Monaco e Germania, forum economico per 75 anni di relazioni diplomatiche

Il Monaco Economic Board (MEB) organizza venerdì 9 ottobre al Novotel Monte-Carlo un forum economico dedicato alle relazioni tra Monaco e Germania, nell’ambito delle celebrazioni per i 75 anni di relazioni diplomatiche tra i due Paesi.

L’iniziativa è promossa con il sostegno dell’Ambasciata di Monaco in Germania, Polonia e Austria e in collaborazione con la Federation for Economic Development and Foreign Trade (BWA). L’incontro vedrà la partecipazione di una delegazione di imprenditori tedeschi attivi in diversi settori, tra cui yachting, comunicazione e marketing, digitale, immobiliare, commercio all’ingrosso, diritto, finanza e sanità.

Il programma prenderà il via alle 9.45 con l’accoglienza e un caffè. Alle 10 è previsto il saluto di benvenuto, seguito alle 10.15 dalla presentazione dell’economia monegasca a cura di Guillaume Rose, Direttore Generale Esecutivo del MEB, e Justin Highman, Direttore Generale Aggiunto. Alle 10.35 sarà quindi presentata la testimonianza di un’impresa monegasca.

Le imprese membri del MEB che non potranno arrivare prima potranno partecipare a partire dalle 10.50, in occasione della pausa caffè. Alle 11 seguirà la presentazione dell’economia tedesca, mentre alle 11.20 sarà introdotta la delegazione tedesca.

Dalle 11.40 sono previsti incontri B2B dedicati, mentre dalle 13 alle 14.30 l’iniziativa si concluderà con un Business Lunch.

È inoltre disponibile la lista provvisoria delle entità tedesche partecipanti al forum.