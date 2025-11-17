Monaco partecipa alla 26ª Assemblea Generale dell’ONU Turismo a Riad

Dal 7 all’11 novembre, la 26ª Assemblea Generale dell’ONU Turismo si è svolta a Riad (Arabia Saudita), su invito di S.E. Ahmed Al-Khateeb, Ministro del Turismo del Regno dell’Arabia Saudita. L’evento, organizzato per la prima volta in Medio Oriente, ha riunito oltre 150 Paesi membri, segnando una partecipazione record che testimonia il peso crescente del turismo nell’economia globale, con un fatturato che supera i 11.000 miliardi di dollari, pari a circa l’11% del PIL mondiale.

Il Principato de Monaco, membro dell’Organizzazione dal 2000, era rappresentata da S.E. Catherine Fautrier Rousseau, Ambasciatore e Rappresentante permanente presso l’ONU Turismo, accompagnata da Isabelle Tello, della Direzione del Turismo e dei Congressi.

Durante la sessione, gli Stati membri hanno eletto la nuova Segretaria Generale dell’ONU Turismo per il periodo 2026-2029, Cheikha Nasser Al Nowais, la prima donna a guidare l’Organizzazione. Proveniente dagli Emirati Arabi Uniti, porta con sé una lunga esperienza nel settore turistico.

L’Assemblea ha affrontato inoltre il tema dell’intelligenza artificiale e del suo impatto crescente sullo sviluppo del turismo. Alle discussioni hanno partecipato rappresentanti di Amadeus, Trip.com, Microsoft, del Forum Economico Mondiale, e Apostolos Tzitzikostas, Commissario europeo responsabile per i trasporti sostenibili e il turismo.

I lavori si sono conclusi con l’adozione della “Dichiarazione di Riad sul futuro del turismo”, una road map comune per un settore più resiliente, inclusivo e innovativo. Il testo sottolinea l’importanza della cooperazione internazionale, dello sviluppo delle competenze, degli investimenti nelle infrastrutture digitali e dell’utilizzo dell’IA a sostegno delle imprese locali.

Infine, l’Assemblea ha celebrato il 50° anniversario della creazione dell’ONU Turismo, ricordando il ruolo essenziale dell’Organizzazione nello sviluppo del settore a livello mondiale, nella sua capacità di resilienza dopo la pandemia e nella promozione del dialogo tra culture e della pace tra i popoli.



