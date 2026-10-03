Non solo shopping: così Cagnes cambia il suo grande centro commerciale

A Cagnes-sur-Mer il centro commerciale non vuole più essere soltanto un luogo dove andare a fare acquisti. Shopping Promenade Riviera, l'ex Polygone Riviera rilevato dal gruppo FREY nel 2023, sta completando una trasformazione che punta a mettere sullo stesso piano commercio, tempo libero, ristorazione e spazi di socialità.



Un progetto da 28 milioni di euro che, dopo quasi due anni di lavori e cambiamenti, ha già modificato in maniera significativa l'offerta del grande complesso commerciale della Côte d'Azur. Il sito, aperto nel 2015, si estende oggi su oltre 77.000 metri quadrati e conta più di 160 insegne, secondo i dati pubblicati da FREY.



L'operazione nasce anche dall'analisi delle aspettative della clientela effettuata dopo l'acquisizione. Le indagini condotte dal gruppo hanno indicato nella componente legata al tempo libero uno dei principali elementi sui quali intervenire. Da qui la scelta di affiancare allo shopping una vera offerta di intrattenimento.



Parc urbain

Il cambiamento è diventato particolarmente visibile nel 2026. A febbraio ha aperto SpeedPark, uno spazio di oltre 5.000 metri quadrati con bowling, karting, laser game, giochi arcade, karaoke, quiz room e realtà virtuale.



A questa offerta si sono aggiunti Fort Boyard Aventures e il centro fitness On Air, mentre il cinema CGR, il Social Club e gli altri spazi dedicati allo svago completano un'offerta nella quale il tempo trascorso nel centro diventa parte integrante dell'esperienza.



Anche il commercio è stato ridisegnato. Tra le nuove presenze figura New Yorker, mentre sono stati ampliati o rinnovati alcuni dei principali marchi già presenti, tra cui JD Sports, Pull&Bear e Bershka. Nel complesso, il 2025 ha visto il rinnovo e la sottoscrizione di contratti relativi a circa 29.000 metri quadrati di superfici commerciali.



Simulazione Place des Arcades



La ristorazione rappresenta l'altro asse della trasformazione. Berliner, Waffle Factory, Black & White Burger, La Brigade, My Fluffy e KFC si affiancano ai ristoranti già presenti. Una nuova area food, nelle vicinanze di SpeedPark e New Yorker, riunisce inoltre sei locali, tra cui Little Florentin, Côté Sushi e Cantine Corner.



Il cambiamento non riguarda però soltanto negozi e attività al coperto. A fine giugno è stato aperto un parco urbano gratuito di circa 2.000 metri quadrati, pensato come spazio di incontro per famiglie e visitatori. Giochi per bambini, giostre, aree di sosta, campo da pétanque e calcio balilla hanno trasformato una parte del complesso in uno spazio accessibile anche indipendentemente dagli acquisti.



Per FREY si tratta di un elemento centrale della nuova identità del sito, concepito come una destinazione all'aperto capace di integrarsi maggiormente con la vita locale. Il gruppo indica tra gli obiettivi della trasformazione proprio la creazione di un luogo più aperto, familiare e legato al territorio.



Parc urbain

Ora resta l'ultimo grande intervento. I lavori alla Place des Arcades sono iniziati e prevedono una completa riorganizzazione dello spazio, con vegetazione, zone d'ombra, sedute e circa 3.000 metri quadrati di nuove superfici commerciali. Le due nuove insegne previste non sono ancora state ufficializzate: l'apertura è annunciata per giugno 2027.



Il progetto, dunque, entra nella sua fase finale. La scommessa di Shopping Promenade Riviera è trasformare quello che era nato come un grande centro commerciale a cielo aperto in qualcosa di più articolato: un luogo nel quale si va per comprare, ma anche per mangiare, divertirsi, incontrarsi e trascorrere parte della giornata.



