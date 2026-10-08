Cecilia Bartoli premiata da Sergio Mattarella con l’onorificenza di Grande Ufficiale della Repubblica Italiana (Foto)

Cecilia Bartoli, mezzosoprano e direttrice dell’Opéra de Monte-Carlo, ha ricevuto le insegne di Grande Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana dalle mani del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

La cerimonia si è svolta sabato 3 ottobre all’Hôtel Hermitage di Monaco, nell’ambito della visita di Stato del Presidente Mattarella nel Principato, svoltasi il 2 e 3 ottobre.

Si è trattato della prima visita di Stato di un Presidente italiano a Monaco, un appuntamento che ha sottolineato gli stretti rapporti tra i due Paesi. Nel programma della visita, un ruolo particolare è stato riservato alla cultura e alla musica.

Venerdì 2 ottobre, l’Opéra de Monte-Carlo ha ospitato un concerto di Cecilia Bartoli insieme ai Musiciens du Prince - Monaco e al Chœur de l’Opéra de Monte-Carlo, sotto la direzione di Gianluca Capuano. All’appuntamento erano presenti il Principe Alberto II e la Principessa Charlène, il Presidente Sergio Mattarella, sua figlia Laura Mattarella e la Principessa di Hannover.

Figura di primo piano della scena lirica internazionale, Cecilia Bartoli ha dedicato una parte significativa della sua carriera alla riscoperta e alla valorizzazione del patrimonio musicale italiano, portandolo sui principali palcoscenici internazionali.

Il 2026 è stato inoltre caratterizzato da importanti appuntamenti per l’artista in Italia. Il 6 febbraio Bartoli ha partecipato alla cerimonia di apertura dei Giochi olimpici invernali Milano Cortina 2026, allo stadio San Siro di Milano.

Il 2 giugno è stata inoltre tra gli ospiti di “I Volti della Repubblica”, la grande serata organizzata in piazza del Quirinale in occasione dell’80° anniversario della Repubblica Italiana. Durante l’evento, Cecilia Bartoli ha interpretato “Caruso” di Lucio Dalla, in una sequenza dedicata alle grandi migrazioni italiane del XX secolo.

La consegna dell’onorificenza a Monaco ha rappresentato quindi un ulteriore momento significativo dell’anno per la cantante italiana.

“Essere così onorata dal mio Paese, al quale tengo così tanto, ha per me un significato davvero particolare. Sono profondamente convinta che la cultura sia un legame essenziale tra gli esseri umani e i popoli”, ha dichiarato Cecilia Bartoli in occasione del riconoscimento.

Dal gennaio 2023 Cecilia Bartoli è direttrice dell’Opéra de Monte-Carlo, prima donna a ricoprire questo incarico dalla fondazione dell’istituzione. Nel Principato porta avanti un progetto artistico che unisce grandi opere del repertorio, riscoperta di titoli, nuove produzioni e la presenza di importanti protagonisti della scena lirica internazionale.