Cannes, una settimana tra gli alberi: gli studenti alla scoperta della natura che li circonda

Al via oggi, lunedì 17 novembre, la nuova edizione della Settimana dell’Albero, l’iniziativa che la città di Cannes dedica all’educazione ambientale delle giovani generazioni.

Fino a venerdì 21 novembre, più di 260 alunni provenienti da sette scuole elementari parteciperanno a escursioni, laboratori e piantumazioni alla scoperta dei due polmoni verdi del territorio: la Croix-des-Gardes e l’isola Sainte-Marguerite.



Organizzata dal Comune in collaborazione con il Conservatoire du Littoral e l’Office National des Forêts, la settimana ha l’obiettivo di ampliare nei bambini la conoscenza del patrimonio naturale locale e, soprattutto, di sensibilizzarli alla sua tutela.



Un progetto educativo che cresce ogni anno

Ispirata al tradizionale detto “Per Santa Caterina ogni legno mette radice” – alla base della Giornata nazionale dell’Albero del 25 novembre, Cannes da anni anticipa l’appuntamento con un’intera settimana dedicata alle scuole.

Quest’anno saranno coinvolte dodici classi, dal CP al CM1 (equivalenti alle prime classi della primaria), appartenenti agli istituti Marcel Pagnol, Jacqueline de Romilly, Macé, Mistral, Saint-Exupéry, Alexandre Dumas e Maurice Alice 2.

Durante le attività, gli studenti impareranno il valore degli alberi nel paesaggio urbano, la biodiversità che li circonda e il ruolo essenziale del verde nella qualità della vita cittadina.

Due siti naturali, un’unica lezione di biodiversità

Il programma prevede uscite didattiche in due luoghi simbolo della natura cannois:

Croix-des-Gardes – Al mattino i bambini esploreranno la foresta insieme a un esperto di sviluppo sostenibile; nel pomeriggio parteciperanno alla piantumazione di nuovi alberi nei pressi del bosco vicino alla villa Buhler.

Durante la pausa pranzo, la brigata equestre municipale offrirà una dimostrazione con i cavalli illustrando le attività di sorveglianza e protezione degli spazi naturali.



Isola Sainte-Marguerite – Qui gli alunni scopriranno l’ecosistema dell’isola, tra fauna, flora e ambienti naturali incontaminati.

L’iniziativa proseguirà con la ricostituzione di un’area vegetale attraverso la messa a dimora di nuove specie, parte del progetto di restauro forestale dell’isola, guidati dagli animatori dell’Office National des Forêts.



Una lezione che durerà nel tempo

Distribuiti nelle giornate di lunedì, martedì, giovedì e venerdì, gli oltre 260 partecipanti vivranno un’esperienza immersiva pensata per rafforzare il rapporto tra i più giovani e l’ambiente. Una settimana che punta non solo a far conoscere, ma anche a far “mettere radice” nei cittadini di domani una maggiore consapevolezza ecologica.







