgo dal 28 settembre al 2 ottobre, il Principato di Monaco ha riaffermato il proprio impegno a favore dei valori e dell’azione dell’Organizzazione.

Il 1° ottobre, S.A.S. il Principe Alberto II è intervenuto davanti all’Assemblea parlamentare, ricordando l’attaccamento di Monaco al diritto, alla giustizia e alla tutela delle libertà fondamentali. Il Sovrano ha inoltre sottolineato l’importanza del multilateralismo di fronte alle crisi contemporanee e, sul fronte ambientale, ha invitato a proseguire all’interno del Consiglio d’Europa la riflessione sul riconoscimento del diritto a un ambiente pulito, sano e sostenibile, con l’obiettivo di favorire convergenze tra gli Stati.

A margine del suo intervento, il Principe Alberto II ha incontrato Petra Bayr, Presidente dell’APCE, e Alain Berset, Segretario generale del Consiglio d’Europa. Il Sovrano si è inoltre recato presso la Corte europea dei diritti dell’uomo, dove ha incontrato il suo Presidente, Mattias Guyomar.

Il giorno precedente, Isabelle Berro-Amadeï, Consigliere di Governo-Ministro delle Relazioni Estere e della Cooperazione e Presidente del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, è intervenuta per la seconda volta davanti all’Assemblea parlamentare nel quadro della Presidenza monégasque.

Nel corso del suo intervento, Isabelle Berro-Amadeï ha fatto riferimento alla sua recente visita a Kyiv, ribadendo il sostegno del Consiglio d’Europa all’Ucraina e ricordando i lavori avviati in materia di giustizia, responsabilità e riparazione.

La Presidente del Comitato dei Ministri ha inoltre tracciato un bilancio delle attività condotte negli ultimi mesi sotto la Presidenza monégasque e ha illustrato i principali appuntamenti previsti per la fase conclusiva della Presidenza. Tra questi figura la 19ª Conferenza del Consiglio d’Europa dei Ministri responsabili dello Sport, che si terrà nel Principato all’inizio di novembre, prima del passaggio della Presidenza al Montenegro, previsto per il 10 novembre.

Durante tutta la settimana, alla Brasserie Les Haras di Strasburgo è stato proposto un menu monégasque, offrendo al pubblico della città l’opportunità di scoprire e apprezzare i sapori della gastronomia mediterranea del Principato.

Il 1° ottobre, inoltre, un dîner de gala ha riunito, accanto al Principe Alberto II, 120 invitati, tra cui numerose personalità monégasques, gli Ambasciatori degli Stati membri e gli alti rappresentanti del Consiglio d’Europa. L’iniziativa ha testimoniato la mobilitazione delle Istituzioni del Principato nel corso di questa Presidenza storica.