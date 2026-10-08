Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.



ANTIBES

46ª EDIZIONE CORRERE PER UN FIORE

10 e 11 ottobre

Antibes – Cap d’Antibes



SALUTE MENTALE E ARTI DELLO SPETTACOLO

10 ottobre

Conservatorio di Musica – Antibes



ANTHÉA ANTIPOLIS

260 avenue Jules Grec – Antibes

FATEVI DA PARTE, RAGAZZI

fino al 10 ottobre

ore 20.30 / 21.00



HAS BEEN

8 e 9 ottobre

ore 20.00 / 20.30



22 MINUTI

dal 12 al 15 ottobre

ore 20.30 / 21.00



L’INCONTRO

13 e 14 ottobre

ore 20.00 / 20.30



THÉÂTRE LE TRIBUNAL

5 place Amiral Barnaud – Antibes



JULIE BIGOT È SFACCIATA

Dall’8 al 10 ottobre

ore 20.30



BŒUF THÉÂTRE

Dal 10 al 17 ottobre



UNA ROBERTA SBARCA AD ANTIBES!

Dal 10 al 17 ottobre

ore 20.30





MOSTRE

REGARDS CROISÉS

fino al 15 ottobre

Ufficio del Turismo di Antibes



«Classici e moderni contemporanei» di John Mejia

Fino al 18 ottobre 2026

Galleria Alexandre Simonin

2 rue de la Tourraque



Architettura Vivente

Fino al 28 ottobre 2026

Le Fort Carré

Av. du 11 novembre



BICENTENARIO DELLA FOTOGRAFIA

fino al 31 ottobre

Diverse sedi – Antibes



"Space of Love" di MIA SHALY

Fino al 4 novembre 2026

Le 1932 Hôtel et Spa

5 Avenue Saramartel



UN’ODISSEA CERAMICA

fino al 28 novembre

Les Arcades – Antibes



Les Casemates de la Création

Fino al 31 dicembre 2026

Boulevard d'Aguillon



Fino al 1° gennaio 2027

Visite guidée 'De la belle époque aux années folles' en français

Fino al 01/01/2027 dal lunedì al venerdì.

Palais des Congrès d'Antibes Juan-les-Pins



Balade nature Sentier du Littoral en français (visite guidée)

Fino 01/01/2027 du Lunedì au Venerdì.

Cap d'Antibes, devant le restaurant Keller à la plage de la Garoupe



L’OGGETTO DEL MOMENTO: DALLO STAMPO AL GIOIELLO

fino al 2 gennaio

Museo di Archeologia – Antibes



CLAUDE PICASSO, UNA VITA AI MARGINI

dall’11 ottobre al 10 gennaio 2027

Museo Picasso – Antibes



«Une araignée au plafond ! »

Fino al 31 gennaio 2027

Musée de la Carte Postale



Balade nature Sentier du Littoral en français (visite guidée) - Cap d'Antibes, devant le restaurant Keller à la plage de la Garoupe - Dalle 9,30 alle 12. Dal lunedì al venerdì.



Visite guidée 'De la belle époque aux années folles' en français - Palais des Congrès d'Antibes Juan-les-Pins 60, chemin des Sables – Dal lunedì al venerdì

Visite guidée 'Le vieil Antibes pas à pas' en français –

2bis, rue Fontvieille - Dal lunedì al venerdì



BEAUSOLEIL

Village Charlot: sessione Jam

Martedì 13 ottobre da 11:00 a 14:00

Village Charlot,

42 avenue du Maréchal Foch



Viaggio nel tempo - Una mostra immersiva illustrata da Angéline Mélin

Fino al 31 ottobre

Parc du Cap Martin,

38 avenue Paul Doumer



Mostra per bambini: il porto di Beausoleil

Fino al 25 novembre

Centre Culturel Prince Héréditaire Jacques de Monaco,

6/8 avenue du Général de Gaulle



Village Charlot: mostra ?atari

Fino al 2 gennaio

Village Charlot,

42 avenue du Maréchal Foch



CAGNES SUR MER

Mostra – 80 anni di Château-musée Grimaldi

Fino al 04 gennaio 2027

Château musée Grimaldi

Place du Château



CANNES

La Bajon - "Zen"

Venerdì 9 ottobre da 20:30 a 21:45

One woman show

Théâtre Palais Stéphanie, JW Marriott Cannes,

50 Boulevard de la Croisette



Récital de Piano

Sabato 10 ottobre a 19:00

Théâtre Alexandre III - Salle Alexandre III,

19 boulevard Alexandre III



Une Heure à t'attendre - Thierry Frémont et Nicolas Vaude

Sabato 10 ottobre da 20:30 a 21:40

Teatro

Théâtre Palais Stéphanie, JW Marriott Cannes,

50 Boulevard de la Croisette



Mipcom

12 ottobre > 15 ottobre

Palais des Festivals et des Congrès de Cannes,

1 boulevard de la Croisette



Mostre – esposizioni

Marion Charlet - Felicità

Fino al 10 gennaio 2027

Suquet des Artistes



Mirages du monde, les peintures d'Hervé Di Rosa

Fino al 8 novembre 2026

Centre d'art La Malmaison



Un hommage à André Malraux : Le musée imaginaire revisité

Jusqu'au 31 octobre 2026

Musée du Masque de fer et du Fort Royal



CAP D’AIL

Le Quinteto Libertad

Giovedì 08 ottobre a 19h30

Théâtre Les Funambules

5 rue du Docteur Lyons – Maison des Arts



CARROS

Cinéalma – Festival de Cinéma

09 ottobre – 18 ottobre 2026

Salle Juliette Gréco

5 bis Boulevard de la Colle Belle



CASTELLAR

Mostra d'arte - Collezione Raza-Mongillat alla Châtea-Musée Lascaris

Fino al 14 novembre

Château-Musée Lascaris,

16 Rue du Château



Mostra "Alle origini del Neolitico in Francia" al Palazzo Lascaris

Fino al 31 dicembre

Mostra "Alle origini del Neolitico in Francia" al Palazzo Lascaris

Preistoria

58 rue de la République



Galerie d'Art La Renaissance : mostra collettiva di artisti

Fino al 31 dicembre Scultura

Galerie d'Art La Renaissance,

9 place Clemenceau



DRAP

La Voix de Cabrel

Venerdì 09 ottobre a 20h30

Espace Jean Ferrat

41 avenue Jean Moulin



GATTIERES

Exposition – "Natur'ailes"

Fino al 15 ottobre 2026

Salle Vogade

100 Route des Sauces



LA BRIGUE

Visita guidata: Notre Dame des Fontaines

Dal lunedì al venerdì dalle 14,30 alle 15,30

Chapelle Notre Dame des Fontaines



LE BROC

Les grandes histoires

Venerdì 09 ottobre a 20h30

Complexe les Arts d'Azur –

Le Broc 12 rue des Jardins



LEVENS

Concert: Brigitte Blondeau

Sabato 10 ottobre a 20h30

Auditorium Joseph Raybaud ùPlace de la République



MENTON

Les colloques de Menton - « Thérésia », une femme face à Napoléon et Robespierre

Giovedì 8 ottobre a 18:30

Science Po,

11 place St Julien



Visita guidata: Il Palazzo d'Inverno

Giovedì 8 ottobre da 10:00 a 10:45

Winter Palace,

20 avenue Riviera



Salon Bien être et voyance

9 ottobre > 11 ottobre

Orari

Venerdì

15:00 - 21:00

Sabato

11:00 - 19:00

Domenica

11:00 - 19:00

Casino Barrière,

2 bis avenue Félix Faure



2e édition de la YOTTA XP Côte d’Azur

Sabato 10 ottobre

Sablettes



Lavoir Théâtre - Jules et Marcel

Domenica 11 ottobre da 15:30 a 16:30

Teatro

Le Lavoir Théâtre de Menton,

63 boulevard du Fossan



Domeniche pedonali

Domenica 11 ottobre

La Promenade du Soleil, Promenade du Soleil



Semaine Bleue

Fino al 18 ottobre

Site de la Mairie, 4 rue de la Marne



Visita alla tradizionale fabbrica di marmellata

1 gennaio > 31 dicembre

Lunedì 09:30 - 17:30

Martedì 09:30 - 17:30

Mercoledì 09:30 - 17:30

Giovedì 09:30 - 17:30

Venerdì 09:30 - 17:30

Maison Herbin, 2 rue du Vieux Collège



Escapade au coeur du Citron de Menton IGP

1 gennaio > 31 dicembre

Tutto l'anno 2026 - Aperto il martedì, il giovedì, il venerdì, il sabato

Maison Gannac, Chemin de la Colle Supérieure, 2970 route de Super Garavan



Visita guidata del Val Rahmeh con giardiniere

Fino al 31 dicembre

Giovedì ore 10:15 - 11:30

Jardin du Val Rahmeh, Avenue Saint Jacques



Laboratori d'arte aperti nella Vecchia Mentone

Fino al 31 dicembre 2026

Vieux Menton, 19 quai Bonaparte, 22 Rue Longue 1 rue de Bréa



Mostre - Esposizioni

Exposition photo Heather McDonough

Fino al 28 ottobre

Bibliothèque anglaise Saint John's,

31 avenue Carnot



Mostra: I giardini incantati di Cocteau

Fino al 10 novembre

Galerie des Musées,

Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer



Mostra: Il Castello della Bestia

Fino al 16 novembre

Musée Jean Cocteau –

Le Bastion, Quai Napoléon III



Mostra: I giardini incantati di Cocteau

Fino al 30 gennaio 2027

Galerie des Musées, Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer



MONACO

Soeurs (Audrey & Victoria)

Il 08 ottobre 2026

Orario di inizio dell'evento

20h00

12 Av. d'Ostende



Les Assises

Fino al 09 ottobre 2026

10 Av. Princesse Grâce



Les Assises

Fino al 09 ottobre 2026

10 Av. Princesse Grâce



The legend of the Magic Crystal

Il 11 ottobre 2026

Orario di inizio dell'evento

16h00

1 Bd Albert 1er



Une heure à t'attendre

Il 11 ottobre 2026

Orario di inizio dell'evento

17h00

12 Av. d'Ostende



Concert symphonique - K. Solomnishvili - J. L. Prats

Il 11 ottobre 2026

Orario di inizio dell'evento

18h00

Bd Louis II



Exhibition - From Toumaï to Sapiens

Fino al 16 ottobre 2026

Orario di inizio dell'evento

09h00

56 bis, boulevard du Jardin Exotique



Lumières sur la Lagune

Fino al 25 novembre 2026

Orario di inizio dell'evento

10h00

22 Boulevard Princesse Charlotte



Exposition Magies d'ailleurs

Fino al 15 dicembre 2026

Musée d'Anthropologie Préhistorique de Monaco fondé par le Prince Albert Ier

56 bis, boulevard du Jardin Exotique



Saison 26.27 du Théâtre Princesse Grace

Fino al 01 maggio 2027

Orario di inizio dell'evento

20h00

Théâtre Princesse Grace

12 Av. d'Ostende



Exhibition - "Mediterranean 2050"

Fino al 1° gennaio 2030

Orario di inizio dell'evento

10h00

Musée Océanographique de Monaco

Avenue Saint-Martin



Victor Brauner, L'Aventure magique

Fino al 03 gennaio 2027

Nouveau Musée National de Monaco

56, boulevard du Jardin Exotique



Un Mariage sous les projecteurs. Rainier III et Grace Kelly. 12-19 avril 1956

Fino al 26 febbraio 2027

L'Engelin, 83-85

Bd du Jardin Exotique



Monte-Carlo Philharmonic Orchestra 2026–2027 Season

Fino al 04 luglio 2027

Orario di inizio dell'evento

18h00

Bd Louis II



NIZZA

Esposizioni

Les 12 notes

Mercoledì 07 ottobre a 14h30

Théâtre Francis-Gag

4 rue de la Croix



Saïgon

Giovedì 08 ottobre a 19h30

Théâtre National de Nice – Salle de La Cuisine

155 Boulevard du Mercantour



Sortie de résidence de danse contemporaine

Giovedì 08 ottobre a 19h00

Le 109

89 Route de Turin



Petits crimes conjugaux

Giovedì 08 ottobre a 19h00

Théâtre Nice Saleya

5 rue de la Poissonnerie Salle 1



Un festival c'est trop court

Fino al 9 ottobre

Divers lieux à Nice



Fatoumata Diawara

Venerdì 09 ottobre a 20h00

Théâtre Lino Ventura

168 bd de l'Ariane



Audrey Vernon – Comment épouser un milliardaire (2)

Venerdì 09 ottobre a 20h30

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



Enoch Arden

Venerdì 09 ottobre a 20h00

Théâtre National de Nice – Salle des Franciscains

4-6 Place Saint-François



Concert en hommage à Stéphane Benguigui

Venerdì 09 ottobre a 20h30

Salle Blackbox

2 pont René Coty



Noëlle Perna : Mado fait son Cabaret

Venerdì 09 ottobre a 19h00

Stockfish

5 Av. François Mitterrand



Arnaud de Montlivault dans Le marié

Venerdì 09 ottobre a 21h00

Théâtre l'Alphabet

19 rue Delille



Toc Toc

Venerdì 9 e sabato 10 ottobre a 20h30

Théâtre Bellecour

14 rue Trachel Bat. B



Par le bout du nez

Da venerdì 09 ottobre a domenica 11 ottobre 2026 20h00

Théâtre de l'Eau Vive

10 bd Carabacel



Festival L'Image Satellite 2026

Fino al 10 ottobre 2026

Le 109

89 Route de Turin



Festival Happy Inde – 4e édition

Fino al 10 ottobre 2026

Espace Magnan

31 rue Louis de Coppet



La Dame de Pierre

Sabato 10 ottobre a 20h30

Palais Nikaïa

163 boulevard du Mercantour



Princesses en détresse

Sabato 10 ottobre a 16h00

Théâtre Bellecour

14 rue Trachel Bat. B



Burlingue

Sabato Sabato 10 ottobre a 18h00

Théâtre Bellecour

14 rue Trachel Bat. B



Robin Gomez – Viens on se rentre dedans mais fort !

Sabato 10 ottobre a 20h30

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



Tu connais la chanson ?

Sabato 10 ottobre a 20h00

Théâtre Francis-Gag

4 rue de la Croix



Impro Niss'art dans cabaret impro

Sabato 10 ottobre a 21h00

Café-Théâtre Le Bouff'Scène

2 rue Caissotti



Liv del Estal

Sabato 10 ottobre a 20h00

Le 109

89 Route de Turin



Nash

Sabato 10 ottobre a 20h00

Théâtre Lino Ventura

168 bd de l'Ariane



Wary Nichen

Sabato 10 ottobre a 20h00

Stockfish

5 Av. François Mitterrand



Une semaine… Pas plus !

Sabato 10 ottobre a 19h19

Théâtre Nice Saleya 5 rue de la Poissonnerie Salle 1



Le meilleur des Inconnus

Domenica 11 ottobre a 11h00

Théâtre l'Alphabet

19 rue Delille



Toi qui es psy

Domenica 11 ottobre a 21h00

Théâtre l'Alphabet

19 rue Delille



La fantôme académie

Domenica 11 ottobre a 16h30

Théâtre l'Alphabet 19 rue Delille



Ivanov

Mercoledì 14 ottobre a 20h00

Théâtre National de Nice – Salle de La Cuisine

155 Boulevard du Mercantour



Mostre - Esposizioni

Exposition de Karen Ossona

Fino all’11 ottobre 2026

Galerie Lou Babazouk

18 rue d'Angleterre



Exposition d’Alan Rodriguez

Fino all’11 ottobre 2026

Galerie Lou Babazouk 1 –

Loge 8 rue de la Loge (angle rue de la Loge et rue Droite)



Africa Pop

Fino al 18 ottobre 2026

Musée International d'Art Naïf Anatole Jakovsky

Château Sainte-Hélène

Avenue de Fabron



Trésors, charafi et quoi encore ?

Fino al 30 ottobre 2026

Centre du patrimoine de Nice 14 rue Jules Gilly



Frédérique Nalbandian – Durée indéterminée

Fino al 6 novembre 2027

Galerie Eva Vautier 2 rue Vernier Quartier Libération



La Vague Qui Vient – Rémy Saglier

Fino al 7 novembre 2026

Galerie Depardieu Art Contemporain 6 rue du docteur Jacques Guidoni (ex passage Gioffredo)



L’Automne de l’Image

Fino al 29 novembre 2026

Le 109

89 Route de Turin 06300 Nice



Bernard Reyboz – Hors norme

Fino al 16 gennaio 2027

L'Artistique, Centre d'arts et de Culture

27 bd Dubouchage



Coun – Libera l'Art au Palais Lascaris

Fino al 18 gennaio 2027

Palais Lascaris 15 rue Droite



Mostra "Mortimer e il Giappone di carta

Fino al 31 gennaio 2027

Musée des Arts asiatiques

405 Promenade des Anglais Arénas



De la scène à la toile. Artistes et mondaines de la Belle Époque

Fino al 4 aprile 2027

Musée des Beaux-Arts Jules Chéret

33 avenue des Baumettes



Un été 2024

Fino al 30 luglio 2028

Musée National du Sport 6 allée Camille Muffat

Stade Allianz Riviera



ROQUEBILLIERE

Foire du Village : 10 Octobre

Sabato 10 ottobre

Place de la Mairie

Place Corniglion Molinier



SAINT JEAN CAP FERRAT

Mercatino dei commercianti

08 ottobre – 12 ottobre 2026

Dans le village



Concerto “L’anima romantica da Chopin a Puccini. Notti, sogni e passioni….”

Sabato 10 ottobre a 20h00

Eglise Saint Jean-Baptiste

18 avenue Jean Mermoz



"Cerises aux cœurs": mostra di sculture all'aperto di Jean-Louis Landraud

Fino all’11 ottobre 2026

Dans le village



SAORGE

Mostra "Lux Aurea - Epifania francescana" di Georges Rousse

Fino al 31 ottobre

Monastère



SOSPEL

Spettacolo di marionette a cura della compagnia Guignol Paca

13 ottobre > 14 ottobre

place des platanes



TENDE

Spectacle de contes "Mauvais-genre ?"

Domenica 11 ottobre da 15:00 a 16:00

Musée départemental des Merveilles,

Avenue du 16 Septembre 1947



Art, Exposition de peinture, J-G Inca, "fenêtre sur toile"

Fino al 31 dicembre

Pittura

Galerie J.-G. Inca,

Place Ponte



VALDEBLORE

Giornata internazionale del GYPAÈTE BARBU con il Parco Nazionale del Mercantour

Venerdì 09 ottobre a 19h00

Cinéma de La Bolline

Rue du Presbytère La Bolline



Journée internationale du gypaète barbu

Sabato 10 ottobre a 10h00

Col de Veillos Millefonts



L'Expo du week-end à Valdeblore

Fino al 31 ottobre 2026

Place du Four

La Bolline



VENCE

Concert du groupe "Cicadas"

Sabato 10 ottobre a 20h00

Médiathèque Municipale de Vence

228 Av. Colonel Meyere



VILLEFRANCHE SUR MER

La Resquilhada

Sabato 10 ottobre e domenica 11 ottobre 2026

Port départemental de la Darse

20 quai de la Corderie



Concerti al Trinquette Jazz Club

Fino al 30/11/2026 il giovedì, venerdì e fine settimana.

Concerti giovedì, venerdì e sabato alle 21:00. Domenica alle 18:00.

La Trinquette Jazz Club

30 avenue Général de Gaulle



Mostra estiva "L'assurdo e il sogno

Fino al 31 ottobre 2026

Citadelle Saint-Elme de Villefranche-sur-Mer

Place Emmanuel Philibert





