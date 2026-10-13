“Mémoire des lieux” racconta il patrimonio e la memoria del Principato di Monaco

La Direzione degli Affari Culturali di Monaco presenta “Mémoire des lieux” («Memoria dei luoghi»), una mostra dedicata al patrimonio e ai ricordi che contribuiscono a plasmare il territorio del Principato. L’esposizione è visitabile fino al 24 gennaio 2027 presso la Salle d’exposition del quai Antoine Ier.

Il percorso propone una riflessione su ciò che rimane quando gli edifici scompaiono, i paesaggi cambiano e la città si reinventa. Attraverso fotografie, opere monumentali, installazioni audiovisive e creazioni contemporanee, la mostra invita a osservare Monaco da una prospettiva diversa, raccontandola come una città in continua trasformazione, in cui opere, architetture, racconti ed esperienze dei suoi abitanti compongono una memoria viva.

La curatela è affidata a Célia Bernasconi, direttrice dell’Institut du Patrimoine. L’iniziativa si inserisce nelle attività di conservazione e valorizzazione delle opere che contribuiscono alla storia del Principato.

Il progetto inedito di Gabriel-Noé Rosticher

Artista invitato della mostra è Gabriel-Noé Rosticher, diplomato al Pavillon Bosio nel 2023. La sua ricerca si concentra sull’ascolto e sulla percezione dell’ambiente circostante, attraverso linguaggi quali il video, l’installazione e il volume, con cui esplora gli spazi urbani e le loro dimensioni sonore, visibili e invisibili.

Per “Mémoire des lieux”, l’artista ha realizzato un film inedito dedicato a Monaco, concepito come una cartografia sensibile del Principato. Il lavoro attraversa tunnel, gallerie, infrastrutture, assi di circolazione e spazi interessati da trasformazioni, offrendo uno sguardo sui luoghi che accompagnano l’evoluzione del territorio.

La scenografia dell’esposizione è stata realizzata da Louise Chatelain e Théophile Sargenti nell’ambito del programma “Décors” del Pavillon Bosio.

Informazioni pratiche

La mostra è allestita presso la Salle d’exposition, al 4 quai Antoine Ier, a Monaco. L’ingresso è libero e gratuito.

L’esposizione è aperta dal martedì alla domenica, dalle 12 alle 18. Sono previste chiusure il 24, 25 e 31 dicembre 2026 e il 1° gennaio 2027.