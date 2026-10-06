“Mémoire des lieux”: al Quai Antoine Ier la mostra dedicata alla memoria e al patrimonio di Monaco

Fino al 24 gennaio 2027, la Salle d’exposition du quai Antoine Ier ospita “Mémoire des lieux”, una mostra dedicata al patrimonio del Principato di Monaco e alle tracce lasciate dai luoghi nel corso delle trasformazioni della città.

L’esposizione, presentata dalla Direction des Affaires Culturelles, è stata inaugurata martedì 29 settembre da S.A.S. il Principe Sovrano e S.A.R. la Principessa di Hannover, alla presenza, tra gli altri, di Yvette Lambin-Berti, Segretario di Stato, Lionel Beffre, Consigliere di Governo – Ministro dell’Interno, e Françoise Gamerdinger, Direttrice degli Affari Culturali.

Curata da Célia Bernasconi, Direttrice dell’Institut du Patrimoine, “Mémoire des lieux” propone una riflessione su ciò che rimane quando gli edifici scompaiono, i paesaggi cambiano e la città si trasforma. Attraverso fotografie, opere monumentali, installazioni audiovisive e creazioni contemporanee, il percorso invita a osservare Monaco da una prospettiva diversa, attraverso architetture, opere, racconti ed esperienze che compongono una memoria ancora viva.

Per l’allestimento, realizzato nell’ambito del programma “Décors”, sono stati coinvolti Louise Chatelain e Théophile Sargenti, studenti del Pavillon Bosio.

Tra gli artisti invitati figura Gabriel-Noé Rosticher, che per l’occasione ha realizzato nuove creazioni, tra cui un film inedito dedicato a Monaco. L’opera propone una cartografia della Principato attraverso tunnel, gallerie, infrastrutture, assi di circolazione e spazi interessati dalle trasformazioni urbane.

La mostra collettiva riunisce inoltre opere di Albert Diato, Luis Molné, Roger Capron, Victor Vasarely, Denis Morog, Keith Haring, Gabriele Basilico, Lidwine Prolonge, Mathilde Janson e Jürgen Nefzger.

“Mémoire des lieux” sarà visitabile fino al 24 gennaio 2027 presso la Salle d’exposition du quai Antoine Ier, a Monaco. L’ingresso è gratuito, dal martedì alla domenica, dalle 12 alle 18.