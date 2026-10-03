A Saorge il “Goûter – Concert à deux violons” con Maud Sinda e Galel Sanchez

Domenica 4 ottobre, il sagrato della cappella di Maurion, nella valle del Cairos a Saorge, ospiterà il “Goûter – Concert à deux violons”, un appuntamento gratuito organizzato dal Comune di Saorge.

Il pomeriggio si aprirà alle 16.30 con una merenda condivisa: ciascuno potrà portare le proprie specialità dolci, mentre le bevande saranno offerte dal Comune. Alle 17.15 è previsto un breve saluto di benvenuto, accompagnato da un pensiero alle vittime della tempesta Alex e ai soccorritori. Alle 17.20 seguirà il concerto a due violini.

Protagonisti dell’appuntamento saranno Maud Sinda, voce, jarana e violino, con una formazione in musica e musicologia all’Università Paris-Sorbonne IV e un master in violino barocco al CNSMD di Lione, e Galel Sanchez, cello da spalla, jarana e voce, formato al Conservatorio Nazionale del Messico e diplomato in studi di violino barocco.

Galel Sanchez è inoltre vincitore della borsa di mécénat musical della Société Générale e della borsa N’Guyen, nonché fondatore dell’ensemble Stylus Luxurians, dedicato alla riscoperta di repertori d’opera perduti del XVII secolo.

Entrambi sono organizzatori del Festival di Musica Antica della Roya e promotori dell’Orchestre baroque de la Roya.

L’appuntamento, inserito nel contesto autunnale della valle del Cairos, si svolgerà all’aperto, sul sagrato della cappella di Maurion, tra gli alberi e con il suono della fontana a fare da sfondo.

L’ingresso è gratuito.

Per informazioni è possibile contattare la mairie de Saorge all’indirizzo mairie@ville-saorge.fr o al numero 04 93 04 51 23.