Storia, architettura e fascino nel nuovo volume «Casino de Monte-Carlo : Le Grand Art du Jeu»

Il Casino de Monte-Carlo è al centro del nuovo volume “Casino de Monte-Carlo : Le Grand Art du Jeu”, pubblicato da Assouline in collaborazione con Monte-Carlo Société des Bains de Mer. Il libro racconta la storia di uno dei simboli più conosciuti di Monaco e il ruolo che ha avuto nella trasformazione della città in una delle destinazioni più prestigiose del Mediterraneo.

Ideato nel XIX secolo, il Casino de Monte-Carlo è descritto nel volume non soltanto come una casa da gioco, ma come un capolavoro architettonico e un luogo centrale nella nascita della Monte-Carlo moderna. Sotto la guida dell’uomo d’affari e promotore immobiliare François Blanc, il Casino contribuì alla nascita di un nuovo stile di vita, accompagnato dalla costruzione di grandi hotel, giardini e dagli eventi mondani che hanno caratterizzato Monaco nel corso del tempo.

Scritto da Charlotte Lubert-Notari, Responsabile del Patrimonio di Monte-Carlo Société des Bains de Mer, il volume accompagna il lettore alla scoperta degli spazi più importanti dell’edificio, dall’Atrio monumentale alla Salle Europe, dal Salon Rose alla Salle des Amériques e alla Salle Blanche. Gli ambienti raccontano le diverse epoche della storia del Casino, attraverso il lavoro di architetti, artisti, scultori e decoratori che ne hanno definito progressivamente l’identità.

Il libro raccoglie fotografie storiche provenienti dagli archivi della Société des Bains de Mer, che documentano l’atmosfera glamour e cosmopolita di Monaco nel corso del XX secolo. Alle immagini d’archivio si affiancano fotografie contemporanee che mostrano il Casino de Monte-Carlo nella sua dimensione attuale e il suo ruolo di monumento visitato da persone provenienti da tutto il mondo.

La storia del Casino è legata anche al cinema. I suoi ambienti sono stati immortalati in produzioni come Ocean’s Twelve del 2004 e nei film di James Bond Mai dire mai (Never Say Never Again), del 1983, e GoldenEye, del 1995.

“Casino de Monte-Carlo : Le Grand Art du Jeu” celebra così l’architettura, la bellezza e la storia del Casino de Monte-Carlo, mettendo in evidenza anche il ruolo che il monumento continua a svolgere nell’identità di Monaco.

Il volume è disponibile presso i negozi del Casino de Monte-Carlo e il Drugstore Monte-Carlo. È inoltre acquistabile sul sito ufficiale di Assouline e nei negozi Assouline. È possibile effettuare ordini anche via email, scrivendo a retail@sbm.mc.