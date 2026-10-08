Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.
ANTIBES
46ª EDIZIONE CORRERE PER UN FIORE
10 e 11 ottobre
Antibes – Cap d’Antibes
SALUTE MENTALE E ARTI DELLO SPETTACOLO
10 ottobre
Conservatorio di Musica – Antibes
ANTHÉA ANTIPOLIS
260 avenue Jules Grec – Antibes
FATEVI DA PARTE, RAGAZZI
fino al 10 ottobre
ore 20.30 / 21.00
HAS BEEN
8 e 9 ottobre
ore 20.00 / 20.30
22 MINUTI
dal 12 al 15 ottobre
ore 20.30 / 21.00
L’INCONTRO
13 e 14 ottobre
ore 20.00 / 20.30
THÉÂTRE LE TRIBUNAL
5 place Amiral Barnaud – Antibes
JULIE BIGOT È SFACCIATA
Dall’8 al 10 ottobre
ore 20.30
BŒUF THÉÂTRE
Dal 10 al 17 ottobre
UNA ROBERTA SBARCA AD ANTIBES!
Dal 10 al 17 ottobre
ore 20.30
MOSTRE
REGARDS CROISÉS
fino al 15 ottobre
Ufficio del Turismo di Antibes
«Classici e moderni contemporanei» di John Mejia
Fino al 18 ottobre 2026
Galleria Alexandre Simonin
2 rue de la Tourraque
Architettura Vivente
Fino al 28 ottobre 2026
Le Fort Carré
Av. du 11 novembre
BICENTENARIO DELLA FOTOGRAFIA
fino al 31 ottobre
Diverse sedi – Antibes
"Space of Love" di MIA SHALY
Fino al 4 novembre 2026
Le 1932 Hôtel et Spa
5 Avenue Saramartel
UN’ODISSEA CERAMICA
fino al 28 novembre
Les Arcades – Antibes
Les Casemates de la Création
Fino al 31 dicembre 2026
Boulevard d'Aguillon
Fino al 1° gennaio 2027
Visite guidée 'De la belle époque aux années folles' en français
Fino al 01/01/2027 dal lunedì al venerdì.
Palais des Congrès d'Antibes Juan-les-Pins
Balade nature Sentier du Littoral en français (visite guidée)
Fino 01/01/2027 du Lunedì au Venerdì.
Cap d'Antibes, devant le restaurant Keller à la plage de la Garoupe
L’OGGETTO DEL MOMENTO: DALLO STAMPO AL GIOIELLO
fino al 2 gennaio
Museo di Archeologia – Antibes
CLAUDE PICASSO, UNA VITA AI MARGINI
dall’11 ottobre al 10 gennaio 2027
Museo Picasso – Antibes
«Une araignée au plafond ! »
Fino al 31 gennaio 2027
Musée de la Carte Postale
Balade nature Sentier du Littoral en français (visite guidée) - Cap d'Antibes, devant le restaurant Keller à la plage de la Garoupe - Dalle 9,30 alle 12. Dal lunedì al venerdì.
Visite guidée 'De la belle époque aux années folles' en français - Palais des Congrès d'Antibes Juan-les-Pins 60, chemin des Sables – Dal lunedì al venerdì
Visite guidée 'Le vieil Antibes pas à pas' en français –
2bis, rue Fontvieille - Dal lunedì al venerdì
BEAUSOLEIL
Village Charlot: sessione Jam
Martedì 13 ottobre da 11:00 a 14:00
Village Charlot,
42 avenue du Maréchal Foch
Viaggio nel tempo - Una mostra immersiva illustrata da Angéline Mélin
Fino al 31 ottobre
Parc du Cap Martin,
38 avenue Paul Doumer
Mostra per bambini: il porto di Beausoleil
Fino al 25 novembre
Centre Culturel Prince Héréditaire Jacques de Monaco,
6/8 avenue du Général de Gaulle
Village Charlot: mostra ?atari
Fino al 2 gennaio
Village Charlot,
42 avenue du Maréchal Foch
CAGNES SUR MER
Mostra – 80 anni di Château-musée Grimaldi
Fino al 04 gennaio 2027
Château musée Grimaldi
Place du Château
CANNES
La Bajon - "Zen"
Venerdì 9 ottobre da 20:30 a 21:45
One woman show
Théâtre Palais Stéphanie, JW Marriott Cannes,
50 Boulevard de la Croisette
Récital de Piano
Sabato 10 ottobre a 19:00
Théâtre Alexandre III - Salle Alexandre III,
19 boulevard Alexandre III
Une Heure à t'attendre - Thierry Frémont et Nicolas Vaude
Sabato 10 ottobre da 20:30 a 21:40
Teatro
Théâtre Palais Stéphanie, JW Marriott Cannes,
50 Boulevard de la Croisette
Mipcom
12 ottobre > 15 ottobre
Palais des Festivals et des Congrès de Cannes,
1 boulevard de la Croisette
Mostre – esposizioni
Marion Charlet - Felicità
Fino al 10 gennaio 2027
Suquet des Artistes
Mirages du monde, les peintures d'Hervé Di Rosa
Fino al 8 novembre 2026
Centre d'art La Malmaison
Un hommage à André Malraux : Le musée imaginaire revisité
Jusqu'au 31 octobre 2026
Musée du Masque de fer et du Fort Royal
CAP D’AIL
Le Quinteto Libertad
Giovedì 08 ottobre a 19h30
Théâtre Les Funambules
5 rue du Docteur Lyons – Maison des Arts
CARROS
Cinéalma – Festival de Cinéma
09 ottobre – 18 ottobre 2026
Salle Juliette Gréco
5 bis Boulevard de la Colle Belle
CASTELLAR
Mostra d'arte - Collezione Raza-Mongillat alla Châtea-Musée Lascaris
Fino al 14 novembre
Château-Musée Lascaris,
16 Rue du Château
Mostra "Alle origini del Neolitico in Francia" al Palazzo Lascaris
Fino al 31 dicembre
Mostra "Alle origini del Neolitico in Francia" al Palazzo Lascaris
Preistoria
58 rue de la République
Galerie d'Art La Renaissance : mostra collettiva di artisti
Fino al 31 dicembre Scultura
Galerie d'Art La Renaissance,
9 place Clemenceau
DRAP
La Voix de Cabrel
Venerdì 09 ottobre a 20h30
Espace Jean Ferrat
41 avenue Jean Moulin
GATTIERES
Exposition – "Natur'ailes"
Fino al 15 ottobre 2026
Salle Vogade
100 Route des Sauces
LA BRIGUE
Visita guidata: Notre Dame des Fontaines
Dal lunedì al venerdì dalle 14,30 alle 15,30
Chapelle Notre Dame des Fontaines
LE BROC
Les grandes histoires
Venerdì 09 ottobre a 20h30
Complexe les Arts d'Azur –
Le Broc 12 rue des Jardins
LEVENS
Concert: Brigitte Blondeau
Sabato 10 ottobre a 20h30
Auditorium Joseph Raybaud ùPlace de la République
MENTON
Les colloques de Menton - « Thérésia », une femme face à Napoléon et Robespierre
Giovedì 8 ottobre a 18:30
Science Po,
11 place St Julien
Visita guidata: Il Palazzo d'Inverno
Giovedì 8 ottobre da 10:00 a 10:45
Winter Palace,
20 avenue Riviera
Salon Bien être et voyance
9 ottobre > 11 ottobre
Orari
Venerdì
15:00 - 21:00
Sabato
11:00 - 19:00
Domenica
11:00 - 19:00
Casino Barrière,
2 bis avenue Félix Faure
2e édition de la YOTTA XP Côte d’Azur
Sabato 10 ottobre
Sablettes
Lavoir Théâtre - Jules et Marcel
Domenica 11 ottobre da 15:30 a 16:30
Teatro
Le Lavoir Théâtre de Menton,
63 boulevard du Fossan
Domeniche pedonali
Domenica 11 ottobre
La Promenade du Soleil, Promenade du Soleil
Semaine Bleue
Fino al 18 ottobre
Site de la Mairie, 4 rue de la Marne
Visita alla tradizionale fabbrica di marmellata
1 gennaio > 31 dicembre
Lunedì 09:30 - 17:30
Martedì 09:30 - 17:30
Mercoledì 09:30 - 17:30
Giovedì 09:30 - 17:30
Venerdì 09:30 - 17:30
Maison Herbin, 2 rue du Vieux Collège
Escapade au coeur du Citron de Menton IGP
1 gennaio > 31 dicembre
Tutto l'anno 2026 - Aperto il martedì, il giovedì, il venerdì, il sabato
Maison Gannac, Chemin de la Colle Supérieure, 2970 route de Super Garavan
Visita guidata del Val Rahmeh con giardiniere
Fino al 31 dicembre
Giovedì ore 10:15 - 11:30
Jardin du Val Rahmeh, Avenue Saint Jacques
Laboratori d'arte aperti nella Vecchia Mentone
Fino al 31 dicembre 2026
Vieux Menton, 19 quai Bonaparte, 22 Rue Longue 1 rue de Bréa
Mostre - Esposizioni
Exposition photo Heather McDonough
Fino al 28 ottobre
Bibliothèque anglaise Saint John's,
31 avenue Carnot
Mostra: I giardini incantati di Cocteau
Fino al 10 novembre
Galerie des Musées,
Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer
Mostra: Il Castello della Bestia
Fino al 16 novembre
Musée Jean Cocteau –
Le Bastion, Quai Napoléon III
Mostra: I giardini incantati di Cocteau
Fino al 30 gennaio 2027
Galerie des Musées, Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer
MONACO
Soeurs (Audrey & Victoria)
Il 08 ottobre 2026
Orario di inizio dell'evento
20h00
12 Av. d'Ostende
Les Assises
Fino al 09 ottobre 2026
10 Av. Princesse Grâce
Les Assises
Fino al 09 ottobre 2026
10 Av. Princesse Grâce
The legend of the Magic Crystal
Il 11 ottobre 2026
Orario di inizio dell'evento
16h00
1 Bd Albert 1er
Une heure à t'attendre
Il 11 ottobre 2026
Orario di inizio dell'evento
17h00
12 Av. d'Ostende
Concert symphonique - K. Solomnishvili - J. L. Prats
Il 11 ottobre 2026
Orario di inizio dell'evento
18h00
Bd Louis II
Exhibition - From Toumaï to Sapiens
Fino al 16 ottobre 2026
Orario di inizio dell'evento
09h00
56 bis, boulevard du Jardin Exotique
Lumières sur la Lagune
Fino al 25 novembre 2026
Orario di inizio dell'evento
10h00
22 Boulevard Princesse Charlotte
Exposition Magies d'ailleurs
Fino al 15 dicembre 2026
Musée d'Anthropologie Préhistorique de Monaco fondé par le Prince Albert Ier
56 bis, boulevard du Jardin Exotique
Saison 26.27 du Théâtre Princesse Grace
Fino al 01 maggio 2027
Orario di inizio dell'evento
20h00
Théâtre Princesse Grace
12 Av. d'Ostende
Exhibition - "Mediterranean 2050"
Fino al 1° gennaio 2030
Orario di inizio dell'evento
10h00
Musée Océanographique de Monaco
Avenue Saint-Martin
Victor Brauner, L'Aventure magique
Fino al 03 gennaio 2027
Nouveau Musée National de Monaco
56, boulevard du Jardin Exotique
Un Mariage sous les projecteurs. Rainier III et Grace Kelly. 12-19 avril 1956
Fino al 26 febbraio 2027
L'Engelin, 83-85
Bd du Jardin Exotique
Monte-Carlo Philharmonic Orchestra 2026–2027 Season
Fino al 04 luglio 2027
Orario di inizio dell'evento
18h00
Bd Louis II
NIZZA
Esposizioni
Les 12 notes
Mercoledì 07 ottobre a 14h30
Théâtre Francis-Gag
4 rue de la Croix
Saïgon
Giovedì 08 ottobre a 19h30
Théâtre National de Nice – Salle de La Cuisine
155 Boulevard du Mercantour
Sortie de résidence de danse contemporaine
Giovedì 08 ottobre a 19h00
Le 109
89 Route de Turin
Petits crimes conjugaux
Giovedì 08 ottobre a 19h00
Théâtre Nice Saleya
5 rue de la Poissonnerie Salle 1
Un festival c'est trop court
Fino al 9 ottobre
Divers lieux à Nice
Fatoumata Diawara
Venerdì 09 ottobre a 20h00
Théâtre Lino Ventura
168 bd de l'Ariane
Audrey Vernon – Comment épouser un milliardaire (2)
Venerdì 09 ottobre a 20h30
Théâtre de la Cité
3 rue Paganini
Enoch Arden
Venerdì 09 ottobre a 20h00
Théâtre National de Nice – Salle des Franciscains
4-6 Place Saint-François
Concert en hommage à Stéphane Benguigui
Venerdì 09 ottobre a 20h30
Salle Blackbox
2 pont René Coty
Noëlle Perna : Mado fait son Cabaret
Venerdì 09 ottobre a 19h00
Stockfish
5 Av. François Mitterrand
Arnaud de Montlivault dans Le marié
Venerdì 09 ottobre a 21h00
Théâtre l'Alphabet
19 rue Delille
Toc Toc
Venerdì 9 e sabato 10 ottobre a 20h30
Théâtre Bellecour
14 rue Trachel Bat. B
Par le bout du nez
Da venerdì 09 ottobre a domenica 11 ottobre 2026 20h00
Théâtre de l'Eau Vive
10 bd Carabacel
Festival L'Image Satellite 2026
Fino al 10 ottobre 2026
Le 109
89 Route de Turin
Festival Happy Inde – 4e édition
Fino al 10 ottobre 2026
Espace Magnan
31 rue Louis de Coppet
La Dame de Pierre
Sabato 10 ottobre a 20h30
Palais Nikaïa
163 boulevard du Mercantour
Princesses en détresse
Sabato 10 ottobre a 16h00
Théâtre Bellecour
14 rue Trachel Bat. B
Burlingue
Sabato Sabato 10 ottobre a 18h00
Théâtre Bellecour
14 rue Trachel Bat. B
Robin Gomez – Viens on se rentre dedans mais fort !
Sabato 10 ottobre a 20h30
Théâtre de la Cité
3 rue Paganini
Tu connais la chanson ?
Sabato 10 ottobre a 20h00
Théâtre Francis-Gag
4 rue de la Croix
Impro Niss'art dans cabaret impro
Sabato 10 ottobre a 21h00
Café-Théâtre Le Bouff'Scène
2 rue Caissotti
Liv del Estal
Sabato 10 ottobre a 20h00
Le 109
89 Route de Turin
Nash
Sabato 10 ottobre a 20h00
Théâtre Lino Ventura
168 bd de l'Ariane
Wary Nichen
Sabato 10 ottobre a 20h00
Stockfish
5 Av. François Mitterrand
Une semaine… Pas plus !
Sabato 10 ottobre a 19h19
Théâtre Nice Saleya 5 rue de la Poissonnerie Salle 1
Le meilleur des Inconnus
Domenica 11 ottobre a 11h00
Théâtre l'Alphabet
19 rue Delille
Toi qui es psy
Domenica 11 ottobre a 21h00
Théâtre l'Alphabet
19 rue Delille
La fantôme académie
Domenica 11 ottobre a 16h30
Théâtre l'Alphabet 19 rue Delille
Ivanov
Mercoledì 14 ottobre a 20h00
Théâtre National de Nice – Salle de La Cuisine
155 Boulevard du Mercantour
Mostre - Esposizioni
Exposition de Karen Ossona
Fino all’11 ottobre 2026
Galerie Lou Babazouk
18 rue d'Angleterre
Exposition d’Alan Rodriguez
Fino all’11 ottobre 2026
Galerie Lou Babazouk 1 –
Loge 8 rue de la Loge (angle rue de la Loge et rue Droite)
Africa Pop
Fino al 18 ottobre 2026
Musée International d'Art Naïf Anatole Jakovsky
Château Sainte-Hélène
Avenue de Fabron
Trésors, charafi et quoi encore ?
Fino al 30 ottobre 2026
Centre du patrimoine de Nice 14 rue Jules Gilly
Frédérique Nalbandian – Durée indéterminée
Fino al 6 novembre 2027
Galerie Eva Vautier 2 rue Vernier Quartier Libération
La Vague Qui Vient – Rémy Saglier
Fino al 7 novembre 2026
Galerie Depardieu Art Contemporain 6 rue du docteur Jacques Guidoni (ex passage Gioffredo)
L’Automne de l’Image
Fino al 29 novembre 2026
Le 109
89 Route de Turin 06300 Nice
Bernard Reyboz – Hors norme
Fino al 16 gennaio 2027
L'Artistique, Centre d'arts et de Culture
27 bd Dubouchage
Coun – Libera l'Art au Palais Lascaris
Fino al 18 gennaio 2027
Palais Lascaris 15 rue Droite
Mostra "Mortimer e il Giappone di carta
Fino al 31 gennaio 2027
Musée des Arts asiatiques
405 Promenade des Anglais Arénas
De la scène à la toile. Artistes et mondaines de la Belle Époque
Fino al 4 aprile 2027
Musée des Beaux-Arts Jules Chéret
33 avenue des Baumettes
Un été 2024
Fino al 30 luglio 2028
Musée National du Sport 6 allée Camille Muffat
Stade Allianz Riviera
ROQUEBILLIERE
Foire du Village : 10 Octobre
Sabato 10 ottobre
Place de la Mairie
Place Corniglion Molinier
SAINT JEAN CAP FERRAT
Mercatino dei commercianti
08 ottobre – 12 ottobre 2026
Dans le village
Concerto “L’anima romantica da Chopin a Puccini. Notti, sogni e passioni….”
Sabato 10 ottobre a 20h00
Eglise Saint Jean-Baptiste
18 avenue Jean Mermoz
"Cerises aux cœurs": mostra di sculture all'aperto di Jean-Louis Landraud
Fino all’11 ottobre 2026
Dans le village
SAORGE
Mostra "Lux Aurea - Epifania francescana" di Georges Rousse
Fino al 31 ottobre
Monastère
SOSPEL
Spettacolo di marionette a cura della compagnia Guignol Paca
13 ottobre > 14 ottobre
place des platanes
TENDE
Spectacle de contes "Mauvais-genre ?"
Domenica 11 ottobre da 15:00 a 16:00
Musée départemental des Merveilles,
Avenue du 16 Septembre 1947
Art, Exposition de peinture, J-G Inca, "fenêtre sur toile"
Fino al 31 dicembre
Pittura
Galerie J.-G. Inca,
Place Ponte
VALDEBLORE
Giornata internazionale del GYPAÈTE BARBU con il Parco Nazionale del Mercantour
Venerdì 09 ottobre a 19h00
Cinéma de La Bolline
Rue du Presbytère La Bolline
Journée internationale du gypaète barbu
Sabato 10 ottobre a 10h00
Col de Veillos Millefonts
L'Expo du week-end à Valdeblore
Fino al 31 ottobre 2026
Place du Four
La Bolline
VENCE
Concert du groupe "Cicadas"
Sabato 10 ottobre a 20h00
Médiathèque Municipale de Vence
228 Av. Colonel Meyere
VILLEFRANCHE SUR MER
La Resquilhada
Sabato 10 ottobre e domenica 11 ottobre 2026
Port départemental de la Darse
20 quai de la Corderie
Concerti al Trinquette Jazz Club
Fino al 30/11/2026 il giovedì, venerdì e fine settimana.
Concerti giovedì, venerdì e sabato alle 21:00. Domenica alle 18:00.
La Trinquette Jazz Club
30 avenue Général de Gaulle
Mostra estiva "L'assurdo e il sogno
Fino al 31 ottobre 2026
Citadelle Saint-Elme de Villefranche-sur-Mer
Place Emmanuel Philibert
In Breve
Che tempo fa
Rubriche
Eventi | 08 ottobre 2026, 08:00
Che fare in Costa Azzurra?
Montecarlonews propone una rassegna di iniziative previste in Costa Azzurra e nel Principato di Monaco nei prossimi sette giorni
Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.