Bordighera e Villefranche-sur-Mer celebrano 70 anni di gemellaggio: confermato il Patto tra le due città (Foto)

L’assessore regionale Marco Scajola, invitato dalla sindaca di Bordighera Marzia Baldassarre, ha partecipato oggi alle celebrazioni per il 70° anniversario del gemellaggio tra Bordighera e Villefranche-sur-Mer, siglato nell’ottobre 1956 dai sindaci Raoul Zaccari e Philippe Olmi. La ricorrenza ha visto la partecipazione delle delegazioni delle due città alla presenza del sindaco di Villefranche-sur-Mer, Robert Capelier. Nel corso della cerimonia è stato confermato il Patto di Gemellaggio, con l’obiettivo di rilanciare gli scambi tra le due comunità.



“Settant’anni di gemellaggio rappresentano un importante traguardo per Bordighera e Villefranche-sur-Mer – dichiara l’assessore regionale con delega ai Rapporti con i lavoratori Frontalieri Marco Scajola -. Un rapporto nato dalla vicinanza geografica, dalla comune vocazione turistica e dal legame con il Mar Ligure, che nel tempo ha favorito scambi culturali, sportivi e linguistici, coinvolgendo generazioni di cittadini e studenti. È importante proseguire su questa strada, rafforzando i rapporti tra le due comunità e coinvolgendo soprattutto le nuove generazioni. È strategica l’importanza dei rapporti tra Italia e Francia, legate non solo dalla vicinanza geografica, ma anche dalla condivisione di intenti e obiettivi. Da qui l’importanza del miglioramento dei collegamenti ferroviari, il sogno di una pista ciclabile che possa collegare Ventimiglia alla vicina Costa Azzurra e la tutela dei lavoratori frontalieri, migliaia di italiani e francesi che ogni giorno attraversano il confine per recarsi al lavoro. Una visione europea, una visione comune, che questi gemellaggi contribuiscono a consolidare. È giusto essere qui per rappresentare il sostegno e la vicinanza della Regione Liguria”.



Il gemellaggio, nato con l’obiettivo di promuovere la pace europea, favorire gli scambi economici e rafforzare la conoscenza reciproca delle due culture, ha visto negli anni numerosi soggiorni linguistici, sportivi e culturali e la partecipazione delle delegazioni ufficiali alle principali festività e manifestazioni nautiche delle due città.

